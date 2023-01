En el Diccionario de la lengua española la palabra jauría tiene dos acepciones:

1. Conjunto de perros mandados por el mismo perrero que levantan la caza en una montería.

2. Conjunto de quienes persiguen con saña a una persona o a un grupo.

En el caso de montería aquí aplica el segundo significado del vocablo que presenta la obra más importante de la Real Academia Española: “Arte de cazar, o conjunto de reglas y avisos que se dan para la caza”.

Solo ha habido dos reglas en las sucesiones presidenciales mexicanas, pero en el contexto feminista actual es necesario añadir una tercera:

La primera, que no hay reglas .

. La segunda, tirar a matar a quien vaya líder en las encuestas.

a quien vaya líder en las encuestas. La nueva regla sucesoria: si la líder en las encuestas es mujer, y honesta, además de intentar destruirla, se le debe insultar y hasta escupir por el atrevimiento de que una fémina intente escalar la más alta posición política.

Por la razón que sea, en El Financiero enviaron a la banca varios años —se supone que a misiones internacionales— al columnista más identificado con Carlos Salinas de Gortari y más violento en sus comentarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador . Me refiero a Pablo Hiriart.

Este enero de 2023, el señor Hiriart volvió a lo suyo: el escupitajo editorial, la calumnia, los golpes bajos. Ha empezado el año no contra AMLO, a quien seguramente ya ven de salida y hasta acabado sus jefes —no solo Manuel Arroyo y Enrique Quintana, dueño y director del periódico, respectivamente, sino también Carlos Salinas—… Así que nada de perder el tiempo con lo que consideran el pasado; de ahí que hayan lanzado a Hiriart contra el futuro, Claudia Sheinbaum .

Ayer, Pablo Hiriart publicó un artículo extremadamente calumnioso contra la jefa de gobierno; hoy, uno peor. Y no es Hiriart el único decidido a destruir a Claudia Sheinbaum, cuyos pecados mayores son dos: ser mujer y encabezar las encuestas. Sobran en la prensa duros cuestionamientos contra la científica que participa en política nada más por idealismo, vale decir, no por ambiciones de poder y dinero. Quizá el otro pecado de Claudia sea uno que comparte con Andrés Manuel y que la comentocracia no perdona: vivir modestamente, sin lujos ni patrimonio, lo que es no solo una rareza, sino una falta grave para quienes se han acostumbrado a la riqueza enorme de la clase política.

Ayer Pablo Hiriart comparaba a Claudia Sheinbaum ¡¡¡con Pablo Chapa Bezanilla!!!, el enloquecido fiscal del caso Colosio en el gobierno de Ernesto Zedillo. Tan absurda comparación la hizo Hiriart a partir de un enredo de la fiscalía capitalina relacionada con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

En el supuesto, que creo no se sostiene, de que algo irregular haya habido en lo realizado por la fiscalía de la Ciudad de México, ¿qué culpa tiene Claudia, la jefa de gobierno que no tiene autoridad sobre tal dependencia que cuenta con amplísimos márgenes de independencia?

Aunque hay una distancia de decenas de años luz entre el asesinato de Colosio y la tesis presuntamente plagiada, aceptaré que pasa —y es mucho pasar— comparar ambos casos. ¿Y luego? Carajo, si se trataba de criticar a alguien, por cierto en forma bastante excesiva, ubicándole al nivel de Chapa Bezanilla, la cuchillada debía dirigirse solo a la fiscal, Ernestina Godoy. Pero esta mujer, en mi opinión honorable, no busca ser presidenta, entonces se le cuestiona bastante menos. Qué bajeza utilizar un caso de tortura como el del famoso segundo tirador contra Donaldo Colosio para golpear a la competidora líder en la contienda por la candidatura mayor de Morena que se decidirá a finales de este año.

Soltaron a la jauría contra Claudia Sheinbaum . Está obligada a resistir la primera y única mujer en la historia de México que ha tenido posibilidades reales de gobernar a nuestra nación.

Norma Lucía Piña debe volver a la escuela primaria

Estoy convencido de que, en el México que ha sido tan injusto con las mujeres, cuando una de ellas compita con un hombre, en más o menos igualdad de capacidades la ética exige apoyar a la fémina.

Quienes votaron por Norma Lucía Piña Hernández para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron lo correcto, sobre todo porque en el peor de los casos para ella su talento jurídico es el mismo que el de su contrincante final, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Me han dicho que no debe ser así, que lo mismo da apoyar a un hombre que a una mujer. Este es un argumento falso. Para que sea éticamente aceptable preferir al hombre sobre la mujer en una contienda política, él debe mostrar capacidades tan sobresalientes que opaquen las de ella. No fue el caso en la corte suprema. Por destacado que sea Ortiz Mena, no brilla más que Piña. No discutiré si la hoy ministra presidenta es más inteligente y capaz, ya que no es el punto. Me concretaré a señalar que 200 años sin una mujer al frente de la corte eran una razón más que suficiente para preferirla a ella, por más chingón que sea él.

He sido testigo —en restaurantes, hoteles, parques, etcétera— de lo que hacen mujeres humildes, golpeadas, tratadas injustamente desde que nacieron cuando ven pasar a una mujer que ha triunfado y a la que logran identificar. Las condenadas a la derrota por el injusto machismo mexicano se acercan a las que han podido salir adelante a pesar de tantos obstáculos, y les dicen: “Solo quería saludarla, le voy a contar a mi hija que la conocí”. Me consta, lo he visto muchas veces. Si las mismas mujeres ven a un hombre de éxito —no hablo de celebridades del espectáculo o el deporte, sino de grandes empresarios que han crecido gracias a su trabajo—, de plano lo ignoran, y es que tales ejemplos no sirven para que las niñas se motiven.

Norma Piña habrá vuelto pocas veces a la escuela primaria, no obstante que su primer oficio fue el más bello de todos: maestra de educación elemental. Y si ha regresado lo ha hecho sin ser conocida. Ahora que tiene los reflectores encina, debería regresar a alguna escuelita de la Ciudad de México. Podría hacerlo con Claudia Sheinbaum en alguna ceremonia, por ejemplo el próximo 5 de febrero, cuando se celebra el aniversario de la Constitución, o el 24 del próximo mes, día de la bandera mexicana. Experimentará lo mismo que Claudia —y las otras gobernadoras que lo hacen con frecuencia— en tantas visitas a planteles escolares: niñas diciéndole “yo también quiero ser alguien”.

Después la ministra presidenta podría organizar una reunión en su despacho con columnistas machitos y machistas y contarles. Sería una manera indirecta de pedirles que le bajen a la misógina en el debate político más importante, el de la sucesión presidencial.

Claudia Sheinbaum dijo que no le agrada la expresión que puso de moda la ministra presidenta Norma Piña: “”A mí no me gusta el término romper el techo de cristal y les voy a decir por qué. Se usa y es parte de la literatura feminista, de los derechos de las mujeres, pero cuando se dice así parece que es un asunto individual y nosotros queremos que las mujeres, por derecho, participen en la vida pública”.

No le gustará a Claudia, pero siguen ahí numerosos techos de cristal. Uno de ellos, el de la comentocracia que dirige todos sus furiosos ataques solo a la corcholata , y se olvida de los corcholatos . ¿Alguien ha visto al menos la décima parte de la saña con la que la prensa golpea a Sheinbaum en artículos sobre Adán Augusto López o Marcelo Ebrard? Ese es un techo de cristal blindado por los prejuicios que las mujeres mexicanas deberán romper.