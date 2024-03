La estrategia de campaña de Xóchitl Gálvez ha cambiado varias veces en los últimos meses, casi como el nombre de las coaliciones opositoras: Sí por México, el Frente por México, Va por México y el de ahora, que casi nadie sabe cuál es, Fuerza y Corazón por México.

Xóchitl pasó de querer ser públicamente candidata a la gubernatura de la CDMX, después inició sus esfuerzos como precandidata a la Presidencia por el frente intentando ser “la verdadera izquierda”.

Pero así como cambiaron sus aspiraciones, también se dio cuenta de que ser candidata por la oposición tenía sus intereses y más valía que se replegara a la derecha. Mucho más a la derecha.

Y la comenzaron a sentar con representantes internacionales de esa línea de pensamiento, cosas que sirven en otros países, pero en México es poco efectivo. No solo porque somos muy regionalistas sino porque históricamente el interés por la geopolítica ha sido por pensadores de izquierda.

Pero lo que más ha llamado la atención, sí, incluso más que firmar con sangre un documento enfrente de cientos de personas, es la estrategia de interpelar a Claudia. Sería interesante saber si el equipo de asesores que no le dijo que cuando la palabra vale, la sangre no es necesaria, hoy le está aconsejando gastar su energía buscando a Claudia.

Su perfil de X tiene muchos post dirigidos a Claudia, sus discursos y declaraciones siempre traen un mensaje para ella. Y es que claro, inconscientemente se comunica que para sentir que disputa el primer lugar, quien está ocupando ese espacio debe responderle, engancharse y así validarla como interlocutora.

Pero mientras pasa el tiempo, cada vez parece más desesperada por conseguir la atención de su competencia. De hecho, eso hizo con el presidente Andrés Manuel y así consiguió la candidatura que hoy tiene.

Pero Claudia Sheinbaum no cede, no responde, no cae en provocaciones y continúa su camino. Y aunque esa estrategia parece que no cambiará pues a diferencia de Gálvez, la suya ha sido consistente.

Quizá estemos viendo un reflejo sobre lo que pasaría en los debates, una Xóchitl que dedicaría su tiempo a buscar la respuesta de Claudia.

Quizá ya sea tiempo de que su equipo se cuestione ese método pues, según las encuestas, no está funcionando.