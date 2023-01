La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo sigue arriba en las encuestas, los ataques hacia ella no le han afectado. La desesperación de la oposición ha llegado a niveles extremos…

La “Señora Alcaldesa Sandra Cuevas”, es así como la funcionaria pública exige se dirijan a ella, ha olvidado las acusaciones que ha habido en su contra.

Recordemos que Cuevas fue vinculada a proceso por una juez del Reclusorio Preventivo Norte por los delitos de abuso de autoridad, robo y discriminación. La alcaldesa libró la prisión preventiva… dijo estar preparada para una vinculación a proceso, “estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política”.

La “pesadilla” de Cuevas, se llama Claudia Sheinbaum.

Después del lamentable accidente de la Línea 3 del Metro, Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc exigió a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum renunciar a su cargo ante su incapacidad para gobernar la capital del país como lo demostró el accidente de la Línea 3 del Metro.

Denunció a Claudia Sheinbaum por “homicidio culposo, lesiones y abandonó del servicio público”. Acusación desesperada por una mujer, que ha olvidado que fue suspendida de su cargo por acusaciones graves, Cuevas carece de sentido común, en sus declaraciones expele una mezcla de ira, soberbia y envidia, emociones que invaden también a Lilly Téllez y a Lía Limón.

Las tres tienen algo en común: tienen la misma pesadilla que las saca de quicio: Claudia Sheinbaum.

Lilly Téllez, la periodista y lectora de noticias, la que ahora odia a quien le dio la mano para ser senadora y está pintada de traición, ya se vislumbra como presidenta de la república; ignoro a cuál “república” se refiera porque es claro que Téllez no llegará a ser ni siquiera la candidata de los restos del PRI, PAN, y de Jesús Zambrano (PRD) porque está claro que el menos peor y eso es mucho decir, es Santiago Creel, quien pudiera ser el candidato de “ Va por México ”, aquel que posee un negro historial y el mismo que días antes de dejar la Secretaría de Gobernación, otorgó los permisos para la apertura de los casinos en el país. Negocios propicios para el “lavado de dinero” y de los que seguramente Creel ha de obtener alguna regalía.

La Jefa de Gobierno, tiene todas las cualidades para ser la primer presidenta de la República Mexicana. Es fiel a sus convicciones, no se desvía hacia ningún lado, sigue por el mismo camino, aquel que inició desde preparatoria. Su preparación profesional supera la de sus férreas adversarias. A pesar de las graves acusaciones y del acoso que sufre, Sheinbaum permanece en silencio, el sentido común, la hace actuar de manera correcta, parece inmune al odio, a la envidia, al rencor que genera por encabezar las encuestas, por seguir al frente. Seguirá ascendiendo mientras se despoja de esas manos multicolores bien manicuradas que quieren como sea detenerla.

Claudia Sheinbaum cuenta además con el apoyo de muchos y muchas mexicanas. Ella, es la única que no es tentada por la avaricia, ni doblegada por el odio. Seguirá avanzando firme…