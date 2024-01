El experto en televisión

Álvaro Cueva es el crítico de TV del diario Milenio. De lunes a viernes publica sobre series, películas, telenovelas, etcétera. Los domingos este columnista de espectáculos deviene en analista político y lo hace tan bien o tan mal como cualquiera en la comentocracia mexicana.

El señor Cueva estuvo en el mitin de cierre de precampaña de la aspirante presidencial de Morena. Lo contó en su artículo de hoy, “Todos contra Claudia Sheinbaum”. Don Álvaro dijo que dos cosas le llamaron la atención, aunque en realidad fueron tres las que él destaca

√ La primera:

La asistencia.

“Cientos de miles de mexicanas y de mexicanos”.

√ La segunda:

Las ausencias.

“No vi a los grandes líderes de opinión de nuestra nación”.

Álvaro “esperaba, por la más elemental vocación periodística, encontrarme con los conductores de los grandes noticiarios, con los más encumbrados analistas”.

“Pero nada. ¡Qué curioso! ¡Qué extraño! Cuando soy testigo de estas cosas me queda claro el por qué la brecha entre la prensa y las audiencias se vuelve cada vez más grande”.

√ La tercera:

“Lo del Himno Nacional” .

. “Las redes, incitadas por los más famosos ‘opinólogos’ de México, se encendieron porque Eugenia León y Regina Orozco cantaron ‘mal’ el himno” .

. “A ver, yo estuve ahí y lo puedo decir con todas sus letras: fue un momento grandioso”.

“¿Qué fue lo que pasó?”.

Regina anunció que “Eugenia León iba a interpretar nuestro himno”.

Eugenia “le pidió a Regina que cantara con ella”.

“Evidentemente no estaba planeado, ensayado ni nada de nada”.

Los ingenieros de sonido no contaban con eso.

“Cuando dos estrellas van a cantar se tienen que ajustar los micrófonos, calibrar las cosas”.

“Y pasó lo que tenía que pasar”.

“Técnicamente aquello se salió de control”.

“Nadie se molestó. Nadie hizo escándalo. Nadie nada”.

Mis comentarios al artículo de Álvaro Cueva

√ Sobre la asistencia al cierre de Claudia:

Querido señor Cueva: siempre es negativo exagerar.

No hubo, como dijo el columnista de Milenio , “Cientos de miles de mexicanas y de mexicanos”.

, “Cientos de miles de mexicanas y de mexicanos”. La asistencia oficial fue de 150 mil personas.

Faltaron —no cabían, por cierto— al menos 50 mil simpatizantes de Sheinbaum para empezar a hablar de “cientos de miles”.

√ Sobre los analistas que no acudieron:

La mayoría de la comentocracia está enojada con AMLO y Claudia y, por supuesto, ejerce su derecho constitucional a no acudir a los mítines de la 4T.

A tales analistas no les interesa el contacto con la audiencia de izquierda.

Los y las representantes más relevantes de la comentocracia prefieren el contacto con las audiencias de oposición, por eso se les vio en las marchas del INE y se entusiasmaron con el discurso de cierre de Xóchitl Gálvez , el del teleprónter .

, el del . Algunos analistas que siempre han apoyado a AMLO y a Sheinbaum no acudieron porque no estaban en la Ciudad de México, porque no pudieron, porque tenía algún otro compromiso o simple y sencillamente porque ejercieron otro derecho constitucional: el de la hueva en tarde de jueves.

en tarde de jueves. Entre los analistas que no acudieron al mitin del Monumento a la Revolución está el tenor Héctor Palacio , colaborador de SDPNoticias .

, colaborador de . Héctor no podía llegar, pero vio el discurso de Claudia —y “lo del Himno Nacional”— en las transmisiones de internet.

Menciono al tenor Palacio porque fue uno de los críticos de “lo del Himno Nacional” y también porque, a diferencia de Álvaro Cueva, no ha acudido a solo una concentración de la izquierda, sino a decenas o cientos de ellas desde mucho antes de que el columnista de TV de Milenio deviniera en analista político.

√ Sobre “lo del Himno Nacional”:

Empezaré citando lo que el propio Héctor Palacio escribió acerca de algo que hizo en el plantón de 2006 en protesta por el fraude electoral que le quitó la presidencia de México a Andrés Manuel.

“En la primera semana de agosto de 2006, prolongaba y expandía yo el agudo final de la canción ‘Villahermosa’, de Manuel Pérez Merino, que resonaba en la gran Plaza de la República, cuando subió al estrado la soprano Regina Orozco –cercana a Jesusa Rodríguez - con su sonrisota característica, ‘dice Andrés Manuel que están cantando bonito’…”.

- con su sonrisota característica, ‘dice Andrés Manuel que están cantando bonito’…”. “Nos agradó el mensaje a la soprano Victoria Zúñiga , al pianista Héctor Cruz y a mí, quienes hacíamos el primer concierto de corte clásico/operístico inaugurando este tipo de música en el plantón del Zócalo contra el fraude de 2006 ″.

, al pianista y a mí, quienes hacíamos el primer concierto de corte clásico/operístico inaugurando este tipo de música en el ″. “Días después lo replicaron otros grupos de cantantes que diversificaron el apoyo a la causa hasta culminar en el concierto en el Monumento a la Revolución el 21 de agosto ; yo cantaría un total de 8 presentaciones; 3 en el Zócalo, 3 en el Hemiciclo a Juárez, 1 en ex Glorieta a Colón y el magno final. ( Jaime Avilés da cuenta del momento en el texto “Surge coro de pejeviejitos antitanquetas y el monumento a la revolución pacífica ”).

; yo cantaría un total de 8 presentaciones; 3 en el Zócalo, 3 en el Hemiciclo a Juárez, 1 en ex Glorieta a Colón y el magno final. ( da cuenta del momento en el texto “Surge coro de antitanquetas y el ”). “El 21 de agosto de 2006 cantamos un grupo de solistas, incluida Orozco, acompañados por Isaac Bañuelos ; la obra coral la dirigió Eduardo García Barrios ”.

; la obra coral la dirigió ”. A Héctor Palacio, el pasado jueves, no le gustó la forma en que Regina Orozco y Eugenia León cantaron el Himno Nacional; a mí tampoco me gustó: se oyó bien feo en YouTube .

. Héctor lo dijo en su artículo “Gran cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum, ¡lástima de Himno Nacional!”.

Palacio, quien sabe bastante más de canto que Álvaro Cueva, hizo un excelente análisis del desastre que fue la interpretación del himno por parte de Orozco y León. Aquí puede leerse: https://www.sdpnoticias.com/opinion/gran-cierre-de-precampana-de-claudia-sheinbaum-lastima-de-himno-nacional/

En algo coincidieron Palacio y Cueva: fue un error que las cantantes improvisaran.

Héctor dijo: “¿No ameritaba la ocasión 2 o 3 ensayos? ¿No merecía la próxima presidenta de México una mejor versión del Himno Nacional?”.

En síntesis, la culpa de que se haya criticado “lo del Himno Nacional” no es de la gente perversa de las redes sociales, sino de las cantantes que indebidamente improvisaron, y de los organizadores que lo permitieron.

¿Que en el mitin aquello fue grandioso y a la gente no le importó si Regina y Eugenia cantaban bien o no? Pues sí, eso es verdad.

El problema es que muchas más personas siguieron el evento en redes sociales y lo único que escucharon fue una desastrosa interpretación del Himno Nacional.

Por cierto: pocas personas han apoyado tanto a AMLO y Claudia tan desinteresadamente como el tenor Palacio. Él vive de la música culta y no lo contratan las dependencias culturales de la 4T, controladas por sus propias mafias de intelectuales y artistas. Héctor, a pesar de los desaires, ahí seguirá. Es de los que valen la pena en el movimiento.

La chilanga tapatía

Como director fundador del diario en el que publica Álvaro Cueva fui el responsable de la compra de un gran periódico de Guadalajara, Público.

Recuerdo que, a partir del ataque contra AMLO a propósito del desafuero, con frecuencia recibía cartas de lectores y lectoras de esa ciudad en defensa del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal.

Una de las personas que con más decisión defendía a Andrés Manuel es Sonia Gutiérrez, nacida en la Ciudad de México y residente en Guadalajara desde hace unos 40 años.

La conozco desde 2004 y siempre he admirado su activismo. Ella ha acudido a prácticamente todos los mítines de la 4T desde los tiempos del desafuero. Y no lo hace solo como simpatizante individual, sino como organizadoras de grupos al margen de las dirigencias de Morena.

Sonia no es una personas con recursos económicos sobrados, así que recurre a coperachas entre amigos para financiar el alquiler de camiones y la comida para ella y quienes le acompañan.

Una vez, hasta se accidentó el camión en el que viajaban. Contó su lamentable experiencia en SDPNoticias: https://www.sdpnoticias.com/columnas/accidente-autobus-despues-mitin.html

Sonia Gutiérrez estuvo en el plantón de Reforma. Tuvo una gran amistad con uno de los hombres más congruentes del movimiento lopezobradorista, Pepe Zamarripa.

Le escribí para que me contara lo de su accidente y le pregunté “lo del Himno Nacional”, ya que ella estuvo en el mitin de cierre de Claudia. Esto me dijo hace un rato:

“En 2008 me convertí en una de las adelitas en defensa del petróleo y después de un mitin en el Monumento a la Revolución, el autobús que organicé para asistir tuvo un accidente de regreso, a la altura de Irapuato donde hubo varios heridos pero ningún fallecido afortunadamente”.

en defensa del petróleo y después de un mitin en el Monumento a la Revolución, el autobús que organicé para asistir tuvo un accidente de regreso, a la altura de Irapuato donde hubo varios heridos pero ningún fallecido afortunadamente”. “Ahora apoyo incondicionalmente a la Dra. Claudia Sheinbaum porque representa la continuidad de este movimiento transformador”.

porque representa la continuidad de este movimiento transformador”. “Acudí a su cierre de precampaña, estoy de acuerdo con el proyecto que presentó la doctora y como siempre, me llené de energía después de ver a un pueblo volcado todavía con nuestro presidente y con la cuarta transformación”.

“Si el himno se cantó bien o mal es lo de menos, para mí es el sentimiento y lo que cada estrofa significa. Y ahí estuvimos los mexicanos al grito de una guerra pacífica y transformadora”.

Por cierto, ella no estaba adelante en el evento de Sheinbaum, entre los invitados especiales —donde ubicaron a Álvaro Cueva—. Así que, entre la multitud necesariamente ruidosa, ni siquiera logró escuchar que la cantante oficial iba ser solo Eugenia León.

El presidente AMLO es fuerte por el apoyo de gente como Sonia, no como Álvaro. Uno de los grandes momentos en la vida de la chilanga tapatía ocurrió hace más o menos un año cuando pidió como militante casi anónima una cita con Claudia, y la futura presidenta la recibió. No es fácil que Sheinbaum, por su posición, reciba a gente importantísima de las grandes empresas, de los medios, del congreso y de la judicatura. Hay gente influyente que se queja conmigo porque Sheinbaum no les pela. ¿Qué puedo yo hacer si Claudia, por elemental ética, da prioridad a las Sonias de todo el país?

No estuve en el cierre de Claudia

Si hubiera estado el pasado jueves en la Ciudad de México, quizá habría asistido el mitin de Sheinbaum. O quizá no. Más bien no. A mi edad ya me da flojera moverme en la saturada capital.

El hecho es que viajé a Guadalajara a cumplir un compromiso con mi amigo Salvadfor Cosío, partidario de Xóchitl. Cosío tiene una asociación política y me invitó a hablar de la reciente encuesta de MetricsMx en la que Morena derrota a Movimiento Ciudadano en la elección de gobernador o gobernadora. Aquí la encuesta: https://www.sdpnoticias.com/estados/jalisco/encuesta-metricsmx-jalisco-morena-con-ventaja-de-mas-de-15-puntos-sobre-movimiento-ciudadano/

La gente que me escuchó, mayoritariamente de oposición, me hizo muchas preguntas acerca de las razones para creer o no en las encuestas. Dije lo que sé sobre el tema y, además, di algunas explicaciones por las que, desde mi punto de vista, Claudia Delgadillo, de Morena, supera a Pablo Lemus, de MC en la encuesta de MetricsMx:

Buena parte del priismo jalisciense se ha ido a Morena después de la traición de Alito Moreno , quien impuso a una incondicional suya como candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, lo que significó darle la espalda a la aspirante que la militancia prefería, Idolina Cosío .

, quien impuso a una incondicional suya como candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, lo que significó darle la espalda a la aspirante que la militancia prefería, . Buena parte del panismo de Jalisco se ha ido a la abstención porque les repugna que el PAN haya entregado al impresentable Alito la candidatura al gobierno estatal.

La división en MC —el pleito entre el gobernador Enrique Alfaro y el dirigente nacional Dante Delgado— ha enviado a buena parte del los votantes de este partido a la abstención o a Morena.

Azucena Uresti

No sé qué pasó entre la periodista Azucena Uresti y los propietarios de Milenio, Francisco González y sus hijos Pancho y Jesús. Lamento que no hayan podido arreglar cualquier diferencia que hubiesen tenido. A Azucena le irá muy bien el horario matutino de Radio Fórmula, si acaso es verdad que ella reemplazará a Óscar Mario Beteta.

El líder en rating, Ciro Gómez Leyva, batallará para superar a Uresti, a quien deseo la mejor de las suertes en sus nuevas actividades.

¿Qué pienso de quienes dicen que hubo censura? Pienso que, como diría mi muy malhablado nieto mayor, harían bien en dejar de mamar. ¿Censura en un país en el que los medios están llenos de insultos al presidente y a su familia sin que a nadie se le moleste? Por favor.