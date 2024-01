Antes de comentar el tristísimo texto de desamor que ha publicado la columnista Guadalupe Loaeza en Reforma, conviene dar una explicación.

¿Qué es el desamor?

En una página de internet del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN encontré el texto “Una noción romántica con base científica explicando el desamor”. Enseguida sus conclusiones principales:

“Las relaciones personales son complejas y contrastantes, lo cual podría ser perjudicial cuando el desamor toca a la puerta”.

“Cuando alguien está bajo los efectos del amor, pasa por una situación de euforia que altera su sistema nervioso central cerebral al aumentar los niveles de dopamina. En general, el enamoramiento es una sensación retribuyente, la cual causa placer a los individuos que lo experimentan y está mediado por un sistema de recompensa a nivel cerebral, por eso, las y los científicos dicen que se asemeja al consumo de una droga”.

“La ciencia explica que el enamoramiento es un proceso bioquímico cuyo inicio se da en la corteza cerebral, pasa al sistema límbico (encargado de mediar las emociones) para llegar a su cumbre en el sistema endocrino, donde las hormonas segregadas producen intensas respuestas”.

“En contraparte, el desamor también desencadena reacciones bioquímicas a nivel cerebral. Se sugiere que es en la amígdala cerebral donde ocurren cambios importantes después del rompimiento amoroso, pues esta área forma parte de lo que se llama cerebro emocional, dado que una de sus funciones es la de generar el miedo, la angustia, el cariño, la alegría y la excitación”.

“Incluso, a través de la resonancia magnética se ha comprobado que la corteza cingulada anterior del cerebro, encargada de activar el dolor físico, es estimulada. Es decir, existe un comportamiento similar al que genera un dolor de alta intensidad, como romperse una pierna”.

“Después del rompimiento amoroso también hay cambios endocrinos como la liberación de cortisol, la hormona del estrés que, al mantenerse elevados por varios días, puede ocasionar incrementos en la presión arterial, insomnio, gastritis, espasmos musculares y una disminución de las defensas”.

“El desamor también incluye la disminución en los niveles de dopamina, lo que a su vez provoca síntomas asociados con la depresión como pérdida de la capacidad para experimentar placer, desesperanza, disminución de peso, trastornos de sueño y dolores físicos”.

“Es importante señalar que el desamor además de afectar en gran medida al cerebro, también es capaz de romper el corazón, no solo en el sentido figurado. Se trata de la miocardiopatía de Takotsubo, una lesión transitoria del músculo del corazón que puede presentarse en personas saludables después de una exposición a una situación de intenso estrés. En general, los pacientes con esta afección mejoran en un plazo de entre siete a 30 días, pero en pocos casos puede ser tan grave como para llevar al paciente a la muerte”.

“Así que cuando termines una relación y sientas cómo te rompieron el corazón, no estás exagerando; pero lo recomendable es hacer ejercicio, salir con amigos y aprender cosas nuevas, pues eso genera endorfinas, lo que ayuda al cerebro a estabilizarse”.

Guadalupe Loaeza está triste. Ella ha dicho que ya casi no ama a Xóchitl Gálvez, lo que significa que en realidad está absolutamente decepcionada de la candidata presidencial de la alianza PRI, PAN, PRD. Cito algunas expresiones de su artículo de este martes 2 de enero en Reforma:

“Desde hace algún tiempo te quiero escribir (a Xóchitl) una carta para decirte, de todo corazón, que tu campaña para la presidencia de la república me parece muy lejos de las expectativas que nos habíamos hecho tus seguidores”.

Doña Guadalupe menciona como causa inicial de su desamor a las encuestas, todas, que favorecen con amplísimos márgenes a Claudia Sheinbaum: “Por más que estén amañadas, la diferencia es enorme”.

“Esto (las encuestas) me deprime, Xóchitl, me siento perdedora e ingenua. Confieso que me hice, como miles de mexicanos, muchas expectativas. ¡Qué decepción y qué frustración!”.

“¿Qué sucede, por qué ya no me inspiras como candidata vencedora? ¿Será mi ingenuidad, mi estado de ánimo o una realidad objetiva?”.

“Mis amigas y conocidas, que odian y desprecian al régimen actual, están igualmente ‘encabronadas’ porque ya no ven la luz al final del túnel”.

“Tu campaña es totalmente gris, sin creatividad, ni chiste”.

" Tus atuendos ya no son tan bonitos y atractivos como los de antes”.

“Tu pelo se ve demasiado plano y oscuro”.

“Tu carisma, que era tu principal atractivo, ya no tiene frescura”.

“Por favor cambia de asesores, Xóchitl. Te están haciendo perder mucho terreno que ya tenías ganado al inicio de tu campaña”.

“¿Sabes que Santiago Creel no te conviene como responsable de la campaña? No es muy inteligente y es de mala suerte”.

“Xóchitl, ¿por qué diablos cambiaste tanto de personalidad? De graciosa, ahora te ves aburrida y frustrada”.

“Reúnete con periodistas que están contigo. Yo traté de buscarte varias veces y nunca obtuve respuesta”.

Sobre el pavo que cocinó Xóchitl en Navidad: “Se veía poco apetitoso”.

“Comienzo el año deprimida porque mi candidata ya no es lo que era”.

Firma la carta una —un de tantas, sin duda— “casi exlover de Xóchitl, Guadalupe Loaeza”.

Para evitar el suicidio en casos de desamor, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados recomienda “hacer ejercicio, salir con amigos y aprender cosas nuevas”.

Leí por ahí que Aristóteles o Cicerón recomendaban en estos casos recurrir a la técnica del clavo: “Un nuevo amor saca al viejo amor, como un clavo a otro”.

Si es inteligente, para no suicidarse, doña Guadalupe Loaeza cambiará de candidata. No la decepcionará Claudia Sheinbaum, una mujer inteligente que sabe lo que debe hacer en campaña y no se equivoca.