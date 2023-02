La primavera de 2023 estará marcada por la designación de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). De seguir así las cosas, será la primera ocasión en que la Cámara de Diputados sorteé a integrantes del INE. Se trata de la disputa previa a las elecciones federales de 2024. La temperatura política aumentará semana a semana. Nuevo duelo de movilizaciones. Previó a la designación de consejeros, la oposición convocó a una marcha al Zócalo, para el próximo domingo 26 de febrero; por su parte, AMLO convocó a una concentración en el mismo lugar para el 18 de marzo.

Previo o al mismo tiempo que la Cámara de Diputados elija a los nuevos consejeros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá las controversias constitucionales que la oposición interpuso a las partes aprobadas del Plan B de la reforma electoral y propaganda gubernamental.

¿Por qué los consejeros serán electos por sorteo? Porque hasta el momento es imposible que Morena, PT y PVEM logren una votación calificada de dos tercios. Lo cual supondría un acuerdo, por lo menos con el PRI, pero los panistas amarraron de pies y manos a los priistas. Condicionaron su alianza en el Estado de México y Coahuila a que no apoyarían ninguna iniciativa de el Presidente. La tormenta perfecta se completa con el hecho que AMLO no quiere negociar un sólo espacio con la oposición.

¿Cómo se podría llegar al sorteo de los consejeros? El papel clave lo tienen los siete integrantes del Comité Técnico. En una suerte de aproximaciones sucesivas llegarán a la integración de cuatro quintetas, dos de hombres y dos de mujeres. La Cámara de Diputados someterá a la consideración del Pleno las quintetas, si ninguna obtiene la mayoría calificada en dos ocasiones, procederán a sortearlas.

En el proceso de designación el Comité Técnico juega un papel fundamental, el cual se elige por mayoría simple. El INAI propone dos, la CNDH otros dos y la Cámara de Diputados elige tres.

Aquí también hay litigio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó la convocatoria en diciembre, cuando la Cámara de Diputados estaba en receso. Ahora que el periodo ordinario inició, el pleno de la Cámara tendrá que emitir una nueva convocatoria que resuelva los problemas que el tribunal encontró. La oposición volverá a impugnar la convocatoria, porque es parte de su guerra legal en contra de todas las decisiones del gobierno.

¿Qué conviene más en este ambiente caracterizado por la falta de acuerdos y la guerra legal? ¿En dónde quedamos los ciudadanos? Morena, como dice el dicho, debe medirle al agua a los camotes. Si las encuestas dicen algo de verdad, Morena tiene amplias probabilidades de ganar nuevamente la Presidencia de la República, pero corre el riesgo de darse un balazo en el pie.

Las reformas electorales pueden generar incertidumbre, no por la razones que Lorenzo Córdova y compañía dicen, sino porque algunas reformas requieren aterrizase y otras necesitan tiempo para concretarse. No en balde las reformas electorales se hacen en la primera mitad de gobierno para que los cambios se prueben en las elecciones intermedias y no en la Presidencial. En resumen, la incertidumbre respecto a los árbitros y las reglas que aplicarán continúa. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

Onel Ortíz Fragoso en Twitter: @onelortiz