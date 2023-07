Su nombre completo es Aitana Betzabé. Y aunque hoy ya no se encuentra entre nosotros para mí sigue viva por eso nombro su nombre en presente: Está viva en el recuerdo de todos los mexicanos que con horror supimos que murió por una negligencia hospitalaria.

Solo tenía 6 años . Ya no tiene caso aquí comentar la manera en que murió porque es adentrarnos de nuevo en el horror, en lo inconcebible, en lo infinitamente injusto y desolador.

Todos, hoy ya deben de saber como murió la pequeña Betzabé. Y aunque como ciudadanos no podemos hacer nada por devolvérsela a sus padres, sí es nuestra obligación señalar todas las inconsistencias de este caso.

Porque al hablar de ella es un poco nuestra forma de honrar no solo su muerte sino también su vida.

La cobardía del director del IMSS Clínica 18, ubicada en el municipio La Solidaridad en Playa del Carmen, salió a decir que simplemente culpa de ellos no había sido sino de la empresa que contrataron para el servicio y mantenimiento de los elevadores.

Lo más grave entre tanta gravedad es que una vez que el video circuló en redes, fue hasta mucho tiempo después (casi 24 horas) que salió a decir el propio director del IMSS, Zoé Robledo, exactamente lo mismo, que tampoco había sido su culpa.

Y ni hablar del comunicado que se aventó el IMSS, una vez que se supo de esta tragedia en redes sociales, cuando debieron manifestarse antes de que circulara el doloroso video.

El comunicado redactado con una frialdad impresionante, sin un atisbo de dolor ni pena. Por el contrario, parecía un comunicado escrito con mucho enojo, como diciendo “ya déjenos en paz”. Realmente un comunicado extremadamente lamentable.

Y ya ni se diga la bajeza de muchos obradoristas al asegurar que esta terrible tragedia la “usa” la oposición para pegarle a su amado líder.

¡Por Dios! Ahí estaba la escena de unas pequeñas piernas atoradas en una camilla. ¿Quién podría haber pensado en utilizar esto para atacar a Obrador?

Lo que sí nos llena de coraje a todos que prácticamente el hospital se estaba cayendo de viejo y sin el debido cuidado y mantenimiento en el área de elevadores.

Las versiones ayer eran mentirosas y contradictorias: Por un lado, aseguraron que el camillero estaba detenido porque él había sido culpable, después decían que estaba muerto y por último hoy se sabe que salió herido de este horrible suceso y que se encuentra esposado en la cama de un hospital. Él asegura que no fue el culpable y que hizo todo por salvar a la niña, pero que lo quieren inculpar. Sus compañeros camilleros le apoyan.

Era muy fácil culpar al camillero pero al ver que él no se acobardó y estaba en condiciones de declarar, pues ahora la culpa ya no fue de él, sino de la empresa que gestiona el tema de los elevadores de la clínica.

Unos a otros se señalan. Unos a otros se culpan.

En medio hay una niña muerta porque a nadie le importó la vida de esa pequeña, que llegó a ese hospital para tratarse el dengue, cosa que con mucho orgullo comentó el director de la clínica, como diciendo: “Nosotros la curamos del dengue, ya que se haya muerto no es nuestra culpa”.

Mal, mal… mal por donde se le vea todo mal.

Aquí claramente hay algo que hubiera sido necesario y elemental: la renuncia expedita de Zoé Robledo.

Al final él es el responsable de todo esto.

Volvemos a lo mismo. No es culpable pero es responsable.

En lo personal, Zoé me parece un hombre de palabra e incluso un hombre bueno. Es un hombre joven que tenía toda la oportunidad para ir incluso por la gubernatura de Chiapas.

Pero sabemos, o yo intuyo que es imposible renunciarle a Obrador.

Pareciera que firman un contrato o un pacto de no divorcio y fidelidad.

Por eso es que muchos no pueden sencillamente decirle “hasta aquí” y su Zoé renunciara, Obrador lo tomaría como un golpe bajo contra él.

Pero es lo único digno que se podría hacer ante tal tragedia.

No es posible que haya sucedido algo de esta naturaleza.

Yo he pasado por muchos hospitales durante toda mi vida, pero he tenido la fortuna de que sean privados. He sido testigo de que continuamente se les brinda mantenimiento a los elevadores y no siempre funcionan todos, porque mientras unos funcionan a otros se les brinda servicio.

En esta clínica a nadie le importó que todo funcionara correctamente.

Las imágenes son perturbadoras, la gente se molestaba por verlas en redes sociales porque lo doloroso e incómodo nos molesta.

Había que verlas para dimensionar la magnitud de la tragedia.

El grito desgarrador de la madre pidiendo que no le fueran a romper a su hija.

Y una niña que fue asesinada en un lugar en donde la tenían que haber salvado.

Porque no podemos manejar el discurso de que la niña “falleció”. A la pequeña Betzabé la mataron.

La mató el olvido y el abandono, el descuido y la indiferencia, la negligencia, la austeridad y el ahorro…

La mató la pobreza y la necesidad.

La muerte dd Betzabé es un poco la muerte de todos. De nuestros hijos también.

Nos debe de doler, de importar y de indignar.

Y que no se crea el presidente de este país que se trata de él. No todo se trata de él.

Ahora estará indignado por él y no por la muerte de la pequeña. Es su naturaleza.

En el momento que escribo esto, él estará dando su mañanera. Ya puedo adivinar la de cosas que estará diciendo, justificándose, culpando a otros, haciendo berrinche, indignado hasta casi llorar porque todo mundo lo agrede y lo culpa.

Los hospitales públicos merecen inversión, merecen distribuirles e inyectarles mucho dinero porque nada hay más importante que la salud de niños y niñas, de jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Antes de berrinches y politiquerías, exijamos esto para todos. Porque lo merecemos.

Que el presidente nos cumpla.

Que en paz descanse Betzabé .

Que Dios se apiade de México.

Es cuanto