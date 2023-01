Luego de que en diciembre se encontrarán 11 cadáveres en una fosa clandestina, Tijuana, la ciudad fronteriza, llegó a los 2058 homicidios solamente en el año 2022.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, Leopoldo Aguilar Durán, informó que Baja California, registro 2753, de esos, tres de cada cuatro homicidios se cometieron en Tijuana y poco más de 200 son homicidios de mujeres y feminicidios.

Los escándalos policiacos tampoco son ajenos a la ciudad pues el año pasado se reportaron incidentes con elementos de la fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), a quienes se les acusa de desaparición forzada. Una mujer policía denunciada por tortura fue asesinada así como otra policía encarcelada por asesinar, en defensa propia, a su esposo quien también era policía. Esto ha generado que la confianza en las instituciones sea inexistente.

Aunque la cifra de homicidios en el estado disminuyó, según cifras oficiales en el 2021 se registraron tres mil 22 asesinatos en la entidad, ese no es el caso de Tijuana, en la ciudad se contabilizaron 85 homicidios más respecto al 2021.

Desafortunadamente la alcaldesa de Tijuana parece estar preocupada por otras cosas. Recientemente subió un video donde critica al movimiento feminista por no pronunciarse sobre el cantante Bad Bunny, mismo que fue objeto de crítica por lanzar el celular de una fan. La alcaldesa no habló de la violencia, no explicó un plan para mitigar sus efectos, simplemente ignoró el tema.

Por su parte la gobernadora Marina del Pilar anunció una estrategia en conjunto con el gobierno federal para reducir la violencia en el estado.

Sin duda, Tijuana es una ciudad estigmatizada en el mundo por ser un lugar emblemático de la narco cultura y aunque en pasado ha teñido episodios alarmantes, hoy se encuentra en un momento muy oscuro.