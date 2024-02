El presidente Andrés Manuel López Obrador es astuto. No es ningún tonto como mucha gente piensa. Pero creo que su debilidad radica en que piensa que nadie se da cuenta de sus argucias y la verdad es que sí, para desgracia de él, todavía hay gente del pueblo despierta y que lee y se informa. Por eso quiere a la gente desinformada y desconectada de cualquier acceso a fuentes informativas.

Yo no soy de esas personas. Me gusta indagar, leer, conocer y estar enterada, por lo que me puse a investigar acerca de las “nuevas” iniciativas que AMLO propone para reformar la Constitución Mexicana.

Debo de decir que el que ayer, 5 de Febrero, Día de la Constitución Mexicana, el presidente haya salido a hablar de sus “propuestas” y reformas, me parece una total falta de respeto para todos los mexicanos.

Pudo haberse esperado un par de días para hablar de ello, pero no. Él quiso ser el centro de atención y convertirse él mismo en una Constitución humana que todos miraran y aplaudieran.

El presidente tiene sed de aplausos y de alabanzas. Ya no sabe qué inventar.

Veamos entonces, las modernas y nuevas iniciativas que propone. (Que de nuevas y modernas no tienen nada.) Entre ellas intercala las que le son convenientes para aferrarse al poder y tener el control de todo.

Como quién dice la duda es “¿nos quiso chamaquear?”

1.- Reconocer los derechos de los pueblos indígenas.

Opinión: Esta novedosa iniciativa del presidente de México viene incluida en la Constitución Mexicana como el artículo número 1, pero el presidente juega a que es “buena persona” con los pueblos indígenas después de que los ha usado a conveniencia para sus fines. Nada sorprendente y sí muy manipulador.

2.- Pensión para adultos mayores.

Opinión: se ha dicho en innumerables veces que este derecho viene ya en la Constitución Mexicana. Existe el tema del derecho a la seguridad social, pero el presidente haciendo magia con las emociones de los más vulnerables, intenta hacerle “sentir” a la gente que sus apoyos económicos vienen de él, de su mano y de bolsillo, cuando todos sabemos que no es así.

3.- Becas para estudiantes.

Opinión: En la Constitución también viene el punto que otorga el derecho a la educación en todos los niveles, pero la palabra “beca” la ha usado, abusado y manejado por años el presidente. Otra vez para hacerle “sentir” a la gente que él es “buena persona” y le dará dinero a los jóvenes más allá de oportunidades de crecimiento y superación.

4.- Salud gratuita para todos los mexicanos.

Opinión: ¡Caray! Qué más podemos decir en torno a este punto. Ya sabemos que también el tema de la salud es un tema que AMLO no se ha cansado de manosear, pero que al final de cuentas no ha sido eficiente ni suficiente para todos los mexicanos. Vuelve otra vez a prometer que tendremos un sistema de salud de primera, pero también eso viene incluido en nuestra Constitución como el derecho a la salud. Pero, insisto, él quiere hacerlo como algo novedoso para tener de qué hablar pues se le agotan los temas y el tiempo.

5.- Que los trabajadores sean dueños de sus viviendas.

Opinión: Ahí si no entendí. ¿Está queriendo decir que si fuera un presidente “mala onda” le quitaría sus viviendas a los trabajadores que por derecho propio la merecen. Pero él, que es el héroe hará que no sean despojados de sus casas? ¡Vaya cosa!

6.- Prohibir maltrato animal.

Opinión: Suena lindo pero distante y lejano de lograrse. En ese sentido nos hace falta mucha cultura animal para que ya terminen de una vez por todas los maltratos hacia los animales y el abandono de los mismos. Ahora bien, me gustaría saber qué piensa AMLO de las corridas de toros.

7.- Prohibir el fracking y minería a cielo abierto.

Opinión: ¿Qué busca con ello? Y para empezar, ¿qué es fracking? “Es una tecnología nociva para extraer gas y petróleo atrapadas en rocas poco permeables”. Ah, muy bien. ¿Y la devastación que hubo por la construcción del Tren Maya, ese hacemos que no pasó? Ok. Se entiende entonces este punto.

8.- Concesiones de agua para uso doméstico.

Opinión: Se sabe que el problema del desabasto del agua ya es una realidad e irá empeorando de manera alarmante. El presidente en su narrativa de Dios todo poderoso intenta convencer a la gente de que tendrán su propia agua y no les podrá ser arrebatada por nadie. No lo veo viable, sinceramente, pero suena muy bonito.

9.- Prohibir los vapeadores (¿pues no que prohibido prohibir?), el uso del fentanilo y el cobro de piso.

Opinión: Me parece que cada persona tendría que hacerse responsable si quiere o no vapear. Esta es una prohibición autoritaria de un presidente que nos ha jurado que él nunca prohíbe nada.

Por otro lado, prohibir el uso del fentanilo es muy preocupante, porque ya se sabe que es un elemento químico que se incluye en los medicamentos oncológicos para evitar los dolores en etapas terminales e incluso ahora que llevé a mi perrita de 14 años bastante enferma, el veterinario me dijo que se le podía administrar fentanilo ante una posible aparición de dolores intensos. Erradicar por completo su uso es dejar a pacientes con cáncer sin tratamiento contra el dolor. Mi hermana murió bajo tratamientos paliativos por un cáncer que la invadió y yo no sé qué hubiera sido de ella si no se le administraban tales dosis pues sus dolores eran infinitamente fuertes.

El tema de prohibir el cobro por derecho de piso, francamente da risa. Los delincuentes también estarán muertos de risa. Nadie podrá evitar que esto sea una realidad y ya la es. Pero otra vez suena muy bonito.

10.- Aumento del salario mínimo por arriba de la inflación anual.

Opinión: Este es otro truco que el mago López Obrador inventa para que, otra vez la gente “sienta” y perciba que gana más, cuando sabemos que esto no será una realidad porque a la par de un posible aumento, todo sube de precio, por lo tanto nunca se verá reflejado en el bolsillo de aquel que recibe salario mínimo un desahogo económico. De nueva cuenta juega con los sentimientos y emociones de las personas.

11.- Salario de docentes, médicos, policías, y militares no podrá ser menor al salario de los trabajadores formales.

Opinión: Si existen sindicatos fuertes y poderosos que cuando se unen dan terror son los que existen y forman trabajadores de la educación y la salud. Con este punto el presidente intenta tenerlos de su lado. Y así todos felices.

12.- Revertir la reforma de pensiones aprobadas por sus más acérrimos enemigos (Zedillo, Felipe Calderón) para garantizar la jubilación al 100% y la creación del “Fondo Semilla” ( es un mago para los nombres también) de 64 millones de pesos.

Opinión: Por supuesto que personas jubiladas y personas de la tercera edad son dos cosas que van de la mano, nuevamente quiere hacer uso de la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad. Alguno de ellos ya no se detiene a informarse y se conforman con recibir. Ahí está la magia otra vez .

13.- Elevar a rango constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro.

Opinión: Por supuesto para AMLO le es sumamente importante tener también de su lado a los jóvenes. Muchos votarán por primera vez este 2024 y son los que sostendrán el discurso y la narrativa política de Claudia Sheinbaum. Es importante coptarlos y captarlos. No veo mayor beneficio para ellos pues les derriba sus ganas de superarse y su derecho a aspirar estar mejor.

14.- Elevar a rango constitucional el programa “Sembrando vida”

Opinión: Ya se sabe que este programa fue un fracaso y un desvío de recursos inaudito. Pero, suena bonito. El campo apoyado por el gobierno, ¡Qué esperanzador! Hasta parece que está en campaña política.

15.- Se usará la red ferroviaria para transporte de pasajeros (qué bonito, como en los años setentas), internet para todos y la CFE se volverá pública.

Opinión: Si no mal recuerdo esta promesa fue de su campaña y ya pasaron 6 años y sigue prometiendo esto. Pero de nueva cuenta suena esperanzador .

16.- Reforma electoral donde se reduzca presupuesto para las campañas (quisiera saber si esto va a aplicar para la campaña de Claudia Sheinbaum),reducir número de regidores en municipios, eliminar plurinominales y eliminar estructura electoral.

Opinión: Todo suena muy bonito y la verdad es necesario pero la gran duda es ¿aplicará para Morena esto? Por supuesto que no. Siguiente…

17.- Reforma Judicial para que magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.

Opinión: En este sexenio no existió el voto popular, sino lo que dijera el dedito del presidente, por lo tanto este es otro truco más para que el presidente y Claudia Sheinbaum de ganar la presidencia tengan control sobre la Suprema Corte de Justicia.

18.- Reforma para que la Guardia Nacional esté bajo el mando del Ejército.

Opinión: Suena confuso este tema y me parece que quizá he sido muy ignorante porque a mí me parecía que la Guardia Nacional ya era el Ejército, pero ahora parece que se divide en dos categorías: Guardia Nacional y Ejército: Luego entonces: militarización a la vista.

19.- Elevar a rango constitucional la austeridad republicana y que nadie gane más que el presidente

Opinión: Mientras el presidente viva en Palacio Nacional no podemos hablar de ninguna clase de austeridad y este tema de que nadie gane más que el presidente : ¿Y porqué no? Si con esfuerzo y trabajo la gente puede llegar a alcanzar un sueldo mejor que el de él? Quiere que todos sean menos que él y así puedan pedirle dinero y su ayuda. A él le llena el alma sentirse necesitado. Es una patología común en él y en otras personas.

20.- Eliminar todas las dependientas onerosas y elitistas, supuestamente autónomas creadas en el tiempo neoliberal.

Opinión: Creo que al final el punto medular de su propia Constitución es esto: Eliminar todos los organismos autónomos y los que le parecen onerosos y elitistas , porque lo que a él puede parecerle oneroso y elitista , a otros no. El tema es que todo lo que le suene a autónomo la va a desaparecer y quién diría que también querría desaparecer entonces la autonomía de la UNAM? Universidad que ama y adora Claudia Sheinbaum? ¿En esto estaría de acuerdo ella? Me parece que no.

Pero ya sabemos que no puede decir y hacer mucho. Más bien dirá que está totalmente de acuerdo con ello.

Así las cosas amigos, ustedes que me hacen el favor de leerme también saquen sus conclusiones y análisis.

Lo importante y lo recalco y lo subrayo es estar completamente enterados de cada paso que intenta dar este presidente ante este año electoral.

Estar informados es una buena herramienta con la que contamos para emitir un voto acertado y justo.

Gracias por llegar hasta aquí.

Es cuanto.