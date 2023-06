El día de ayer, AMLO organizó una reunión en el Centro Histórico con todos sus consentidos y consentidas, corcholatas y no corcholatas. Y lo hizo en público, a la vista de todos, como para que no queriendo la cosa fueran vistos y se supiera de este bello reencuentro.

¿El motivo?

Más bien el mensaje que quisieron brindarle a la nación: Morena es imparable y había que festejar el triunfo de Delfina Gómez quien, sonriente, también fue invitada a este magno evento.

Y es que estaba tan contento Obrador por este triunfo (porque no se puede negar que debe de haberle sufrido bastante, porque hay que reconocer que Alejandra del Moral no se encontraba en las encuestas tan lejos de Delfina), que no pudo ocultar tal alegría, toda vez que la victoria le significa mucho, pues ganar el Estado de México es tener de su lado a cientos de miles de votantes.

Yo creo que de tanta emoción que sintió AMLO por el triunfo de Morena hasta se le olvidó que no hay que hacer gastos superfluos, como él siempre nos dice en su misa mañanera, y pues yo creo que pensó: “Una comidita en medio de tanta pobreza y necesidades, no le hace mal a nadie”.

Obrador insiste en darle a entender a la gente que son muy fuertes como partido, pero creo yo que cuando te aferras a querer demostrar algo a alguien es porque te sientes inseguro de ello.

Sí que sintió pasos en la azotea el presidente. Pero también esta bella reunión nos lanza a todos un contundente mensaje: la 4T va a arrasar el 2024.

Ya han dicho muchos especialistas que Morena podría no ganar la contienda del año que viene siempre y cuando la oposición estuviera bien fuerte y consolidada.

Pero la verdad es que eso no es una realidad e incluso miembros de la oposición pelean para ver quien podría ser el candidato o la candidata ideal... Y hoy por hoy, no se han definido… así no se puede.

Pero pienso que ya fue mucho festejo y algarabía por el triunfo de Delfina Gómez, ahora debe enfocarse en cumplir las cientos de promesas que la dulce maestra le hizo a la gente buena del Edomex.

Ellos fueron a votar por ella, pero no fueron invitados a la comidona que se dieron los morenistas ayer.

Decidieron que Delfina ganara, ahora a exigirle sin miramientos que gobierne y gobierne bien... Lo veo difícil… El presidente la quiere mucho, pero por lo general quiere a gente que no es tan honorable ni de confiar.

Por supuesto, imagino, en esa comida ya les habrá quedado muy claro a Marcelo Ebrard y a don Adán Augusto que ellos no serán presidentes y que están en el clan “Trevi-4T” porque por ahí les caerá un huesito de Claudia Sheinbaum una vez que gane la presidencia del 2024.

Mientras tanto, ayer departían felices con vino en la mesa y deliciosos platillos, la gente de todo el país saliendo a partirse el alma para llevar el pan a sus casas para mantener con vida sus vidas y las vidas de sus familiares, trabajando horas extras, pidiendo préstamos, o buscando la manera de vivir una vida sin tanta carencia y desigualdad.

El presidente quería ser visto con sus fieles seguidores y lo logró: El tema en redes ayer fue la reunión de AMLO y sus consentidos. Como si esto fuera para bien del país y de los mexicanos... Como si esto nos beneficiara en algo.

Solo fue eso… una comida superflua. Ese acto cargado de frivolidad que tanto odia AMLO.

Eso mismo organizó él. Empiezo a creer que hay dos AMLO’S en este multiverso. Me queda claro.

Es cuanto.