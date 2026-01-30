Si bien se desconocen aún los detalles de la reforma electoral , se ha anticipado que podría suponer, entre otros aspectos, la supresión de cierto número de legisladores plurinominales y la reducción del financiamiento de los partidos políticos.

Para llevar a cabo estos cambios constitucionales, se requiere la mayoría calificada en ambas cámaras, es decir, los votos de las dos terceras partes de diputados y senadores presentes en el recinto. Como se sabe, Morena, el PT y el Verde, mediante un fraude constitucional y una operación de chantaje, se hicieron de los legisladores suficientes para realizar cambios a la carta magna.

La reforma electoral, a diferencia de la judicial y de otros cambios perpetrados a la carta magna como la adscripción de la Guardia Nacional a SEDENA, entre otras, supone que el PT y el Verde podrían perder prerrogativas. En primer lugar, la eliminación de los plurinominales conllevaría su desaparición del Congreso , y en segundo, la reducción de su financiamiento implicaría un tremendo varapalo para los líderes partidistas de ambos aliados de Morena.

Por lo tanto, si se piensa seriamente en llevar adelante la reforma, se necesitarán irremediablemente los votos de esos dos partidos. De lo contrario, la presidenta Sheinbaum y otros enemigos de la democracia mexicana se quedarán con las ganas de enterrar el pluralismo.

El hecho mismo de que la supervivencia de la democracia electoral mexicana dependa del PT y del Verde es una realidad lamentable. Como se recordará, el PT ha sido históricamente una rémora del sistema político, nada ha contribuido al bienestar de la nación, y para colmo de maldiciones, ha engendrado a personajes como el impresentable Gerardo Fernández Noroña. En adición, su líder, Alberto Anaya, en un acto de estulticia y ausencia absoluta de talante político, ha expresado en el pasado su apoyo a regímenes como el de Corea del Norte. ¡Corea del Norte!

El Verde, por su parte, tampoco se ha distinguido por sus enormes contribuciones a la vida publica mexicana. Por el contrario, ha sido señalado por representar un nido de corrupción, de oportunismo y de servir como comodín de los grandes partidos. Si no fuese por las condescendientes autoridades electorales, ese partido habría sido privado del registro hace muchos años.