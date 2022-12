¡Ah!, cómo recuerdo y cuánta nostalgia me da cuando solía organizar fiestas y procedía a realizar la lista de mis invitados. Era emocionante pensar en las personas que más quería y anotar sus nombres completos en aquella hoja para saber con quienes contaría y cuántas personas serían. Me sentía ampliamente querida y nutrida de amigos.

Hoy, AMLO en la mañanera, en plena época navideña donde debería de prevalecer la paz y la concordia, presentó una lista enorme con nombres y apellidos de posibles futuros candidatos de la oposición para la Presidencia de la República para el 2024.

La lista incluye a personajes y personalidades que van desde la broma y el sarcasmo hasta el que le genera cierta amenaza al presidente.

Uno por uno los fue mencionando, a veces riendo, a veces serio, la mayoría de los nombres ahí enlistados. Al nombrarlos aceptó que ni siquiera sabía si querrían ser presidentes la mayoría de ellos.

Mencionó, por ejemplo, al gobernador Mauricio Kuri como un posible candidato opositor, para después aceptar que no tiene ni la más remota idea si querría él ser presidente o no.

Me imagino que el que tenga el poder de hacer público nombres y apellidos a nivel nacional es ilegal, pero no soy abogada ni sé de leyes para asegurarlo, a mi me suena a ilegalidad.

Lo cierto es que ataca desde donde puede y con lo que tiene a varios ciudadanos mexicanos que su único error ha sido deslindarse de él, o nunca haberlo apoyado.

Con énfasis mencionó el nombre de Lilly Téllez que venía en esta lista asegurando que sí, que ella sí se quiere lanzar como presidenta. Lo dijo dolido, enojado y seguro de lo que decía.

Con todo este show, lo único que está haciendo AMLO con estos ejercicios intimidatorios es darle promoción a todas estas personas que menciona en la lista, porque aunque parezca chiste y él se haya reído mucho, en la lista aparece Chumel Torres como otro posible candidato y pues bueno, en una de esas la gente empiece a votar por él.

La cara de desconcierto de Jesús Cuevas en un momento en que la cámara lo enfocó es de dar pena ajena. El mismo estoy segura piensa que esto es una locura, que es totalmente algo fuera de toda cordura, pero él es el empleado que tiene que obedecer al patrón y acepta publicar tímidamente sus power point en el salón de las conferencias.

El presidente anda muy agobiado y muy preocupado por lo que están haciendo o vayan a hacer estos 42 ciudadanos mexicanos, eso nadie lo puede negar.

Sí… la lista estaba conformada por 42 personas.

Tan sólo por recordar, en el 2021 Claudia Sheinbaum llamó fascista a Claudio X. González por haber hecho una lista con nombres de todos los que le han hecho daño a México.

Claudia entonces dijo “Nosotros no hacemos listas, los fascistas, el macartismo, el nacizmo, ellos son los que hacen listas, nosotros no”.

Hoy el jefe de Claudia Sheinbaum desplegó una lista en su mañanera .

Imagino que la propia Claudia se encuentra confundida y hasta desesperada porque ni ella que es la más cercana y querida por el presidente puede lograr descifrar a su jefe y mucho menos logra que la deje de quemar, porque por actitudes cómo está, no sólo queda afectado el propio presidente, sino que de paso lástima la carrera política de su corcholata favorita.

De veras que me dan ganas de abrazar a Claudia Sheinbaum. Me dan ganas de decirle que se desligue del presidente un poquito, decirle que estoy convencida que ella no congenia al 100 con su líder y que debe de tener valor para diferir con él.

No estoy segura si la oposición sepulte las intenciones de Claudia de ser presidenta. Creo que al enemigo lo tiene en casa, ahí junto, de quien menos imagina y espera.

“Nosotros no hacemos listas”, dijo Claudia.

Hoy el presidente hizo una y muy larga, y sarcástica, e irrespetuosa.

Uno podría pensar: “El presidente también recibe burlas y sarcasmo”.

El presidente es una persona que tendría que tener nivel político y una investidura respetable.

No está en campaña. No es el bufón del circo que está para divertir al pueblo.

Es un estadista o al menos hace el intento pero no le sale.

No hay manera de defenderlo con actitudes como la de hoy en la mañanera. No hay manera de justificarlo, de aplaudirle o reconocerle su tenacidad por convencer que él es el mejor de todo el mundo.

Así no hay manera.

Imagino a Claudia Sheinbaum llevándose las manos a la cara en señal de hartazgo y de impotencia.

Porque aunque diga que lo quiere y actúe como si lo quisiera, insisto estoy segura que Sheinbaum es una mujer inteligente que ha llegado muy lejos, sabe, bien que sabe, que está forma de proceder del presidente, está mala conducta que presenta en sus mañaneras, no le ayudan a Claudia, al menos no le ayudan para ganarse los votos que hasta hoy no se ha ganado aun cuando vaya a la delantera en las encuestas como la mejor candidata para ser presidenta.

Miren que haber puesto como candidato de la oposición a Carlos Loret de Mola es un chacoteo de su parte, pero entre esos nombres que haya mencionado a personalidades de la política que están haciendo bien las cosas y además de todo se les quiere y se les admira como a un Mauricio Kuri, es hacerle publicidad y jugar con fuego porque en una de esas de esa lista sale alguien que verdaderamente le haga competencia a Sheinbaum.

Hoy el presidente sabe que no hay nadie realmente fuerte para competirle a Morena. Pero eso es hoy.

Si el presidente sigue jugando a molestar a los que no ve fuertes, se le puede revertir.

Mal por donde se le vea la manera de comportarse del presidente en su mañanera de hoy. Tache por mala conducta.

Quiere darnos a entender que no está aterrado por la oposición y hasta se ríe de ellos, pero no hay una sola vez que deje de hablar de ellos.

Así las cosas con el presidente que no gobierna para todos como prometió.

Es cuanto.