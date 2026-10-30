Voy a explicar la muy delgada línea que existe entre un buen negocio, una transa y la corrupción en general, con un ejemplo ficticio, lo haré en primera persona para darle más contexto emocional:

Un muy amigo mío, con el que he estado en muchas fiestas y he brindado con él con champaña, vino y cerveza, con el que cualquiera de los invitados me pudo haber tomado videos con su teléfono celular en una de ellas, me invitó a su casa en el Pedregal, para ofrecerme un gran negocio, me comentó que un conocido le vendió una sobreproducción de un millón de lápices chinos de madera a un peso cada uno, y que él me los ofrece a 2 pesos cada uno, con la única condición que le compre el total de un millón de lápices chinos, repito.

Obviamente yo acepté, sabiendo que cada lápiz lo venden en las papelerías de cadenas estadounidenses de México en 25 pesos, y se los compré todos.

Como soy un excelente doctor, a uno de mis pacientes que les cobro a 3000 pesos la consulta, aunque cuando trabajé en una farmacia del Dr. Simi cobraba por la misma consulta 30 pesos, quien trabaja en una dependencia del gobierno donde escriben con lápiz todo, le ofrecí venderle el millón de lápices en 20 millones de pesos, es decir, en 20 pesos cada uno, argumentándole que se ahorrarían 5 pesos por cada lápiz que comprarían en Office Max, con quien tienen convenio de compra-venta desde hace 3 sexenios.

La dependencia gubernamental me hace la compra y distribuye los lápices a todo su personal, no almacenaron ninguno porque hubo rumores que todo lo que se almacena por errores tácticos se caduca por los años que tardan dichos trámites de distribución.

Hasta ahí todo terminó como un gran negocio, para mi amigo que compró los lápices chinos, para mí que mis habilidades sirias ancestrales brillaron al negociar, para mi amigo que trabaja en el gobierno, y para los 500,000 trabajadores sindicalizados que cada uno de ellos recibió 2 lápices chinos para realizar su trabajo; pero resulta que Latinus hace una investigación periodística y descubren que el millón de lápices los confiscó un barco de la CIA que interceptó a una embarcación proveniente de Oriente, la cual navegó a 0.5 millas náuticas de su territorio marítimo, y pensaron que en los lápices escondieron algún tipo de droga sintética, pero al llegar a tierra firme, sus perros adictos descartaron dicha sospecha, y decidieron tirar los lápices al basurero, en donde los pepenadores mexicanos de la frontera con Laredo los separaron, los colocaron en sacos de henequén, y su jefe le habló a mi primer amigo para vendérselos en 100,000 pesos, y como tenían letras de escritura tipo mandarín, le dijeron que eran chinos.

Si Latinus no hubiera reportado su investigación, todo se hubiera quedado como un gran negocio, para los pepenadores, para mi amigo que compra basura orgánica, para mí, para mi otro amigo que le vende al gobierno, para el gobierno mismo, y para los 500,000 trabajadores sindicalizados.

Si esos lápices yo se los hubiera vendido a Office Max en lugar de vendérselos a mi amigo que trabaja en el gobierno, emitiéndoles una factura legal, se hubiera considerado una transa, pero aceptable en el sistema capitalista existente.

Pero como los lápices los compró finalmente el gobierno, aunque se hayan ahorrado 5 pesos en cada lápiz, se consideraría a la transacción realizada: corrupción, primero por Latinus, y por todo el rebaño que los sigue.

Finalmente, con el dinero que me gané de cualquiera de las 3 meneras, viajé a Paris, para tomarme una foto debajo de la Torre Eiffel, y para subirla a mi perfil de WhatsApp y de Facebook.