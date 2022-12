También conocida como Blues de Navidad. Es aquella depresión que resurge y se aviva en épocas decembrinas. Es un estado de ánimo temporal negativo ante todo lo que tenga que ver con estas fechas. Los síntomas van desde insomnio, ansiedad, falta de apetito, tristeza, irritabilidad, etc.

Y es que la presión mediática y social es constante, y es una presión por intentar fingir que todo está bien, que uno tiene muchas reuniones y fiestas continuas, solvencia económica, guardarropa suficiente y todo lo que conlleva socializar.

Porque sí, socializar implica un desgaste absoluto. Y mucho más después de esta pandemia. Muchos nos sentimos más cómodos con nuestras propias soledades que tener que volver a socializar. Es un desgaste de energía bastante fuerte.

Y si a eso le agregamos que en estas épocas el vacío de las ausencias taladran el alma como nunca, más el clima que de pronto es bastante frío, las sensaciones físicas, emocionales y mentales colapsan.

Y si bien ya pasó Navidad, ahora se viene el cierre de año, y es inevitable sentir melancolía, tristeza, quizá algo de esperanza, quizá mucha culpa por no haber logrado los objetivos que nos planteamos al inicio de año o por tener la incertidumbre de no saber cómo sobreviviremos al año que viene.

Y aquellos abrazos que le dábamos a nuestros seres amados el 31 que hoy ya no están, hacen mucho más duro el proceso.

No todo mundo se siente feliz en estas épocas, no es la vida para muchos como la de los comerciales donde casi obligatoriamente te invitan al bienestar y a la paz.

Hay caos y hay soledad para muchos. Y quizá es bueno que si te sientes así sepas que no estás solo en el mundo.

Sinceramente a muchos nos urge que ya acaben estas fechas.

Aquí te doy algunas sugerencias para que tu estado de ánimo mejore en este cierre de año y tengas el ánimo y la actitud para recibir el 2023:

√ Ayuda a alguien más : Este es tu tip poderosísimo y no tienes que ir muy lejos en realidad, quizá sea momento de reconciliación y de perdón y puedas invitar a tu casa a esa persona de la que te has distanciado o pedirle que te reciba en la noche vieja. Pedir ayuda no está mal, ni te empobrece ni te hace menos.

Dale compañía a algún enfermo o algún anciano. Has algo diferente.

√ Enfócate en lo que sí tienes y no en lo que te hace falta. La gratitud es el alimento del alma. Si te detienes a ver todas las cosas buenas que tienes en lugar de todas tus carencias tu estado de ánimo cambiará.

√ Permítete sentir lo que quieras sentir, si no tienes ganas de estar con nadie ni hacer nada es valido. Regálate un baño caliente, alguna comida rica y duerme, también eso es amor propio.

√ Con los años, los adultos hemos perdido la esperanza de creer que la vida nos puede traer cosas buenas. En una cartulina pega recortes de imágenes de la vida que te gustaría vivir para el 2023, no importa cuán ostentosas sean las imágenes que encuentras ahí o cuán absurdas puedan parecerte, este ejercicio es hermoso porque te hace sentir que lo que le pides al universo se te dará. Puede resultarte divertido y esperanzador.

√ Si sientes que la tristeza y la depresión te asfixian, pide ayuda. Hay psicólogos en línea todo el tiempo, puedes marcar al 8009112000 y psicólogos te atenderán. Muchas veces hablar es muy sanador.

Yo por mi parte no te deseo un feliz Año Nuevo, porque ser feliz es complejo y solo abarca unos instantes.

Te deseo que tengas paz y con ello todas las demás emociones positivas podrán entrar en tu corazón.

Recuerda que aquellos seres amados que perdiste, no te perdieron a ti y ahí siguen contigo a tu lado, en cada segundo de tu vida.

Que tu 2023 esté cargado de muchas cosas por las cuales puedas darle las gracias a la vida.

Es cuanto.