La oposición tiene una urgencia por penetrar la narrativa de que Morena es un partido donde se toman decisiones al margen de la ley. Se trata de una estrategia burda y desesperada que ha diseñado el propio Alejandro Moreno, presidente y dueño absoluto del PRI. Eso, más allá de que no resolverá la crisis profunda en la que están metidos el revolucionario institucional, acelera más las grietas de un partido que se cae a pedazos.

Para entender mejor la perspectiva, el PRI es, de todas las fuerzas que integran el sistema electoral, el más repudiado y con mayores negativos. Llama poderosamente la atención que, ni eso, los alerte para recomponer lo que parece ser el mismo destino que el perredismo. Es cuestión de tiempo para que culmine la etapa del tricolor. No será raro ver lo que aconteció con el finado PRD. Su existencia, por así decirlo, tiene fecha de caducidad y, pero aun así, ellos facilitan para que la agonía sea más corta.

Los desfiguros que protagoniza Alejandro Moreno, de verdad, son tan patéticos. No asume ni siquiera la postura de un contrapeso que aliente a las estructuras a motivarse. El espectáculo, al no existir otra estrategia para reinventarse, acabará por ser el elemento crucial para dar la estocada final. Para colmo, la cadena de renuncias continúan. Lamentarán muy caro ser el hazmerreír del mundo. Lo que ocurrió en distintos países, con la supuesta acusación de Alito, es una cortina de humo para escapar de la realidad y, de paso, inhibir las enormes críticas de las que son objeto. Sabemos que, como tal, al Revolucionario Institucional lo atormenta el pasado. Es verdad, fueron pioneros en la edificación de las instituciones, pero a qué costo. En todas las secretarías de estado o dependencias se encarnó la podredumbre y el flagelo de la corrupción.

Esa consigna, seguramente instruida desde la oficina de Alito Moreno, se trasladó a la comparecencia de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela. Ella, que sabe guardar la compostura, escuchó cada uno de los posicionamientos de las fuerzas que integran la oposición. Evitó la confrontación, pero, a pesar de ello, dejó un claro mensaje que el proyecto de la cuarta transformación, sin duda, defenderá la esencia de los principios que han acompañado el hito a un nuevo paradigma. El punto es que, pese a la lingüística provocadora, la titular de gobernación defendió la política de estado y, a su vez, les mostró el nivel que ha ido acumulando. Es ella, después de Claudia, la segunda mujer que está a cargo del país. Ella misma, previo al encuentro, fue arropada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias, especialmente la de Morena y Partido del Trabajo. Ambos líderes, en efecto, cerraron filas con ella para acompañarla en el post del primer informe de gestiones de Sheinbaum.

Exitosa proclama la que se mandó la secretaria de Gobierno, al menos para dejar sosegados a los de la oposición, que no pudieron ni meter las manos. No es una exageración: Rosa Icela es, en definitiva, una mujer que ha sabido aprovechar al máximo su posición para construir consenso y acuerdos. La percepción de su semblante serio no influye para nada. Su personalidad es así. Lo más importante de todo, más allá de eso, es que la titular de Bucareli asegura que la política pública, por su representación, camine por el sendero correcto. El plan de seguridad, claro y preciso de que no habrá impunidad, está dando resultados sea de donde sea. Nadie ha recibido, de hecho, un trato especial. Es tal la consigna de cero impunidad, que eso ha fortalecido el proyecto. Inclusive, ese discurso lo ratificó desde la máxima tribuna de la cámara baja. El recinto fue testigo de la rendición de cuentas, nada comparable con la simulación de los gobiernos neoliberales.

Y sí, con maestría, Rosa Icela puso en su lugar a los diputados del PRI y PAN. Recibieron, en su cara, los resultados de un gobierno que sigue profundizando las políticas de estado. Por eso enmudeció la oposición. La titular de gobernación se apoderó del discurso y de los reflectores de la prensa. Y un gobierno que escala a niveles mundiales, desde luego, tiene muchos elementos que presumir. La vía o los mecanismos para ello, sobra decir, son únicamente la voluntad y la responsabilidad. Con honestidad y trabajo, evidentemente, un país sale adelante. Es simple: el presupuesto público se utiliza para lo que es; es decir, obra, infraestructura, educación, salud, programas sociales y cultura.

Notas finales

Hace un par de días, desde la mañanera de Palacio Nacional, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció uno de los programas más integrales para que trabajadores independientes, por su propia cuenta, puedan pagar las cuotas de afiliación. Esto, sin duda, es un gran avance para garantizar una atención de mayor calidad, ahora que las instituciones está alcanzando un apogeo en innovación y tecnología. Se habla de que se ha mejorado mucho y que, como tal, fue una buena determinación continuar con el proyecto de quien hoy, por segunda vez consecutiva, encabeza el Instituto Mexicano del Seguro Social.