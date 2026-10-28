“Los hombres irán más lejos para servir a un partido que cuando sólo está en juego su interés privado.” David Hume

“¿Cómo podemos organizar las instituciones políticas para impedir que los gobernantes malos o incompetentes hagan demasiado daño?” Karl Popper

La memoria también necesita auditor

Yo también quiero que auditen todo. Hasta la memoria de quienes ahora piden las auditorías… Porque resulta admirable la facilidad con la que Claudia Sheinbaum puede llegar hasta Lorenzo Córdova sin detenerse en Andrés Manuel López Obrador.

Estoy segura de que en Palacio Nacional existe una oficina llamada “Memoria Selectiva”; también me puedo imaginar quién la encabeza.

Tres años y medio de Taddei. Un relevo celebrado por el obradorismo. Facultades ampliadas para la consejera presidenta cortesía de la mayoría oficialista. Pero, al buscar responsables, la presidenta encuentra… al de antes. ¡Qué puntería!

Ya conocíamos el recorrido. López Obrador podía remontarse a Calderón saltándose muy alegremente a Peña Nieto. O sea que el pasado tenía una parada obligatoria y otra prescindible. Ahora Claudia aplica el método con una acrobacia adicional: el periodo que conviene esquivar pertenece al fundador de su Movimiento. La transformación exige continuidad; la explicación de sus fracasos requiere algunos saltos. Siempre los saltos.

Por ello, me pregunto con seriedad el cuándo caduca una herencia. ¿Al asumir el cargo? ¿Al renovar contratos? ¿Al nombrar colaboradores? ¿Al cambiar las reglas para poder nombrarlos sin negociar con los demás? Porque, si después de todo eso, la responsabilidad sigue instalada en la oficina del antecesor, gobernar debe de ser un verdadero descanso; nadar de muertito. Se reciben facultades y se conservan los culpables de antes.

Ayer, Sheinbaum pidió revisar ampliamente los contratos del INE, incluidos los de las gestiones de Taddei y Córdova. De acuerdo. Que se investigue lo que corresponda y hasta donde permitan las atribuciones legales. Lo que me intriga es la utilidad política de la excursión: mientras discutimos cuánto viene de antes, dejamos de preguntar qué hicieron quienes llegaron después (y, ya entrados en gastos, los nuevos; los de a partir de ayer). Para eso, francamente, no hacía falta otra conferencia. Hace falta, eso sí, seguir los hilos de las decisiones.

Se solicita árbitro. Que sea agradable

Y al respecto, hay algo que no termino de entender. O que entiendo demasiado bien. Durante años nos dijeron que el problema del INE era un presidente que se enfrentaba al gobierno. Después celebraron la llegada de otra mujer que prometía austeridad. Hoy, cuando toca explicar su gestión, vuelven a señalar al primero. ¿No habíamos quedado en que el relevo venía a corregirlo?

La disyuntiva que planteaba Carlos Bravo Regidor en 2023 —un árbitro firme, aunque incomode, o uno titubeante que busca agradar— cobra otra dimensión. Yo quiero un árbitro capaz de hacer cumplir las reglas incluso a quienes facilitaron su llegada. Sobre todo a ellos. Porque llevarse bien con el gobierno puede ser muy agradable… sobre todo para el gobierno…

Desde ahí miro las facultades que la mayoría oficialista entregó a Taddei. Cuando no conseguía los acuerdos necesarios para determinados nombramientos, le facilitaron hacerlos directamente. Me detengo aquí porque me parece revelador: la dificultad para convencer a sus pares terminó resolviéndose con menos necesidad de convencerlos. Después nos preguntamos qué pasó con los contrapesos. Pues eso, nos pasó por encima el Congreso.

Y encima ahora quieren comparar. Comparemos. Pero también las reglas, las resistencias y las facilidades. Quién tenía que negociar. Quién recibió atribuciones adicionales. Quién las votó. La comparación —si se hace seriamente (que no se hará)— puede terminar siendo bastante más incómoda para quienes la proponen de lo que imaginan.

Por eso no necesito convertir a Córdova en santo. Me basta recordar para qué queríamos un árbitro independiente. Si incomodar al poder era su gran defecto, empiezo a sospechar que llevábamos años discutiendo una virtud…

Los méritos sí aceptan herederos

La ciencia política es maravillosa. Fíjense ustedes, tiene un término para lo que hace el gobierno de Sheinbaum: R. Kent Weaver llamó a esto política de evasión de culpas. El gobernante procura desplazar el costo de los malos resultados, repartirlo, encontrar a quién endosárselo. La 4T le ha añadido una delicadeza: los propios pueden heredar los méritos sin recibir las responsabilidades. AMLO sigue presente en cada logro. En cuanto aparece un problema, hay que buscarlo en otro lado.

Ahora bien, tampoco voy a facilitarle la respuesta al oficialismo diciendo que López Obrador y Sheinbaum nombraron formalmente a Taddei. La eligió por insaculación la Cámara de Diputados, en marzo de 2023. Eso ocurrió. Pero también ocurrió que Claudia celebró su llegada y su promesa de austeridad. Yo quisiera saber qué piensa hoy de aquella felicitación. ¿Fue un error de apreciación? ¿Una confianza mal depositada? Algo habrá que reflexionar entre el entusiasmo de entonces y la exigencia de ahora. Bueno, eso si fueran autoridades honorables e íntegras, que no lo son.

Se quitaron los frenos. ¿Quién lo habría imaginado?

Y lo digo sobre todo porque, entre ambas fechas, hubo decisiones. En octubre de 2024, ya con Sheinbaum en la Presidencia, la mayoría oficialista amplió las facultades de Taddei para nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Le quitaron un obstáculo muy concreto: conseguir el respaldo de otras consejerías para integrar áreas estratégicas del Instituto. Después vino el escándalo. Así que yo, si fuera el auditor, empezaría por revisar qué pasó entre una cosa y otra.

Los demás consejeros conservaron voz y voto en el Consejo General. Conviene precisarlo. Pero perder capacidad para intervenir en esos nombramientos tampoco era una minucia. Si los desacuerdos impedían colocar a determinados colaboradores, la solución democrática era discutir sus perfiles. La mayoría morenista prefirió facilitarle las designaciones a la presidenta. Qué curioso: cuando los controles incomodan a los suyos, les llamamos obstáculos; cuando aparecen los problemas, preguntamos dónde estaban los controles.

Por eso me interesa menos organizar un concurso de virtudes entre Córdova y Taddei que entender qué hicieron con la institución. No necesito imaginar un INE impoluto para reconocer el valor de sus contrapesos. ¿Se entiende?

Siempre he creído que los contrapesos sirven precisamente porque cualquiera podía equivocarse… O abusar. Incluidos quienes llegaban recomendados por su austeridad y sus buenas intenciones.

La pregunta de Popper que encabeza estas líneas resulta incómodamente pertinente. ¿Cómo impedir que un mal gobernante haga demasiado daño? Nosotros llevamos años discutiendo quién merece nuestra confianza. Yo preferiría discutir cuánto daño puede hacer quien la traiciona. Y quién, a pesar de ello, decidió darle más margen…

El proveedor venía de antes. ¿Y la firma?

Llegamos así a la explicación de los proveedores: algunos venían de antes. ¿Y? Me interesa saber desde cuándo, por supuesto. También quién volvió a contratarlos, qué revisó y qué hizo con las alertas disponibles. Un proveedor antiguo puede ayudar a reconstruir una irregularidad, pero no firma por sí solo los contratos nuevos.

Si el problema era heredado, tuvieron tiempo para reconocerlo. Mucho tiempo. Pero si además lo conocían, la explicación se vuelve bastante más exigente. Mucho más exigente.

Y aquí aparece el Órgano Interno de Control. La Cámara de Diputados designó a Víctor Hugo Carvente Contreras en diciembre de 2024. Ahora lo llama a explicar sus investigaciones. Me parece bien. Pero, mientras lo escuchan, yo pondría sobre la mesa otra pregunta: ¿qué seguimiento dieron los propios diputados a la información que recibían? Qué corta puede ser la distancia entre nombrar a un vigilante y descubrir, con enorme sorpresa, que hay que vigilarlo.

Tampoco sería serio afirmar que el OIC no hizo nada. Hay investigaciones, observaciones y sanciones reportadas. Precisamente por eso quiero conocer la secuencia: qué detectó, cuándo, a quién informó y qué ocurrió después. Un expediente abierto merece seguimiento. No aplausos automáticos. Yo quiero saber si las advertencias sirvieron para corregir algo o si aprendimos a archivar problemas mientras estos crecían…

Encuentre una corrupción y llévese otra gratis

Y volvemos a la noción de la memoria. Revisar a Córdova puede ser necesario (si bien entiendo que YA se hizo y no pocas veces). Convertirlo en explicación permanente de Taddei es otra cosa muy mañosa.

Aun si se acreditaran irregularidades anteriores, ¿qué quedaría resuelto sobre las posteriores? Nada. Se sumarían responsabilidades. Las auditorías no funcionan como las promociones del supermercado: encuentre una corrupción vieja y llévese gratis la nueva.

A eso llamo fariseísmo político. Al adversario se le exige saberlo todo. Para los propios siempre queda disponible “el factor sorpresa”. Me cuesta aceptar semejante reparto de capacidades de los de la 4T: tan enterados para atribuir culpas, tan distraídos para advertir lo que ocurría cerca. Y tan seguros, todavía, de que el problema estaba en quienes desconfiábamos. ¡Vaya pues!

Que auditen todo, entonces. Que cada responsabilidad legal se acredite y que cada decisión política tenga explicación. Pero también las reformas que ampliaron facultades. También el seguimiento de las alertas. También el respaldo que ahora parece no haber existido. Yo acompañaría encantada ese viaje al pasado. Sólo pido, por favor, que no se salten el sexenio que lleva su firma.

Giro de la Perinola

Me persigue una duda: si Calderón tenía que saber lo de García Luna, ¿por qué a los de ahora les alcanza con decir que no sabían? ¿La responsabilidad política viene con el cargo o la verdad es que depende del partido?