Dos apuntes antes de empezar.

Primer apunte: Una recomendación a la clase política toda —de Morena, PAN, PRI, SCJN, INE, Palacio Nacional, La Jornada, Reforma, Excélsior, Consejo Coordinador Empresarial, Grupo de los 10 de Monterrey, etcétera—. No se equivocarán si buscan este domingo en la TV o en internet, desde poco antes de las ocho de la mañana la transmisión de la novena etapa del Tour de Francia: 184 kilómetros entre Saint-Léonard-de-Noblat, una población cercana a la ciudad de Limoges, famosa por sus porcelanas, y el volcán Puy de Dôme.

Novena etapa del Tour

Etapa decisiva, después de dos jornadas brutales en Los Pirineos, una dominada por el danés Jonas Vingegaard y la otra por el esloveno Tadej Pogacar. Para entender la relevancia de la llegada en alto en el Puy de Dôme sintetizo lo que dice el señor Carlos Arribas, brillante comentarista de ciclismo de El País, de España:

Después de 35 años, el Tour vuelve a la que quizá sea “la subida más simbólica del Tour, más cargada de historias”.

Lo que mañana domingo se vivirá en el Puy de Dôme será tan impactante como anteriores enfrentamientos entre gigantes del ciclismo.

“El Puy de Dôme es un territorio habitado por la historia, por los fantasmas de Fausto Coppi , el primer ganador, en 1952, de Federico (Martín Bahamontes) , de Luis Ocaña , siempre, de Julito Jiménez , de Anquetil y Poulidor , los del primer duelo en el volcán, el que enfrentó a las dos Francias del 64, la urbana que crecía a cuatro años de mayo del 68, la belleza de Anquetil, el placer de las ostras y la langosta, la dureza rural de Poulidor, el sudor y el arado, el mundo que se extinguía, que se extinguió, derrotado”.

Los últimos cuatro kilómetros de la ascensión al volcán tienen un 12% de pendiente media. Antes, los competidores habrá pedaleado más de 3 mil 600 metros de desnivel positivo acumulado.

Mañana podría haber otro enfrentamiento histórico entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

"El Tour más vivo que se recuerda espera a los dos en el volcán, el duelo revivido, y ellos se esperan con los puños cargados de dinamita, cargados con cuentas pendientes que nunca podrán resolver".

Vingegaard, hasta hoy líder del Tour 2023, piensa que él y su equipo tendrán que “elaborar un plan” para superar una etapa tan difícil, pero es consciente de que el éxito —o el fracaso— depende también de su rival, Pogacar, segundo en la general, a menos de medio minuto, tan joven como el otro, pero más expresivo; dijo: “Es una etapa especial. Muy, muy dura. Y tanto calor… Explotará todo en pedazos”.

Segundo apunte : Antes de empezar a redactar este artículo consulté a mi sobrina Nancy Arreola. Ella fue ciclista durante muchos años y participó en competencias de alto rendimiento en América y Europa. Ahora, radicada en España, es una de las editoras del que sin duda es el mejor sitio de internet especializado en el más extremo de los reportes, Global Cycling Network, que pertenece a Eurosport, la extraordinariamente bien programada, cito a Wikipedia, “red paneuropea de deportes televisivos, propiedad de Warner Bros. Discovery, que para nuestra mayor desgracia no se ve en México.

A Nancy le hice una pregunta sencilla: ¿Si tuvieras que armar un equipo para que Pogacar (o Vingegaard, lo mismo da) ganara el Tour, qué perfiles elegirías para sus gregarios?

Nancy respondió: “Tres o cuatro escaladores, uno del mismo nivel que el líder, para apoyarlo en la alta montaña: y tres rodadores para solucionar cualquier problema en los largos trayectos planos o de bajada. No contrataría a ningún esprínter, por espectacular, vistoso o popular que sea el velocista, ya que no se trata de agradar a la TV o a la afición menos enterada que se emociona con las efectistas llegadas de grandes grupos que pelean el esprint.

Equipo de Morena para el 2024

Andrés Manuel López Obrador armó el equipo de Morena con escaladores y rodadores: 22 gobernadores y gobernadoras.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California.

Víctor Manuel El Profe , Castro Cosío, de Baja California Sur.

Layda Elena Sansores San Román, de Campeche.

Rutilio Cruz Escandón Cadenas, de Chiapas.

Martí Batres Guadarrama, de Ciudad de México.

Indira Vizcaíno Silva, de Colima.

Evelyn Cecia Salgado Pineda, de Guerrero.

Julio Ramón Menchaca Salazar, de Hidalgo.

Delfina Gómez Álvarez, de Estado de México.

Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morelos (aliado).

Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit.

Salomón Jara Cruz, de Oaxaca.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de Puebla.

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, de Quintana Roo.

José Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí (aliado).

Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.

Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Sonora.

Carlos Manuel Merino Campos, de Tabasco.

Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas.

Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala.

Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz.

David Monreal Ávila, de Zacatecas.

(POSIBLE ALIADO solo para el 2024), Samuel García, de Nuevo Léon.

Todos los gobernadores, todas las gobernadoras que aquí se han mencionado han demostrado que se defienden bastante bien —inclusive saben ganar— en las duras subidas de la política que, como en las vueltas ciclísticas son decisivas para lograr la victoria.

¿Un gregario en el equipo de Morena del nivel del líder o la líder?

El propio Andrés Manuel López Obrador. El político más competitivo que ha habido en México, ha decidido ser él mismo gregario —esto es, ayudante, colaborador— de quien sea el o la líder de Morena en 2024.

¿Equipo de la oposición?

En el equipo de la oposición hay unos pocos escaladores capaces de soportar los ataques en la montaña, pero sobran esprínteres, gente lucidora, retumbante, que emociona a la afición en las columnas periodísticas, pero nada más. Pienso en Claudio X. González, empresario; Jorge Castañeda, intelectual independiente; Héctor Aguilar Camín, escritor de Nexos y Milenio, Alejandro Junco, dueño de Reforma, Pablo Hiriart, de El Financiero, y una mayoría de comentócratas. Entusiasman en el terreno fácil, pero a la hora en que se complica la carrera pierden el aliento, les duelen las piernas y prefieren irse de vacaciones.

Lo mejor del equipo de la oposición son sus gobernadores y gobernadoras, pero se trata de una minoría y administran entidades en general pequeñas. El más importante es el de Jalisco y ha dicho que apoya a la alianza PRI, PAN, PRD, pero cualquier persona que conozca a Enrique Alfaro no se sorprenderá si un día se voltea y apoya a la 4T.

¿Quién es el líder o la líder en Morena?

El libro del muy buen periodista Arturo Cano —Claudia Sheinbaum presidenta— lo dice con claridad: #EsClaudia, una mujer capacitada para dar la pelea en cualquier terreno, por complejo que sea.

¿Quién es el líder o la líder en la oposición?

La disputa está entre Xóchitl Galvez, del PAN, y Beatriz Paredes, del PRI. Son competidoras de respeto, pero no han demostrado ser mejores que Claudia —y de hecho no lo son—. Y por lo demás, sus equipos no se ven capaces de resistir cuando la contienda exija grandes sacrificios.