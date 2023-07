El asunto de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la FGE seguirá dando de qué hablar. Mientras el proceso judicial continúe y sigan apareciendo irregularidades que puedan constituir presuntos delitos , este asunto no va parar.

La semanera de este lunes fue sumamente explicativa en el tema. El encargado de llevar el ejercicio de informar fue el secretario de Gobierno del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, quien, en mi opinión, realizó lo que en apariencia fue una pausa en todo el ruido que existe sobre el tema, para dejar muy clara la situación. Fue categórico en fijar la postura del ejecutivo. No cejó en exponer conceptos mínimos, tampoco obvió nada. El titular de la SGG comunica de manera eficaz.

Hay que decir que tampoco desaprovechó la oportunidad de enviar mensajes políticos.

En lo particular, me interesó como separó los temas, porque es algo en lo que he insistido en esta columna. Primero el de la Reforma a la Ley de Educación; segundo, el de las compras irregulares.

Hacía falta, creo, que con claridad fueran separados estos asuntos porque desde el seno cuenista, no han hecho más que ensuciar y politizar la situación.

La Reforma a la Ley Superior de Educación. Este tema es simple, no tiene mayor conflicto. El Congreso del Estado aprobó una reforma que desde la universidad rechazaron. El debate sobre si la reforma va o no, ya se lleva en tribunales. Será el poder judicial quien determine lo que todas las partes deberán acatar de manera irrestricta. Ese tema lleva su cauce, y ya se sabrá en qué resultará. No hay más.

Este caso no atenta contra la UAS, y si así fuera, dudo mucho que desde el poder judicial permitan un ataque a Casa Rosalina. Sin embargo, en la reforma no recuerdo nada que violente a la institución. Nada más noble que abrir a la comunidad universitaria la posibilidad de incidir en la elección de sus dirigentes. Un ente educativo de tal magnitud, que se precia de ser autónoma desde su nombre hasta en su espíritu, no puede ni debe permitir la perpetuación en el poder de unos cuantos.

Las compras irregulares. El periódico local “Noroeste” ha publicado diversas investigaciones en las que señala que al día de hoy son $634 millones en compras irregulares. Las empresas, personas y operadores son todos vinculados con los Cuén y funcionarios de la UAS. Es justamente esa cloaca destapada la que provoca más escozor en el cuenismo.

El grupo que dirige Cuén Ojeda sí que ha sido inquietado. Sobre el rector Jesús Madueña y Héctor Cuén Díaz, máximos representantes del grupo político afiliado al PAS recaen sendas denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por dichas irregularidades.

Tal vez dentro de lo que pueda explicar el rector, sería el por qué año con año los aguinaldos, sueldos y jubilaciones se ven comprometidos al grado de tener que solicitar préstamos y adelantos al estado y a la federación.

Si tan sólo ahorraran un poco en tortillas, uniformes, lonas, aires acondicionados y computadoras…

. - AMLO visitará de nuevo Sinaloa

Una vez más el presidente López Obrador estará en tierra sinaloense. Para quienes hacían caravana con sombrero ajeno, y ya criticaban a AMLO de no querer visitar el estado de los once ríos, aquí la confirmación.

Ha sido el propio gobernador Rocha Moya quien vía Instagram confirmó la próxima gira de Andrés Manuel López Obrador para el próximo fin de semana.

La agenda oficial aún no está confirmada. Al parecer hará recorrido de inspección en las presas que se construyen en el sur del estado. Hay expectativa de que se realice el acto de inauguración de la carretera Badiraguato - Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Lo que sí es que López Obrador tendrá un fin de semana intenso, al recorrer cinco estados como él acostumbra. Primero estará en Nayarit, luego Sinaloa, posteriormente Durango, Coahuila y cerrará en Nuevo León.

El presidente aprieta el paso, supervisa obras, pacta compromisos, evalúa a sus gobernadores, escucha a la gente y a la vez hace política.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx