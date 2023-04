Y bueno, la artista sorpresa que cantará en el Zócalo de la CDMX resultó ser la cantante española Rosalía. Me alegro por varios motivos, aunque entiendo que la gente esté indignada por este concierto, pues las necesidades son muchas en la capital del país y el concierto no saldrá gratis para nadie.

Es decir, que sí, que lo promocionan como concierto “gratuito” pero en realidad es pagado con los impuestos de todos.

Pero ya se sabe que para los mexicanos todo lo que huela a “gratuito” es consumible.

Y pues sí, las familias mexicanas tampoco tienen dinero para pagar boletos de conciertos musicales.

Les diré los que yo creo que fueron algunos aciertos en esta organización musical.

Para empezar, Rosalía o como le dicen los jóvenes “La Rosalía” es de origen español. Digo, después de tantas afrentas del presidente contra aquel país, el que Rosalía haya aceptado cantar en México y que Claudia Sheinbaum no se haya quedado en el berrinche Obradista de ignorar todo lo que viniera de España pues fue un éxito.

Al menos es, de alguna manera simbólica, extenderle una mano de conciliación a aquel país con la llegada de Rosalía a territorio mexicano.

Por otro lado he seguido un poco de cerca la carrera de esta cantante desde hace algunos años y no puedo más que opinar que tiene un grandísimo talento. Es decir, después de el concierto que hubo en el Zócalo de el Grupo Firme donde prácticamente no tienen nada que aportarle culturalmente hablando al país, pues sus letras ya sabemos están cargadas de machismo, y además haciéndole reverencia al alcohol en cada canción.

Rosalía tiene más que aportar culturalmente y artísticamente hablando, es una grandiosa bailarina con una fuerza interpretativa brutal.

Eso es lo que celebro.

Qué Claudia sepa bien que a través de los conciertos tiene contenta a la gente, eso es más que evidente.

Pero he leído en redes que algunas personas atacan a la cantante por haber aceptado presentarse en la CDMX pues le explican que la cantidad de dinero que costará su concierto debería de destinarse a otras necesidades no nada más de la capital, sino del país.

Y sí: hay muchas necesidades para que hayan conciertos musicales, pero la artista no tiene la culpa.

Finalmente la gente que llenará el Zócalo sería en dado caso cómplice de este desfalco.

Pero sabemos que el mexicano acude a todo lo que le den en la mano. No dudo por un segundo que el Zócalo estará a reventar.

¿Qué gana Claudia Sheinbaum con este concierto? Pues que la otra gente de la CDMX, ese sector de la ciudad que tiene perdido probablemente la voltee a ver.

Porque Rosalía sólo se dirige a un sector específico de gente. Dudo que alguien dé muy escasos recursos sepa quién es ella.

Mi conclusión es que la artista como artista que es no tiene culpa alguna.

Y al final de cuentas nos desgastamos un montón reclamando que se hagan conciertos masivos en medio de tanta escasez, porque al final de cuentas se seguirán haciendo y este último no se cancelará.

No se nos olvide que una gran cantidad de gente no tiene dinero para comprar un boleto para un concierto. Claudia Sheinbaum tiene la gran ventaja de poder promocionarse de esta y mil maneras más para ser presidenta. En ese sentido deja desarmados a sus compañeros corcholatas.

No hubo, no hay ni habrá piso parejo para la competencia por la presidencia.

Creo ya para estas alturas Marcelo Ebrard y compañía deberían de saber que todo es causa perdida.

Recalco: No estoy a favor de la realización de conciertos en la CDMX por parte del gobierno pues es gasto público que se invierte ahí para divertir a unos cuantos.

Pero, la elección de la artista no estuvo mal.

Perdónenme si en algún momento me ha parecido Rosalía extremadamente talentosa.

Seguramente le da igual lo que yo piense.

Pero lo quería expresar aquí.

Es cuanto.