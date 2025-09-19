Hace un par de días, luego de que un comunicador de Latinus difundiera un texto en alusión al secretario de organización de Morena, la noticia se propagó en muchos medios de comunicación. Desde luego que muchos, por el impacto de la nota, se dejaron llevar por el efecto de una narrativa que no cumplía, primero, con las fuentes fidedignas como para poder dar un crédito. Todo se basó, fieles a su estilo conservador, en un montaje más para tratar de manchar la imagen del hijo del expresidente López Obrador. Eso de que se amparó, en definitiva, fue una infamia más de los grupos de oposición ante el mal desempeño que siguen mostrando en los temas de la agenda pública. En efecto, varias veces han hecho lo propio, principalmente ese medio de información que, de plano, es un mecanismo financiado por la derecha para golpear al proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum.

Se me hace una falta de profesionalismo el grado al que han escalado uno que otro columnista. No me sorprende en absoluto. Hemos visto montajes que, de verdad, han causado indignación ante la opinión pública. Podemos decir que tanto la oposición, como ellos, atraviesan su peor crisis de credibilidad. Su lingüística es cada vez más insostenible y, pero aun, inverosímil ante la falta de contenido. Lo grave de todo ello, es que estamos rodeados de columnistas difamadores. Algunos de ellos, por cierto, posaron para la fotografía con el magnate, Ricardo Salinas. Varios de ellos, en algunos casos, han contribuido a la guerra mediática que se retrata en distintas trincheras, en especial en las redes sociales. Aunque eso, efectivamente, tiene otra contraparte que se llama pueblo de México.

La primera tarea de los medios de comunicación de corte conservador, sin duda, es ver la forma de atacar con difamaciones al gobierno. A pesar de la feroz ofensiva que lanzan, la misma sociedad, apoyada en el principal órgano de información que es la mañanera, ayudan a desmentir esa cadena de falacias. Hay quienes, inclusive, ayudan a replicar los aspectos que se desmienten con argumentos sólidos. De hecho, se que en algún otro momento vendrá una nueva estrategia para difamar de manos de la oposición. La cuestión es que, para ellos, ha llegado el punto de inflexión más elevado. Su desprestigio ha escalado tanto que, pese a ello, seguirán despilfarrando el dinero para tratar de ensuciar el trabajo que se viene realizando a favor de la población civil.

Pero como la oposición no asumirá el desastre que vive, vendrá obviamente un punto de quiebre para ellos. Es verdad, la noticia de difamación del supuesto amparo contra Andrés Manuel López Beltrán causó revuelo; sin embargo, no lograron sacarle provecho porque, horas después, tanto el abogado como el mismo secretario de organización de Morena, salieron a la luz pública a desmentir.

Por otro lado, de Latinus, no vimos una disculpa pública por la nota de uno de sus colaboradores. Es, sin ir más lejos, una manera de interpretar el grado de cinismo con el que se manejan. Pero como todo se aclaró, si vemos las cosas detalladamente, se trata de un intento desesperado de la oposición. En ese mismo entorno, lo vimos, salió el propio dirigente nacional del PRI, desde el patio del Federalismo en el Senado de la República. Se le veía muy firme en sus posicionamientos al ofrecer una conferencia de prensa en la que, de igual forma, se lanzó contra los hijos del expresidente, así, sin pruebas. Muy ingenuo, en pocas palabras.

Dijo Alejandro Moreno que Morena ya se va. Como si él determinará el destino del país. No se ha dado cuenta de la crisis profunda que vive su partido. Gobiernan dos estados que, para colmo, apoyan abiertamente a la presidenta constitucional. En el Legislativo, por ejemplo, se ha venido en cascada una cadena de renuncias. Aun así, Alito no abre los ojos para ver que, a pedazos, desmantela al PRI. El revolucionario Institucional está convulsionando o, mejor dicho, agoniza ante la gravedad que los aqueja. Está acumulando más descalabros consecutivos y, por sí eso fuese poco, falta lo peor: perderán los últimos enclaves que les quedan en 2027. Quedarán en el abismo, como el defenestrado PRD, que vendió el alma al conservadurismo ante el canto de las sirenas.

Pese a ello, no creemos que cambien su postura, sobre todo cuando su narrativa está plagada de mentiras y difamaciones que, como dijo la presidenta en conferencia, es parte de la estrategia que ellos llevan a cabo. El problema, lo dijimos, es qué de nada le servirá. Lo único que ganan es el desprecio de la población, máxime por que se atreven a tanto: a la infamia. Todos nos percatamos de ello. El grado de cinismo ha cruzado la línea del respeto, empezando por los infundios. Por eso hemos llegado a la conclusión, está claro, que están moralmente derrotados.