Hay de promesas a promesas. Promesas que ilusionan, promesas que inspiran, promesas que te llenan de fe, promesas que se cumplen, promesas que se quedan en promesas; promesas que como estrella fugaz son cumplidas, brevemente y nada más.

Las promesas del presidente van desde las que hacen todos los políticos: Mejoras en calles y avenidas, más recursos para pobres y obras públicas majestuosas. De esas que acarrean bulla y aplausos.

Pero hay una promesa que ofende a cientos de padres de niños con cáncer, que agrede a personas que padecen enfermedades desde relativamente sencillas de tratar hasta enfermedades de difícil, costosísimo y doloroso tratamiento, y esa promesa se trata de que México contará con un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

Pero ya sé, dirán que esto no es nuevo, que esto ya lo había dicho el presidente antes.

Pero lo dijo hoy, hoy otra vez, prometiendo que para el año que viene (ya la semana que viene empieza) tendríamos un sistema de salud incluso mejor que el Dinamarca.

Antes, la promesa de Obrador en años pasados fue que ya para ahorita lo deberíamos de estar teniendo y si no igual al de Dinamarca, al menos ya tendríamos que contar con un sistema de salud digno y seguro para todos.

Esa promesa la hizo hace muchos años y muchos se ilusionaron con ella.

Esa promesa, por supuesto que no se ha cumplido.

¿Y qué pasa con las promesas que no se cumplen?

Cuando no se cumplen las promesas se vuelven a reformular: Pero ahora aumentadas, magnificadas.

La promesa dolorosa de Obrador es que no nada más para el año entrante habrá un sistema de salud igual al de Dinamarca sino que mejor.

Este presidente es muy hábil y conoce las mentes y emociones de los que menos tienen: Sumidos millones en la ignorancia y en la pobreza no tienen idea de qué es Dinamarca o de qué se trata o en dónde está.

Pero quizá el mero nombrecito ese que menciona su líder, les hace imaginarse hospitales con la mejor calidad no solo en equipamiento sino en personal.

Por fin la gente se ilusiona al imaginarse que alguien en algún hospital los tratará dignamente, con amabilidad y compasión.

Emocionados, se imaginan a algún familiar enfermo por fin recibiendo su tratamiento médico gratuito y con un trato digno.

La palabra -Dinamarca- les hace sentir, imaginar y pensar en ello y con ilusión esperan algo que no va a suceder.

Porque, créanme, no vamos a tener el sistema de salud de primer nivel que nos ha prometido el presidente. Si bien como en todos lados, hay médicos y médicas y personal en la atención a la salud que son amables y muy profesionales, no cambiará la situación en tanto otros cientos de personal médico que no tiene un ápice de decencia ni de profesionalismo ni humanidad sigan aferrándose a sus puestos tan solo por tener un ingreso y una silla que calentar y además ser sindicalizados. Es toda una mafia.

El presidente tendría que hacer una limpia de todo el personal médico para evaluar quién sí merece trabajar en el sector salud y quién no pero no lo hará, porque eso lo iba a hacer recién llegó al poder y porque eso cuesta muchísimo dinero y el dinero qué hay ahora será para las campañas de sus corcholatas favoritas. No para prioridades como lo es la salud.

Por lo tanto, tampoco habrán los aparatos e instalaciones necesarios para atender a pacientes y mucho menos los insumos farmacológicos.

Entonces, la promesa de Obrador es una promesa que duele y que de verdad me hace pensar que la necesidad de este hombre de tocar el tema lo convierte en una persona con una deshumanización impresionante. El que se dice ser muy humanista.

Porque, insisto, con ese tema que duele tanto, no se juega, no se hace politiquería, no, señor Obrador.

Ojalá y me equivoque y agradezco a Dios poder tener este espacio para escribir y que después, con mi columna en mano me reclamen y me digan que fui una ilusa, una mujer muy negativa por no haber creído en las promesas del presidente.

Pero si no cumple, quedará en mi memoria que un día como hoy , 27 de Diciembre, el presidente prometió cumplirle a la gente con tener acceso a los servicios de salud de primer nivel.

No hay otro tema que sea tan importante y tan delicado como el de la salud.

Sin salud no tenemos nada.

Jugar con esto y prometer cosas que no cumplirá lo hace quedar como un verdadero villano.

Por alguna razón, a mí se me acerca gente para pedirme ayuda para tener medios y acceso a servicios de salud para ellos o para sus hijos.

Ahí es que me doy cuenta de las carencias y vacíos qué hay en ese sector. Y las necesidades son muchísimas.

Pero yo tampoco cuento con gasto de seguro médico, si llego a enfermar tampoco tendré medios para atenderme en un hospital privado y si me atiendo en uno publico las probabilidades de que me vaya bien son remotas.

A todos nos aterra atendernos en un hospital público, seamos honestos.

No señor presidente, con eso no se juega, con eso no se promete.

Usted sabe que no lo va a cumplir, lo sabe y sin embargo lo promete, para mantener cautiva a la gente y que con esperanza crea en usted.

Usted es cruel y lo sabe.

Usted sí tiene acceso a servicios de salud de primera, usted y sus hijos y sus pocos seres queridos (me imagino que no quiere a mucha gente) usted sí.

¿Pero tiene idea de cuántos padres penan por cubrir las quimioterapias de sus hijos? Es que no tiene idea, porque no escucha a nadie, ni ve hacia afuera.

Solo en su mundo todo está bien.

Duerme tranquilo mientras muchos niños ven con desesperanza que sus padres no completan para sus tratamientos, olvídese ya contra el cáncer sino tratamientos contra el dolor.

¿Se ha puesto a imaginar qué se siente buscar un medicamento para que le cure el dolor a su hijo y no encontrarlo porque hay desabasto o porque cuesta carísimo?

No tiene idea de nada.

Pero yo sí tengo idea de todo. Y ahí radica mi esperanza.

En que muchos como yo despierten a este letargo y no permitamos más promesas dolorosas.

Promesas que no se cumplirán. Promesas que matan.

Es cuanto.