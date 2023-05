Me alegra estarles escribiendo. Me alegra saberlos leyéndome. Estos días que pasé de franca lucha por mi vida me ha dejado reflexionando muchas cosas.

Estando en el hospital deseé que afuera hubiera un clima de paz y de reconciliación.

Uno recibe la oportunidad de vivir y quisieras en verdad un mundo mejor. Pero siguen las cosas dolorosas e injustas.

De pronto, sintonizaba la televisión en el cuarto del hospital y ahí estaba el presidente de México colérico, enojado, esparciendo odio y rencor... En realidad me agotaba verlo.

Mientras tanto, viendo ante mis ojos los alcances que llegan a tener nuestros políticos, me puse a pensar la lucha por la que millones de mexicanos pasan para contar con atención médica, con empleos, con oportunidades en todos sentidos…

Afuera de ese cuarto de hospital me imaginaba a muchos mexicanos pasándola difícil… yo también la pase difícil.

Y aunque SDPnoticias no tiene tendencias religiosas, yo solo quiero compartirles que Dios me hizo un milagro más: Seguir con vida.

Creo que todos los que tenemos la oportunidad de estar vivos, tenemos que hacer algo por este país. No tenemos manera de combatir el saqueo q nuestro país. El poder da poder para destruir tristemente.

Pero no tenemos que olvidar que nosotros también tenemos el poder para hacer lo que esté en nuestras manos para reconstruir este país y esta sociedad.

Porque hay algo que nos falta: humanidad.

Me impresiona la indiferencia de las personas ante las desgracias de otros. Pero todavía queda gente de gran corazón que se compadece y brinda su mano incluso a desconocidos.

En mi caso, siempre me ha gustado compartirles todo de mi vida, quizá demasiado transparente, quizá demasiado abierta y expuesta… pero ahora que compartí de mi hospitalización llegaron cascadas de mensajes de amor y oraciones.

Y pensé: “Qué dicha ser mexicana”.

Quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a toda esa gente que no me conoce y me abrazo de muchísimas maneras.

Me llena de esperanza la enfermedad que tuve: México tiene gente amorosa, fuerte y presente.

Todo tiene un propósito. El propósito de mi enfermedad es reconocer que sí hay esperanza y una salida aun cuando sigan las mentiras y el saqueo.

Pero no por nuestra bondad lo vamos a seguir permitiendo.

La fuerza que tenemos los mexicanos será la fuerza que nos ponga a salvo.

No esperemos que nadie nos venga rescatar.

Si seguimos vivos, encontremos el propósito de este regalo.

Gracias por todo su cariño y sus palabras de aliento y el abrazo.

Es cuanto.