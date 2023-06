“Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza” Dicho popular

“Las personas no cambian... solo se disfrazan de lo que quieren aparentar ser” Laura Cabello

Distintos grupos disidentes de la Cuarta Transformación y los partidos agrupados en la Alianza Va Por México han experimentado un nuevo desencuentro en el proceso para seleccionar a su candidato presidencial. El grupo ciudadano conocido como “Mini INE” anunció recientemente su disolución, revelando así los viejos vicios que nunca se pueden dejar atrás. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD fueron los responsables de sabotear al Consejo Electoral Ciudadano, el cual estaba compuesto por académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil y políticos de antaño. Aunque el método selectivo de la oposición parecía ser más abierto en comparación con el proceso de encuestas de Morena, la tentación del “dedazo” y los acuerdos habituales, en lo oscurito, entre sus líderes prevalecieron sobre la idílica utopía de las elecciones primarias, debates y el respaldo de firmas.

El método propuesto, en caso de que se mantenga firme sin árbitro fiable, consiste en una consulta nacional programada para el 3 de septiembre (fecha en que aspiran tener humo blanco), con un diseño similar a una “consulta interna”. En esta consulta, los opositores votarían para designar a una persona denominada “responsable de la construcción del Frente Amplio” (porque si Morena evade disposiciones electorales, la oposición también puede, claro que sí). Este resultado es otro triunfo para Andrés Manuel, quien ha sido criticado por “inventarse” el cargo de Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en vez de llamarle “candidatura presidencial” para evitar los efectos de ley y al molesto INE. Sin embargo, la oposición cayó en la misma tentación de anticiparse, acelerarse e implementar un mecanismo sin un consenso claro sobre el método de selección. Era previsible el escenario caótico entre dos dirigencias que están acostumbradas a imponer sus decisiones sobre sus propios militantes. Tanto el PRI como el PAN desean imponer sus candidatos cercanos, como Alejandro Moreno, en la consulta para “mayoritear” el proceso. No es casualidad que ya haya desertores.

Las tres etapas propuestas, a cargo de ciudadanos independientes y especialistas en materia electoral, no lograron convencer ni a sus propias filas. En la primera etapa, se abriría el registro de aspirantes el 4 de julio a través de una plataforma, con el respaldo de militantes, simpatizantes y ciudadanos, incluyendo una cuota de candidaturas para la sociedad civil. Esto se presentó como un intento de permitir la participación de activistas y ciudadanos comunes, aunque hay mucho que negociar, poco que ganar y demasiado agandalle por parte de los partidos PRI, PAN y PRD. Supuestamente, bastarían 150 mil firmas (sin contar las de personas fallecidas, según esta columna) para poder participar en las categorías de militancia, ciudadanía, sociedad civil y simpatizantes. No hubo claridad sobre recursos ni límites, así que seguro solo quienes mantienen estructuras paralelas a las partidistas con cierto colmillo en haberse financiado podrán participar. En la segunda etapa, los aspirantes serían depurados y se seleccionarán a los finalistas, quienes participarán en debates denominados “foros” (porque el INE no se toca, más que cuando se trata de igualar la agenda a la de Morena... entonces mejor sí se toca). Finalmente, se realizaría una encuesta, todo esto unos días antes de que se defina al candidato de Morena.

El problema radica en la falta de un árbitro ciudadano, en la ausencia de un plan de gobierno bien construido y en la multitud de aspirantes variopintos con los que ya cuentan.

El gran fracaso de la oposición radica en no haber comenzado por integrar un proyecto de nación que realmente refleje la naturaleza “amplia” que pretende tener el Frente Cívico Nacional. A pesar de que utilizan esa palabra para nombrarlo, la realidad es que su amplitud se limita a los tres partidos que no han logrado adaptarse a la reconfiguración que el triunfo de Morena ha implicado. Hubiera sido más inteligente promover la competencia de futuros gabinetes, lo cual animaría a las tribus opositoras a agruparse en equipos más amplios, diluyendo las pequeñas aspiraciones personales y creando aspiraciones de plataformas electorales o programáticas. Se podrían haber presentado diferentes propuestas encabezadas por sus activos principales como Santiago Creel o “Alito” Moreno, para luego discutir la formación de “gobiernos de coalición” que han quedado en meras propuestas en los sexenios anteriores. Probablemente así pudieron haber equilibrado la ausencia de liderazgos fuertes y tal vez, habrían logrado aglutinar sus propuestas en eslogans de forma de gobierno: “Más de lo mismo pero por los anteriores”, Xóchitl Gálvez o “Conservadores hasta en la sopa y ahora en el maíz”, Ricardo Anaya.

Al menos, al hablar abiertamente sobre los equipos con los que avanzan, los aspirantes presidenciales podrían brindar claridad sobre el tipo de gobierno que prometen, aunque esto pudiera poner en riesgo su credibilidad debido a los perfiles reciclados y los pasados truculentos que algunos acumulan. Sin un árbitro ciudadano, serán los representantes de los partidos quienes probablemente se repartirán las cuotas con los cuates y los acuerdos en un proceso maquillado como el que se ha anunciado. Al final, hay algunos que nunca cambian, solo reciclan su facha.

En conclusión:

La desventaja de la oposición es evidente, ya que han basado su agenda en la construcción de odio y, además, han abandonado la oportunidad de unir el descontento generalizado. Incluso los “ciudadanos” del mini INE no pudieron confiar en ellos. Mientras tanto, el proyecto obradorista avanza en el análisis de las tareas pendientes y en la construcción de una agenda amplia que permita que el candidato elegido represente propuestas desarrolladas tanto por ideólogos como por legisladores, funcionarios y representantes, enviando el mensaje de que no se trata de un cheque en blanco ni de una simple rotación de élites o equipos. Una maestría política digna de libro de texto.

El Consejo Nacional de Morena aprobó la integración de la Comisión para la elaboración del Proyecto de Nación para profundizar la transformación 2024-2030. Esta comisión estará integrada por los siguientes 21 miembros:

1. Ana Francis Mor

2. Armando Bartra Vergés

3. Bertha Luján Uranga

4. Elvira Concheiro

5. Epigmenio Ibarra

6. Francisco Pérez Arce

7. Héctor Díaz Polanco

8. Héctor Vasconcelos

9. Hugo López-Gatell Ramírez

10. Jenaro Villamil Rodríguez

11. Lorenzo Meyer Cossío

12. Luis Linares Zapata

13. María del Consuelo Sánchez Rodríguez

14. Olga Sánchez Cordero

15. Paco Ignacio Taibo II

16. Paloma Saíz Tejero

17. Pedro Miguel

18. Rafael Barajas Durán, “El Fisgón”

19. Víctor Suárez Carrera

20. Vidal Llerenas Morales

21. Violeta Vázquez-Rojas Maldonado