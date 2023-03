Hace unos días con estupor vimos en un video que se hizo viral en las redes sociales y después en medios de comunicación, como dos chavitas se destrozaron la vida. Una pelea de dos estudiantes de secundaria, que no repetiré sus nombres, derivó en dos tragedias. Una de las niñas murió como consecuencia de los múltiples golpes con una piedra que recibió de su compañera en la cabeza; la otra niña está detenida y su vida arruinada. La aprehendieron en la frontera, cuando intentaba huir del país junto con su madre. Pasará muchos años en prisión.

Me pregunto y me vuelvo a preguntar:¿Qué vimos en ese video? ¿La maldad con falda de secundaria? ¿El odio? ¿Puede odiar una niña de 14 años? ¿Por qué esa niña le pagó con tanta saña a su compañera? ¿Por qué nadie hizo nada para evitarlo? ¿Quién falló, los padres, la escuela? No lo sé. Lo que sí sé es que si no hacemos nada, todos seremos culpables.

Vino a mi memoria un recuerdo de mi infancia, cuando cursé el quinto año de primaria. Recuerdo que El Botijas me caía muy gordo y yo a él. En un recreo las cosas se salieron de control. El maestro Mario nos vio, nos llamó y preguntó: ¿Tienen ganas de pelear? Le contestamos que sí. A bueno, pues les voy a ayudar a quitarse las ganas. Nos llevó a la cancha de futbol y nos dijo. Listo chavos a mano limpia. Me abalance con toda mi fuerza contra El Botijas, él se quitó y me caí. El profesor Mario gritó: deja que se levante. Me levanté y nos dimos de trompadas hasta que los cachetes y las orejas se nos pusieron rojos y nos sacamos sangre de la nariz. El profesor Mario nos dijo, pues ahora que se quitaron las ganas de pelear, les toca lavar los baños. Aún no habíamos terminado nuestro castigo cuando El Botija y yo ya nos estábamos riendo. Nos hicimos amigos, hasta la fecha lo saludo cuando lo encuentro.

No fue mi primera ni mi última pelea. Cuando naces y creces en las zonas bravas del Edomex, debes aprender a defenderte en todas las formas posibles, pero ese día El Botija y yo aprendimos que en las peleas debe haber honor. Que no importa ganar, sino como se gana. Que no puedes abusar de nadie. Saber que tus acciones tienen consecuencias dolorosas. Obvio, en estos tiempos la pedagogía del profesor Mario es inaceptable, pero recuerdo como mis profesores de la primaria y secundaria estaban pendientes de lo que pasaba con sus alumnos dentro y fuera de la escuela. ¿Dónde estaba el profesor Mario de esas chavitas?

¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cerrar la escuela? ¿Encarcelar a los padres? ¿Despedir a los maestros? ¿Hacer leyes más severas?

Vivimos en una sociedad hipócrita. Doble moral. Por un lado, políticos, instituciones y medios de comunicación se llenan la boca condenando la violencia o creando leyes más severas en contra del abuso escolar, normas que nunca se aplicarán por falta de dinero y capacidad. Por el otro, hay violencia en los hogares que los infantes reproducen en la escuela; los medios de comunicación y las redes sociales saturan a los niños y jóvenes con mensajes de odio. Cuando hablo de todos, son todos. Por ejemplo, ya vieron cómo las diputadas se insultan, como las senadoras se agreden. Esta sociedad, este cinismo, ya le arruinó la vida a dos niñas. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?