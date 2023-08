No hablo alemán —lógicamente tampoco lo leo—. Pero hace tiempo se inventó el traductor de Google. Entonces, de vez en cuando consulto una revista famosa publicada en Hamburgo, Der Spiegel. Hace rato me asomé a su página de internet —la más leída en Alemania— y me llamó la atención una nota, “La mujer que juzgará a Trump” . Interesante texto.

La gente culta en México sabrá que la jueza de la que depende el futuro del expresidente de Estados Unidos se llama Tanya Chutkan. Yo lo ignoraba. Sobre sí misma ella dijo: “Encajo en muchas categorías” porque es negra, inmigrante, mujer y asiática. Pero no es pobre ni lo presume; me parece que tampoco rica: mujer clase media educada amante de la danza.

En el perfil de la jueza Chutkan publicado en el sitio oficial del poder judicial federal de Estados Unidos, se afirma que ella “creció cómodamente en Kingston, Jamaica, con pasión por la danza”.

No eligió la carrera de leyes como su profesión original, sino economía: se graduó de licenciatura en esa disciplina en la universidad George Washington y, después, en derecho en la de Pensilvania.

Donald Trump ya conoce a la jueza Tanya Chutkan. Hace dos años el expresidente exigió ante los tribunales —argumentando que como gobernante no podía hacerlo— no entregar ciertos documentos a un comité del Congreso que investigaba el ataque al Capitolio. Chutkan dijo sobre eso: “Los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”.

Ojalá Tanya Chutkan castigue severamente a Donald Trump, el impresentable potentado que tanto daño hizo al mundo entero cuando gobernó a Estados Unidos.

Ricardo Salinas Pliego

Empiezo por aclarar que no el dueño de TV Azteca y Elektra no tiene nada que ver en el juicio a Trump. Lo menciono aquí por un tuit suyo que va a generar todo tipo de reacciones. Reproduzco el mensaje del empresario Salinas Pliego y lo comento:

Las familias, no la familia

Dice Ricardo Salinas: “Yo estoy a favor de la familia tradicional como célula básica de la sociedad”.

Mi comentario: Yo no. Hay familias distintas a las tradicionales, y también pueden ser consideradas células básicas de la sociedad. Menciono algunas que se describen en la página de internet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

Familia nuclear sin hijos : Dos personas.

: Dos personas. Familia nuclear monoparental con hijas(os) : Un solo progenitor(a) con hijas(os).

: Un solo progenitor(a) con hijas(os). Familia nuclear biparental : Dos personas con hijos(as).

: Dos personas con hijos(as). Familia ampliada o extensa : Progenitoras(es) con o sin hijos y otros parientes, por ejemplo, abuelas(os), tías(os), primos(as), sobrinos(as) entre otros.

: Progenitoras(es) con o sin hijos y otros parientes, por ejemplo, abuelas(os), tías(os), primos(as), sobrinos(as) entre otros. Familia compuesta : Una persona o pareja, con o sin hijos(as), con o sin otros parientes, y otros no parientes.

: Una persona o pareja, con o sin hijos(as), con o sin otros parientes, y otros no parientes. Familia ensamblada : Persona con hijos(as), que vive con otra persona con o sin hijos(as).

: Persona con hijos(as), que vive con otra persona con o sin hijos(as). Familia homoparental : Progenitoras(es) del mismo sexo con hijas(os).

: Progenitoras(es) del mismo sexo con hijas(os). Familia heteroparental : Mujer y hombre con hijas(os).

: Mujer y hombre con hijas(os). Familia sin núcleo : no existe una relación de pareja o progenitoras(es) hijas(os) pero existen otras relaciones de parentesco, por ejemplo: dos hermanas(os), abuela(o) y sus nietas(os), tíos(a) y sobrinas(os) etc.

: no existe una relación de pareja o progenitoras(es) hijas(os) pero existen otras relaciones de parentesco, por ejemplo: dos hermanas(os), abuela(o) y sus nietas(os), tíos(a) y sobrinas(os) etc. Familia de acogida : Aquella con certificación de la autoridad para cuidar y proteger a niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales, por tiempo limitado.

: Aquella con certificación de la autoridad para cuidar y proteger a niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales, por tiempo limitado. Familia de origen : Progenitoras(es) tutores(as) o persona que detente la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con parentesco ascendente hasta segundo grado (abuelos/as).

: Progenitoras(es) tutores(as) o persona que detente la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con parentesco ascendente hasta segundo grado (abuelos/as). Familia de acogimiento preadoptivo : Aquella que acoge provisionalmente a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción.

: Aquella que acoge provisionalmente a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción. Familia en sociedades de convivencia: Dos personas de igual o distinto sexo que establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua (con o sin hijos, hijas).

La libertad de emprender

Dice Ricardo Salinas: “Estoy a favor de la libertad personal y la innovación como la fórmula para alcanzar la prosperidad para todos, a favor de crear riqueza, de dar trabajo, de vivir mejor, de aspirar a tener comodidades, estoy a favor de que los jóvenes puedan cumplir sus sueños, de la cultura del esfuerzo y de la meritocracia, que tenga más... quien se lo merezca”.

Mi comentario: Totalmente de acuerdo con el propietario de TV Azteca y Elektra. Solo hay progreso en los sistemas económicos y políticos basados en la libertad personal para emprender negocios buscando cada día mayores ganancias.

El marxismo

Dice Ricardo Salinas:

“Estoy en contra del rencor social, de incentivar el odio a través de forzar una ‘lucha de clases’, estoy en contra de la violencia y del autoritarismo que proclaman los marxistas pendejøs hdspm como @MarxArriaga, @ConcheirLuciano, @elviraconcheiro, @SadyChavez91, @jenarovillamil, @Hans2412, @_VicenteSerrano, @alvaro_delgado, @callodehacha, @CitlaHM, @julioastillero, @catrina_nortena, @jgnaredo me van a faltar muchos más pero son muchos pendejos, traicioneros, vendidos (y tengo pruebas de eso) y además me faltarían los medios como @SinEmbargoMX, @lajornadaonline, @revistapolemon, @GatitosVsDesig, @guruchuirer, etc.”

Mi comentario:

El marxismo como sistema económico está lleno de inconsistencias, tal como lo demostró el austriaco Eugen von Boehm-Bawerk con sus críticas muy sólidas a la teoría del valor trabajo de Karl Marx desde la publicación del primer volumen de El Capital.

Desde luego, como argumento para justificar revoluciones sociales violentas la lucha de clases carece de fundamentos éticos.

Pero nada de lo anterior le quita a Marx el estatus de genio de la filosofía. Y es que hasta las mentes más brillantes se equivocan.

No creo que todas las personas mencionadas por Salinas Pliego sean marxistas. He hablado muchas veces con Julio Astillero Hernández y jamás ha dicho nada que lo inscriba en el marxismo.

Por lo demás, no veo a nadie en el movimiento de AMLO proponiendo la lucha de clases y, menos aún, la violencia como método de cambio político. Si algo ha caracterizado al obradorismo es su pacifismo, y creo que el polémico empresario lo sabe.

Los inocentes youtuberos frente al poder de la TV

Dice Ricardo Salinas: “Sé que van a venir contra mí en redes, con sus cuentas bots, sus programitas en Youtube y sus medios piteros pero no importa (no lloren entonces por mis noticieros), el Juan Carlos @juncalssolano dice que los youtubers tienen más alcance que la TV, vamos a ver si es cierto. Los espero a todos ustedes, sentado con un puro en una mano y un buen trago en la otra, sí, en mi yate en Capri, inche bola de frustrados, delicados, maricønes, llorones... ahhh y tráiganse una arpilla de naranjas, para que me las pelen todas sentados frente a mi en filita”.

Mi comentario:

Felicito a Ricardo Salinas Pliego por pasear en su yate en la isla de Capri. El mar Tirreno es bellísimo. Envidio el puro que fuma en este momento y el trago que bebe, ambas mercancías seguramente de gran calidad.

Estoy de acuerdo con él en que exageran los youtuberos que presumen tener audiencias mayores a las de la televisión abierta. YouTube sí es más grande que cualquier televisora, pero son muy menores quienes en tal plataforma realizan videos sobre la política mexicana.

Lo que me parece indigno de un empresario tan importante es insultar a la gente.

Los rateros criminales que sí engañaban a la gente

Dice Ricardo Salinas: “Voy a usar todo lo que tengo para evitar que ustedes sigan engañando a la gente con ideologías que llevan a los pueblos al fracaso, les deseo suerte. Acepten lo que son y lo que quieren para México, ¿o acaso viven del cuento y del engaño, no quieren que la gente sepa a dónde la quieren llevar? Señores, no le saquen y digan las cosas como son, digan que quieren fomentar la envidia, el rencor, el autoritarismo y un Estado donde los rateros engañen al pueblo con promesas que no cumplen. ¿Quieren familia, libertad e innovación o quieren opresión y muerte? Es bueno definirse de qué lado de la historia quieren estar ¿a poco no?

Mi comentario:

Es derecho de Salinas Pliego utilizar todo lo que tiene para combatir a las ideologías que no le parecen sanas. Será derecho de quienes simpatizan con tales ideologías defenderse.

Espero que eso se desarrolle solo en un debate de altura, esto es, sin violencia verbal ni de ningún tipo.

Pienso que nadie en la 4T quiere fomentar la envidia, el rencor, el autoritarismo y un Estado donde los rateros engañen al pueblo con promesas que no cumplen.

Si AMLO respondiera, le diría a Ricardo Salinas Pliego que eso era lo que ocurría en los anteriores gobiernos, los del PRI y el PAN, a los que el dueño de TV Azteca cuestionó menos que al actual. Y AMLO no mentiría.

Su amigo el presidente

Dice Ricardo Salinas: “Ahhh y el presidente, en definitiva, no es enemigo mío (por si no se han dado cuenta), es más, sin dudarlo, estoy seguro que hay aprecio y respeto mutuo, simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros, payasos que no le hacen ningún bien al país (hay sus excepciones)”.

Mi comentario:

Estoy seguro de que Andrés Manuel López Obrador aprecia y respeta a Ricardo Salinas Pliego y las discrepancias políticas e ideológicas no acabarán con la amistad entre ellos.

¿AMLO rodeado de rateros y payasos? Algunos habrá en la 4T, pero no son la mayoría. Payasos seguramente no hubo muchos en los anteriores gobiernos —les daba por sentirse serios y formales—, pero los rateros abundaban.

Y los criminales mandaban en las administraciones del PRI y del PAN, como el jefe de muchos de ellos, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

Garcia Luna diseñó y operó la fallida guerra contra el narco y hoy está preso en Estados Unidos por haber trabajado para el cártel de Sinaloa.

No creo que los noticieros de la televisora de Ricardo Salinas hayan sido muy críticos de García Luna en el momento de mayor poder de este delincuente —inclusive es probable que no lo hayan criticado de ninguna manera—.

Claro está, no puedo cuestionar a Salinas Pliego por no haberlo hecho: no existía la libertad de expresión absoluta que disfrutamos en la 4T, y que este empresario utiliza a plenitud, inclusive para cuestionar a su amigo el presidente López Obrador y a todo su gabinete.

Al menos la libertad de expresión que no conocíamos debería aplaudir el hombre de negocios que este jueves vive la vida buena —la paga con el producto de su trabajo— en el paradisiaco mar Tirreno.