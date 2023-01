El día que los Marshall detuvieron a García Luna , sabía que sus pactos políticos se habían terminado, acostumbrado al poder y a controlar a presidentes, periodistas y empresarios, -siendo ingeniero mecánico con la inteligencia que mostraba desde el CISEN-, logró meterse entre conocidos de los presidentes, con Vicente Fox, fue su esposa Martha Sahagún quien hizo un primer pacto, mismo en el que haría lo posible por la continuidad para ser nombrada por acción nacional la candidata a suplir a su esposo, con este compromiso fue creciendo el control de García Luna para así lograr controlar la PGR.

Al realizar la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el camino logró el control de diversos medios de comunicación, líderes políticos y sindicales, pudo incluso traicionar a Martha Sahagún, ahora tenía la intención de ser el candidato en 2006, sabía que debía esperar, de hacerlo antes el expresidente Fox lo correría del gobierno en turno por órdenes de su esposa.

El PAN ya tenía su estrategia para buscar sacar a otros jugadores políticos, decidieron hacer una elección y con otro fraude interno eligieron a Felipe Calderón, esto dicho incluso por familia de Fox, pues en su momento la instrucción era no involucrarse, requerían alguien que estuviera dispuesto a enfrentarse con odio a López Obrador.

Al darse cuenta de que no sería la candidata, nació el segundo pacto con Martha Sahagún que sería ayudarlo a continuar en el gobierno, le pedía a cambio proteger a sus hijos, así logró evitar fueran investigados del tráfico de influencias que señalaban a los Bribiesca Sahagún.

García Luna no entraba en la lista para el gobierno Calderonista en caso de ganar, el ex secretario de seguridad era muy astuto, y manejó sus influencias, con ellas se intentó acercar a gente de AMLO, el hoy presidente, sin embargo este no acepto ninguna de sus propuestas, al ver Calderón que estaba muy abajo en las encuestas con poco tiempo para las elecciones y su enfermedad por el poder, apoyado por sus asesores que recomendaban al que sería su superpolicía invitarlo y hacer una estrategia para ganar la presidencia de México, lo llamó, y antes de aceptar con su inteligencia, le pidió que de hacerlo ganar, podrían unificar las secretarias de seguridad pública y con esto lograr controlar el fraude electoral que pasaría días después como lo previno García Luna.

De este modo lograrían tener el control de las autoridades a futuro, con esto decidió hablar con los líderes sindicales, empresarios y políticos, unos cambiarían el voto a favor de acción nacional, otros se encargarían de las elecciones, y con ello, lograr el famoso fraude del 2006, recordarán quienes estuvieron presentes que decidieron realizar ese famoso pacto con periodistas y empresarios de medios de comunicación, que al llegar al poder, tendrían todo el apoyo económico gubernamental.

Así nacen estos convenios con quienes hasta el día de hoy deciden callar las aventuras del ex superpolicía mexicano en la cárcel de Estados Unidos, a unos días de decidir su futuro podrían salir nombres de estos empresarios, periodistas, columnistas y políticos, que puede ser el ofrecimiento de los Marshall para ser testigo protegido, se decía que Genaro García tenía grabaciones de todas las reuniones, sabía que podían traicionarlo y buscaba ser presidente, con ello pensaba presionar en caso de ser necesario.

No dudo que intentando salvarse de la cárcel puedan estar en manos del juzgado en Estados Unidos en este momento, es claro que todos lo dejaron solo, no dudo que muy pronto pueda estallar en México una bomba política que lleve a investigar a quienes formaron parte del círculo García Luna. Calderón Hinojosa .

