Anécdota y en seguida el motivo de la misma. ¿Arre? ¡Arre!

Les platico:

Así aprendí a hablar inglés

El señor Blanco era de los llamados “pochos” y se casó en McAllen -no con una gringa- sino con una inglesa.

“No cualquiera”, decía al respecto mi abuela la alcaldesa.

Pudiendo aprender a hablar inglés con el acento de John Wayne, lo aprendí con el de la reina del señor Blanco.

Así le decía él a su esposa, pues se llamaba Gloria Isabel.

Para mí, era dos veces reina, pues llevaba el nombre de la soberana británica y como primero, el de mi mamá.

Mi abuela me dejó en casa de los Blanco-Lancaster de McAllen, Texas, durante mis vacaciones de 2o de Primaria, para que trabajara en su tienda de telas como “ayudante de piso”.

Tenía siete años recién cumplidos.

La escuela de numerito donde yo estudiaba estaba a años “lu$” de las bilingües.

Y como yo quería aprender a hablar inglés, fue la única forma en que mi abuela pudo cumplir mi anhelo.

Mandarme a Kansas a aprenderlo -a donde iban los hijos de los regios ricos- ni soñando.

“Aquí se lo dejo, no tiene que pagarle nada, solo casa y comida… y con una sola condición: no le hablen ni una sola palabra en español, puro inglés”.

Le dijo mi “representante” al señor Blanco.

La señora doble reina decía que no era lo mismo hablar inglés que británico.

Y me preguntaba: ¿cuál de los dos idiomas quieres aprender? y yo le respondía: el tuyo.

Con ella escuché por primera vez la frase: “Lo que separa a los estadounidenses de los ingleses, es el idioma”.

Luego supe que George Bernard Shaw había dicho:

“El hombre de Cambridge, Inglaterra, y el de Cambridge, Estados Unidos, hablan dos lenguas diferentes”.

Pero no le hace, eso lo aprendí de ella.

Xóchitl

Les platico esto a raíz de las burlas que ha provocado la forma en que Xóchitl Gálvez pronunció la frase: “You have to walk the talk”, que significa “tienes que hacer lo que dices que vas a hacer” o “tienes que cumplir lo que prometes”.

El más hiriente y cruel de todos fue Samuel García, que se mofó de ella en el remedo parchado de mañaneras que está dando en Nuevo León, para desgracia de los nuevoleonenses.

De hecho, Samuel en sí mismo es la peor desgracia que le ha ocurrido a dicho Estado en los últimos años.

Burlarse de una mujer que se ha fraguado en la vida a base de trabajo y desde abajo, envilece dos veces al patán que se quejaba de la chinga de andar cargándole los palos de golf a su papá para ganarse el “domingo” que daba:

Una, por el solo hecho de agraviar a una mujer, y la otra por la bajeza con que lo hizo.

Les tira a los pluris, pero él lo fue y promueve como tal a su cuñado

En el verano de 2017 Samuel era diputado local plurinominal y exigía una senaduría o de perdido ser diputado federal.

Quería serlo a costa de lo que fuera, incluso por el bando de Morena.

Con esos… se apersonó en un evento en el Club Leones de Montemorelos al cual asistió Andrés Manuel López Obrador.

Samuel le rogó que lo admitieran en ese partido.

Luego, siendo ya senador, se le tiró a la yugular al pedir que Nuevo León se saliera del pacto fiscal.

La foto que adjunto fue tomada en esa ocasión por Fernando Abrego y luego fue usada como meme por los mismos morenistas, que lo llamaron “chaquetero”.

Samuel García