Si hay algo que tiene bien calculado La Liga en España son los ingresos por el turismo que se da en los partidos de futbol. Cada que hay un juego de futbol en las diferentes poblaciones de las ligas de futbol españolas hay una derrama económica por parte las aficiones de los equipos visitantes en cada juego de local.

¿Cuánto podrá aportar una afición visitante a la economía turística local? Uno es más que nada, aunque sean 200 personas, algo dejarán en las arcas de los hoteles locales, en los comercios o restaurantes.

Recuerdo que antes, al menos desde Monterrey, había muchísimas porras viajeras. Estas porras “alentaban” al equipo y de pasada conocían algo de los lugares que visitaban.

Seamos sinceros, ¿cuántas personas van a León, Aguascalientes o Tijuana de turismo? Es más, ¿cuántas personas piensan en Monterrey como destino turístico? Yo creo que muy pocos más pocos de los que muchos creen.

Catorce equipos han firmado un acuerdo en favor de sus aficiones para que puedan acudir a los partidos de visita Almería, Cádiz, Sevilla , Betis, Valencia, Atlético de Madrid, Girona, Mallorca, Celta, Real Sociedad, Athletic Granada, Las Palmas y Alavés son los involucrados. Todos los aficionados de estos catorce equipos pueden acudir a ver a sus equipos favoritos con un precio popular de 30 euros (alrededor de 600 pesos) con un mínimo garantizado de 300 entradas.

Estos equipos tendrán una zona especial para los equipos visitantes donde podrán gozar de mayor seguridad y podrán disfrutar los partidos cómodamente. En el viejo Estadio Tecnológico, los Rayados tenían una zona de visitante donde se ponía un cerco policial para cuidar la integridad de la porra visitante y la porra local. No veo mala esa idea. Algo se intentó hacer en el Gigante de Acero pero hubo demandas de discriminación pues una de las aficiones del otro equipo de la ciudad no quería que los aficionados de su equipo estuvieran en una zona en especifico y no querían tampoco que su asistencia estuviera limitada a unos cuantos cientos.

Sin ese control pasan cosas como las que pasaron en Querétaro donde uno una trifulca con la afición del Atlas. O los diferentes enfrentamientos que se han tenido en diferentes estadios de la República cuando van aficiones de otros equipos, una que esta constantemente metiéndose en problemas es la de los Tigres del Universitario de Nuevo León. Imagine controlar el acceso a ese tipo de aficiones para que ellos y los que regularmente van al estadio estén tranquilos.

Solo por activar el turismo en la ciudad, muchos de los equipos y los gobiernos locales deberían de tener planes para hacer atractiva la ciudad. Imagine a la gente de Torreón recibiendo a los regios cuando hay partido en esa ciudad. En lugar de recibirlos a pedradas, con las autoridades persiguiendo a cualquier vehículo con placas de Nuevo León.

Es hora que los equipos, la Liga MX y los gobiernos locales se pongan de acuerdo para hacer estos partidos una experiencia agradable de nuevo y que no sean tan prohibitivos como se han vuelto hasta ahora.