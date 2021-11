La reapertura de Estados Unidos y el consumidor

Sonora Power

Este lunes 8 en Sonora y seguramente en todos los estados de la frontera se vivió un ambiente de fiesta, y esto tiene que ver con la reapertura de la frontera con los Estados Unidos.

La razón de fondo es que la visita a los Estados Unidos, en particular a su comercio y sus servicios, forma parte de la idiosincracia del sonorense de clase media, ir a Tucson y a las tiendas, ir de “shopping” al mall, o a las tiendas de saldos, o incluso al súper mercado es una actividad considerada normal, vamos incluso cotidiana en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, seguramente lo es también en San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Ciudad Juárez y así hasta llegar a la costa este.

Digamos que existe esta situación de codependencia económica, en donde la falta de oferta adecuada y la ausencia de un comercio bien establecido y organizado en la zona fronteriza, se suple con una estructura bien definida y ordenada precisamente para captar la atención y claro el consumo y los pesos de los compradores mexicanos.

El asunto no es menor y está bien documentado, el área de estudios económicos de la Universidad de Arizona en Tucson tiene indicadores que por una parte son muy llamativos, la interdependencia económica entre Sonora y Arizona hace que su frontera sea altamente exitosa, y que de manera cotidiana crucen cerca de 50 millones de dólares en mercancías y productos terminados, entre ellos automóviles aparatos electrónicos, alimentos, chips y cuantas cosas se pueda usted imaginar.

Sonora es al final de cuenta uno de los centros fabriles más importantes de la región fronteriza, y es además junto con Sinaloa fuerte proveedor de alimentos, frescos, cárnicos, hortalizas y muchas muchas cosas que se consumen en Arizona, California, Nevada, Nuevo México y Nevada.

Esto representa empleos y un intercambio comercial que rebasa con facilidad los 17 mil 500 millones de dólares al año.

Ahora, 19 meses después de la decisión que se tomó de cerrar la frontera a cruces no esenciales, quedó demostrado para los comerciantes del sur de Arizona que simplemente no pueden sobrevivir sin los mexicanos.

De marzo del 2020 a la fecha, Nogales, Arizona, por ejemplo se convirtió en una especie de pueblo fantasma, lo mismo que la ciudad de Tucson, conocida por muchos como la ciudad sonorense más al norte.

El hecho es que para el sector de comercio, toda la zona tiene el 80% de sus clientes en México y muy en particular en los consumidores de Sonora. Desde que inició la situación ligada a la Covid-19 sus ventas se desplomaron en niveles nunca vistos, del 60 y el 70%, ni siquiera en economías de guerra se había vivido una situación como esta.

De hecho, la frontera entre Sonora y Arizona registra al año 25 millones de cruces y la vasta mayoría de ellos son para comprar, al grado de que el gasto se cuenta en 2 mil 500 millones de dólares por año, es decir un promedio de 100 dólares por visitante, lo que convertido a pesos representa una sangría de 50 mil millones de pesos a la economía de Sonora.

Y es de hecho una de las razones por la que la economía del sector de comercio y servicios de Sonora, permanece en el atraso y el estancamiento.

Durante los 19 meses que duró el cierre de la frontera, a los consumidores no les ha quedado mayor remedio que consumir local y adquirir ropa, aparatos electrónicos, comida y muchas de las cosas que se compran en el sur de Arizona en el comercio local, o bien los menos recurrir a compras en la Ciudad de México o volver su atención al comercio electrónico.

Y esto motivó un florecimiento del comercio local, con locales llenos de consumidores, restaurantes a reventar y un auge pocas veces visto.

Me queda claro que la relación e interdependencia económica con Arizona es algo que no se puede detener y que por más que uno quisiera, ese hábito de consumir hasta lo más absurdo (hay quienes compran hasta la leche en Tucson) es algo que no se va a detener, pues al final de cuentas cada quien decide qué y cómo lo consume, es la lógica del libre mercado sumada al libre albedrío.

El asunto es que me encantaría que como aprendizaje de la pandemia, quedara una lección de economía y lo es el hecho de que consumir local fomenta un círculo virtuoso, pues hay más empleo, hay dinero en el mercado y la gente puede gastar más en atender sus necesidades, esto en lo que toca al consumidor.

Pienso que el fenómeno de las compras en Estados Unidos es un hábito que se ha propiciado y generalizado primero por la falta de una oferta adecuada y por un problema que tiene que ver con mala calidad en el servicio y altos precios del comercio local.

En parte por esa razón y en parte por el malinchismo implícito en pretender que todo lo americano es mejor, los consumidores en Sonora y una amplia sección del norte de México prefieren gastar su dinero en Estados Unidos.

Y eso es música para los oídos de los comerciantes de Arizona, que este caso se llevan el premio mayor.