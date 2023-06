Claudia Sheinbaum, sonriente, anunció su renuncia. Sonriente, ha dicho estar lista para ser presidenta, porque es tiempo de mujeres y porque será la mejor, asegura.

Sonríe en las fotos, sonríe en los videos que hace para su cuenta TikTok. Sonríe en las fotos de sus tuits.

Pero algo se le está olvidando: A partir de hoy, Claudia estará en el ojo del huracán. Grabada y vigilada como en un especie de BigBrother por medios de comunicación.

Creo esto es el resultado del pésimo comentario de AMLO al decir que no permitiría que sus corcholatas fueran entrevistados por la mayoría de los medios de comunicación, aunque después reculara y dijera que si gustaban ser entrevistados por Carlos Loret de Mola les daba permiso.

Pero, en este tenor, de incapacitar principalmente a Claudia Sheinbaum para ser entrevistada por todos los medios de comunicación, la prensa estará encima de ella, literalmente, vigilándola y acosándola como nunca imaginó.

Y tan ya es así, que ayer había una cámara observándola grabándole discutiendo con Alfonso Durazo. Los expertos en lenguaje corporal y en lectura de labios aseguraron que Claudia se desahogaba o regañaba al gobernador de Sonora porque permitió que la gente la increpara, gritándole consignas, ante lo cual, al parecer, le dijo con descontento y enojo un “Ya me cansé”.

Los obradoristas saldrán a decir que era una conversación entre amigos y que nada de esto pasó.

Pero el lenguaje corporal era muy claro aún sin yo ser experta en ello, también se notaba enojada a Claudia Sheinbaum y puedo entender que sí, que también esté cansada.

Yo estaría igual en su lugar. Es más, yo en su lugar ni hubiera elegido ser ni jefa de gobierno y mucho menos presidenta. No puedo imaginar el paquete que carga encima de sus hombros aun cuando gane carretadas de dinero. Saber que sobre ti y bajo tu responsabilidad duerme y vive una ciudad entera, la más importante del país, no gracias, yo diría no.

Pero creo que a Claudia Sheinbaum le hace falta entrenamiento para aguantar la presión.

Ante las críticas y señalamientos ella explota y sale de su zona de confort y entonces ya no sonríe y manotea y se enfada.

Y de esos señalamientos y críticas habrán cientos de miles y no a partir de que sea presidenta, sino desde ahora.

Claudia Sheinbaum debe tener un muy buen manejo de inteligencia mental y emocional para saber no responder con explosividad ante cuestionamientos y mucho menos explotar con sus amigos si muy seguramente estará siendo grabada todo el tiempo. Si algo debe de aprenderle a AMLO es que aunque se enoja, no lleva su enojo de manera tan personal, manotea y hace berrinche sí, pero no al grado de que nunca se le haya visto explotando con nadie más como se le vio a la futura presidenta de México.

Sí… es que esto parece ya BigBrother.

Para quienes no sepan qué es eso, se trata de un experimento humano en donde encierran en una casa a 12 personas que no se conocen y gana el que tolere a todas las demás, y que además se gane el cariño y apoyo del público. El que gana es el que supo sortear las agresiones en su contra; los complots, las calumnias y chismes sin explotar contra otros y de manera inteligente poniéndole límites a otros.

Claudia Sheinbaum tendrá que ganar este enorme BigBrother con tolerancia y con inteligencia.

Deberá de acostumbrarse a que a donde quiera que vaya habrá cámaras vigilándola.

Insisto, si el presidente hubiera brindado apretura de los medios de comunicación para poder entrevistarla a ella y a sus otras corcholatas con total libertad, probablemente la prensa no tendría que verse en la necesidad de estar observándola de esta manera.

Claudia Sheinbaum debe de ser tolerante. Quizá en su persona pareciera que lo es pero me parece que explota con facilidad.

Si está demostrando desde una vez que es fácil de acorralar, pues sí, temo que entonces no es que vaya a haber oposición que le haga competencia y mella sino los propios medios de comunicación a quienes no se ha sabido acercar y romper estos muros que ha creado su jefe en torno a ella, serán los que cuestionarán y la bombardearán, incluso tal vez con el afán de hacerla enojar como en días pasados.

Claudia Sheinbaum trae encima toda esta carga negativa de su máxima adoración: Andrés Manuel.

Ha venido escuchando, replicando, aprendiéndose las palabras que dice el presidente, los insultos, las etiquetas, los enojos y sus resentimientos y amarguras.

Claudia deberá de deshacerse de todo eso que no le toca cargar y empezar de nuevo y de cero y de paso tomar un curso de inteligencia emocional. Yo le aconsejaría, pero ¿quién soy yo para aconsejar?

Es cuanto.