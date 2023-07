Vicente Fox es mexicano. Nació en nuestro país, hijo de padre y madre de nacionalidad mexicana, pero… nunca falta un pero, y en el caso de Fox es un gran pero...

Ni el padre ni la madre de Fox nacieron en México, sino en Estados Unidos, el progenitor, y en España, la progenitora. Conste, esto no es lo grave.

Antes de que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se reformara el artículo 82 de la Constitución, Vicente Fox no habría podido ser presidente del país.

Recordemos que la carta magna exigía como requisito para aspirar a la titularidad del poder ejecutivo ser hijo —o hija, desde luego— de padre y madre de nacionalidad mexicana obtenida por el nacimiento.

El padre y la madre de Fox no nacieron en México, pero se supone que se nacionalizaron y, con la reforma al 82 constitucional, el guanajuatense pudo ser presidente.

Pero...

El gran pero lo conocimos al final del sexenio de Vicente Fox: hubo sospechas fundadas de que su presidencia fue ilegal, ya que su padre jamás se nacionalizó mexicano.

La prueba de ello era el acta de nacimiento del hermano mayor de Fox, José Luis —cito una nota de La Jornada de agosto de 2006—, “levantada el 13 de febrero de 1941 en la ciudad de México ante Próspero Olivares Sosa, oficial del Registro Civil”.

En esa acta de nacimiento el padre de Vicente Fox aseguró ser “americano”, no mexicano. Y es que, como bien sabemos, aunque indebidamente lo cierto es que según cierta costumbre americano es sinónimo de estadunidense.

Menciono lo anterior porque Vicente Fox ha puesto en duda la nacionalidad de Claudia Sheinbaum , a quien llamó “judía búlgara”.

Sheinbaum no es judía, pero esta orgullosa del origen de sus abuelos y abuelas, que profesaban esa religión. Por cierto, llegaron a México, en distintos periodos, procedentes de Lituania y Bulgaria. La familia paterna era ashkenazí y la materna sefardí.

El padre y la madre de Claudia Sheinbaum nacieron en México, lo mismo que la aspirante presidencial de Morena.

Resulta de muy mal gusto que la derecha mexicana, para apoyar a Xóchitl Gálvez, recurra a expresiones antisemitas .

Pero no sorprende a nadie, ya que hay nazis en los inicios del partido de Fox y Xóchitl, el PAN. El origen fascista de Acción Nacional está perfectamente documentado. Recomiendo, a quien lo dude, esta investigación realizada por Rafael el Fisgón Barajas: “La raíz nazi del PAN”.

Según la columna Templo Mayor del diario Reforma —referentes periodísticos de la derecha mexicana— ha sido un error de Vicente Fox exhibirse como antisemita porque perjudica a Xóchitl Gálvez.

En mi opinión. miente el periódico conservador. Lógicamente forma parte de un plan electoral el antisemitismo de Fox —lo mismo que su exigencia de acabar con los programas sociales del presidente López Obrador: llamó huevones a los pobres—.

El plan consiste en agradar a la ultraderecha mexicana que podría estar molesta por el supuesto progresismo con el que Xóchitl Gálvez se ha presentado ante la ciudadanía.

El disfraz popular, casi izquierdista que le pusieron a Xóchitl Gálvez los estrategas y publicistas patrocinados por empresarios como Claudio X. González, pudo haber decepcionado a la ultraderecha mexicana, que aporta los recursos para la promoción de la candidata.

Por esa razón, Vicente Fox, que es el verdadero jefe político de Xóchitl, ha decidido recordar al sector más conservador de la sociedad mexicana que detrás de la candidata hay antisemitismo, nazismo y absoluto desprecio a la gente pobre.