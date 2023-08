La recta final del proceso de selección del coordinador nacional de defensa de la cuarta transformación inició. A primera vista, no hay nada nuevo bajo el sol, Claudia Sheinbaum encabeza las encuestas. Hay dos cambios interesantes. El primero, Adán Augusto López Hernández se acercó a Marcelo Ebrard. El segundo, Gerardo Fernández Noroña rebasó a Ricardo Monreal.

Hablo de encuestas casa-habitación o telefónicas. Descarto aquellos sondeos realizados por Internet o redes sociales, por carecer de representatividad y metodología.

¿Cómo llegaron las corcholatas presidenciales a la recta final? Según María de la Heras: Claudia Sheinbaum, 42%; Marcelo Ebrard, 19%; Adán Augusto López Hernández, 6%; Gerardo Fernández Noroña 5%; Ricardo Monreal, 2% y Manuel Velasco, 1%. El 25% no sabe o no contestó.

Según Berumen: Claudia Sheinbaum, 35%; Marcelo Ebrard, 26%; Adán Augusto López Hernández, 6%; Gerardo Fernández Noroña, 7%; Ricardo Monreal, 2% y Manuel Velasco 3%. El 28% no sabe o no contestó.

Según Votia: Claudia Sheinbaum, 36%; Marcelo Ebrard, 26%; Adán Augusto López Hernández, 15%; Gerardo Fernández Noroña, 6%; Ricardo Monreal, 3% y Manuel Velasco, 3%. El 11% no sabe o no contestó.

De acuerdo a Consulta Mitofsky. Claudia Sheinbaum, 30.9%; Marcelo Ebrard, 23%,; Adán Augusto López Hernández 16.3%; Gerardo Fernández Noroña, 7.8%; Ricardo Monreal, 3.2%, y Manuel Velasco 2.3%. El 16% no sabe o no contestó.

De acuerdo a SDP. Claudia Sheinbaum, 30%; Marcelo Ebrard, 20%,; Adán Augusto López Hernández 15%; Gerardo Fernández Noroña, 12%; Ricardo Monreal y Manuel Velasco 5%. El 13% no sabe o no contestó.

¿La elección está resuelta? No, porque hablamos de probabilidades, no de hechos o de decisiones. Uno de mis maestros en la universidad, con razón decía, que en las encuestas es importante lo que dicen, pero más importante es lo que no dicen.

¿Qué no dicen las encuestas que pueda resultar diferente el 6 de septiembre? Obviamente, las corcholatas presidenciales echarán su resto en las siguientes cuatro semanas. Tampoco, puede descartarse algún vuelco importante en la coyuntura nacional.

Sin embargo, si no pasa algo excepcional, la esperanza de Marcelo Ebrard de ganar está en lo que las encuestas no dicen. Me refiero a lo siguiente: partamos del hecho de que la encuesta será a población abierta, personas mayores de 18 años con credencial de elector, sean o no militantes o simpatizantes de Morena. Es decir, que de cada 10 personas entrevistadas, seis simpatizarían con AMLO; cuatro no.

Ese 40% de la población que no simpatizan con AMLO, probablemente preferirían a Marcelo Ebrard como candidato de Morena respecto a otras corcholatas, porque tienen presente su desempeño como jefe de gobierno de la CDMX, donde dio continuidad a las políticas de López Obrador, pero mostró mayor apertura y negociación con el resto de las fuerzas políticas y grupos sociales.

Ese 40% que será entrevistado, en parte se expresa en los que no saben o no contestaron, en la encuesta buena podrían inclinar la balanza a favor de Marcelo Ebrard. Si esto ocurre podría alcanzar o incluso rebasar a Claudia Sheinbaum. Como todo ejercicio estadístico, hablamos sólo de probabilidades . En cuatro semanas lo sabremos. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

