La economía de la política es la rama productiva del sector terciario que proporciona bienes y servicios a la clase política mexicana, a los partidos y a las autoridades electorales a nivel federal y local.

Hablo de empresas, agencias y consultores que venden al INE, a precios bastante elevados, productos como papelería, mamparas, urnas y demás insumos indispensables para realizar las elecciones federales y locales. Las boletas electorales se imprimen en Talleres Gráficos de la Nación, su costo está en el gasto público federal.

Se trata de las enormes cantidades de dinero que partidos políticos, candidatos y ahora, precandidatos pagan en propaganda, como espectaculares, bardas, mantas, entrevistas y pautas en redes sociales.

Incluye encuestas, igual que consultores nacionales y extranjeros, a estrategas de comunicación, publicistas y demás profesionistas especializados en publicidad electoral. En suma, la política se convirtió en un negocio corporativo.

El presupuesto público de este año para los partidos políticos, en número redondo, es de 5 mil 936 millones de pesos. El año siguiente será el doble. Es decir, los partidos recibirán alrededor de 12 mil millones de pesos. Si se quitan los gastos operativos, aproximadamente el 40% del total, el resto se va a los bolsillos de empresas, asesores, consultores y redes sociales.

Este monto es importante, pero no es el principal. ¿Quién o quiénes pagan los cientos de espectaculares y las miles de bardas de las corcholatas presidenciales? ¿Quién aporta el dinero y los recursos para los eventos masivos, algunos de ellos de miles de personas? ¿Quién aporta las camisetas, gorras, paraguas y demás propaganda para la promoción de nombres y rostros de los aspirantes? ¿Quiénes pagan las pautas en redes sociales o despliegan las campañas negras?

El verdadero negocio para las empresas que viven de la política está en la economía informal; es decir, los recursos y dinero que partidos, dirigentes y aspirantes reciben sin que pasen por la fiscalización del INE.

Estos recursos pueden tener tres orígenes. El primer origen, es el dinero proporcionado por los partidos políticos y por tanto, que sean parte del financiamiento público. Es decir, es dinero proveniente de impuestos que son fiscalizados. Por ejemplo, los cinco millones de pesos que Morena puso a disposición de cada una de sus corcholatas. La segunda fuente de recursos, es el dinero de los propios candidatos, aspirantes o de sus simpatizantes. En este sentido, Marcelo Ebrard puso sobre la mesa la propuesta de recabar aportaciones de simpatizantes. La tercera fuente, son los patrocinadores de diversa naturaleza que invierten en la política.

Existen empresarios que aportan en efectivo y en especie a aspirantes y candidatos de su preferencia o de su conveniencia. Por lo regular aportan a diversos partidos. No se casan con ninguna opción.

El problema de recurrir a esta forma de financiamiento es que abre la puerta para el dinero sucio proveniente de grupos de interés e incluso, del crimen organizado. Una situación que se debe de evitar, pero las autoridades electorales están rebasadas o no quieren meter las manos.

Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, al cuestionársele respecto a la colocación de espectaculares por parte de algunas de sus corcholatas, categórico afirmó que “eso no sirve” y recomendó que no lo hicieran. Agregó que los aspirantes, de todos los partidos, no le hicieran caso a sus asesores y consultores, porque no conocen a México ni a la sociedad. Ironizó diciendo que ello se limita a dar recomendaciones como “sonrían” o a simplemente recomendarles como vestir.

Les propuso contacto con la gente. Que vayan casa por casa informando al pueblo. Recordó como él mismo volanteo en los camiones para dar información; en suma, les dijo y les recordó que no se pierdan en la frivolidad. Buena lección, ojalá las corcholatas y los aspirantes la aprendan. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

