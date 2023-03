Resulta ser que el partido naranja Movimiento Ciudadano ha decidido bajarse de la contienda de las próximas elecciones en el Edomex y Coahuila.

En ambos estados para ser exactos pues no tenían ninguna posibilidad. Sin embargo Juan Zepeda, el que hubiera sido candidato para contender por el Edomex dijo que el partido en su totalidad se deslindaban de estas contiendas porque aseguran que el PRI pactó con Morena y que al final todo está calculado para que de un lado o de otro quede el ganador.

Movimiento Ciudadano dijo que no participaría en lo que llamó una farsa y que no serían comparsa de la misma.

Y aquí he notado que existen varias posturas y se le han dado varias lecturas al tema:

Hay gente que admira la posición de Movimiento Ciudadano. Les parece valiente y congruente no participar en una elección que a todas luces está amañada o eso parece.

Hay otra opinión en torno de que a MC no le quedaba otra que bajarse de la contienda pues ni por error tenían alguna posibilidad de ganar ningún espacio y no les quedaba otra más que decir que ya no participarían porque todo era un engaño.

La gente, eso sí y no poca, se encuentra desilusionada con todo lo que tenga que ver con la política y sus políticos, por eso desconfían de Juan Zepeda. Lo consideran una persona que ha brincado de aquí para allá buscando un hueso permanente. No le resulta confiable, pues. He de decir que a mí tampoco. Pero no creo le importe mi opinión.

Por eso es que la acción de Movimiento Ciudadano deja para pensar mucho. La verdad es que internamente solo ellos sabrán la verdad.

A mi parecer ese partido aún no termina de convencerme, no termino de entenderlo.

Claramente no quieren ninguna alianza y no sé si eso está bien o mal. Por un lado pareciera que quieren el pastel para ellos solitos nada más y por el otro lado me parece que creen que las alianzas son solo farsas para también quedarse con otro pastel entero.

No ha habido una figura representativa de Movimiento Ciudadano que mueva a la gente hacia ellos.

Al principio se hablaba de que su joya principal sería Luis Donaldo Colosio Jr, pero la verdad es que este se ha ido desdibujando con el paso del tiempo, no ha tenido la fuerza ni el empuje del propio partido para hacerlo su candidato y tampoco estoy tan segura que él quiera serlo.

Que Movimiento Ciudadano se haya bajado de la contienda por el Edomex y por Coahuila no cambia las cosas en nada para nadie.

Con o sin MC, evidentemente Delfina Gómez será la gobernadora del Edomex, y por el lado de Coahuila el amigo obradorista del sombrerito será el ganador también .

La concepción que tiene MC es que Morena se dejaría perder en Coahuila a cambio de que el PRI le deje ganar en el Edomex.

El PRI ahora ha señalado a MC de ser cobardes y de no haber sabido ser un partido políticamente adversario de Morena.

Lo de siempre, descalificativos aquí y allá , en medio cientos de mexiquenses y coahuilenses viendo cómo se jalan el pelo para quedarse con la minita de oro.

Ya a estas alturas, Movimiento Ciudadano debería de ser más claro sobre quiénes son sus candidatos fuertes, hacia dónde va y qué persiguen, porque a veces los veo prácticamente como estorbando: No abonan en nada, pero tampoco suman pero tampoco nada… la nada.

Y mientras las elecciones parecen más bien un partido de futbol para ver quien se queda con el trofeo, la gente, los ciudadanos, esos que todos los días se paran temprano para buscar el sustento para sus familias, están en medio viendo cómo les brillan los ojos de un lado y del otro por quedarse con el poder.

Que Dios ayude a los coahuilenses y a los mexiquenses.

Que nos ayude a todos, porque se ve venir una rebatinga peor que la de los tianguis de ropa.

Es cuanto