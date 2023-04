IRREVERENTE

Les platico:

Esa “cosa” relativa al estado de salud de López Obrador tiene piernas gracias a su bien ganada “reputación” de desinformar. Me refiero a su crisis de salud en Mérida.

Otro tema al respecto: lo sucedido ayer confirma que no ando tan errado en mi cacería contra los usurpadores de la función periodística.

Son los blogueros, influencers, youtubers, tuiteros o vulgares “chaleros” que medran en chats y redes sociales.

Quizá uno de los más más rastreros es el “Chat Grillo Ciudadano”, abierto por un esquirol del alcalde Miguel Treviño de Hoyos y al mismo tiempo rabioso fanático de AMLO.

Ahora, con la venia de mis queridos lectores, me voy a explicar. ¡Arre!

LA SALUD DEL PRESIDENTE... OTRA VEZ

El rumor sobre la salud del presidente caminó o más bien, corrió y luego voló, solo en las redes sociales y en esos arrastrados chats que están llenos de “buenos hombres” y “tránsfugas del anafre” a quienes se les queman los frijoles por andar en el argüende noticioso, sin tener un gramo de periodistas.

Ni un solo medio de comunicación formal -y en ellos incluyo a los susodichos donde escribo y por supuesto- ni uno solo se hizo eco de tanta barbaridad como fue excretada en las redes sobre el estado de salud del presidente.

Algunos escribieron incluso en Twitter el nombre del área del hospital militar donde estaba López Obrador.

En cambio, la noticia no fue publicada por ninguno de los medios formales a los que me refiero.

COVID-19 POR 3a VEZ

La versión confirmada por fuentes oficiales del gobierno de México y por allegados del presidente es que López Obrador dio positivo por 3a vez al Covid-19.

Esto sucedió mientras andaba de gira en la Península de Yucatán y a los pocos minutos de una reunión que tenía agendada con el gobernador de Yucatán, el joven panista y presidenciable, Maurico Vila Dosal.

Un solo apunte más: Me llama la atención de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien se hará cargo a partir de hoy y hasta nuevo aviso de las mañaneras, no haya emitido ningún mensaje deseándole pronta recuperación a su jefe, ya ven que se desvive por agradarlo.

Su silencio y el de otros personajes de la 4T le meten mocos al atole.

Tan tan sobre ese asunto.

EL PERVERSO PLACER...

Hay en México un perverso placer de quienes usurpan el oficio periodístico, por ganar notoriedad a través de los sucesos del día.

Son impermeables a la razón, les asiste la gloria momentánea con fines de hacerse los populares ante sus nutridas -algunos- y escuálidas -los muchos- audiencias.

Hacen gala de un siniestro componente ceremonial.

Usan los chats y las redes para rendirle tributo al dios de la celebridad.

Quieren verse profesionales pero dan tristeza y pena.

Por lo que hacen todos los días y a todas horas, son candidatos al escarnio.

Sus metáforas metereológicas nublan los cielos claros y viceversa.

A algunos de ellos les he preguntado varias veces si están pend3jos y se sienten agraviados, siendo que yo lo único que hago es preguntarles si lo son.

No entiendo por qué lo toman como un insulto.

Eso ha sucedido en los chats donde antes me permitían estar. Ya no, porque al menos en uno de ellos, el del frustrado masón Beto Frías, me sacaron por confrontarlos de esa manera.

En consecuencia, les he dejado ardillas muertas a las puertas de sus casas, como lo hice con el junior Roberto Sada Blancq-Casaux, que se fue a vivir a San Antonio, Texas, huyéndole al SAT... y hasta a la UIF.

EN MI MIRA

En mi lista -en mi mira- de usurpadores de la función periodística hay también actores y una que otra actriz venida a menos, a quien hoy me arrepiento de haberla recomendado para un puesto, pero como me dijo su jefe: “pues desrecomiéndala y asunto arreglado”.

En esas ando...

Garabato para Plácido Garza

Garabato para Plácido Garza