Jorge ‘El Mágico’ González, con 65 años y contemporáneo al mejor futbolista de todos los tiempos del área de la CONCACAF (al día de hoy), el mexicano Hugo Sánchez y también del indiscutible e insustituible D10s de este deporte, ayer, hoy y siempre, Diego Armando Maradona, siendo el único al que llegó a considerar pública y abiertamente, no solo a su nivel sino incluso por encima suyo, fue visto la semana pasada en El Salvador , en el mítico estadio Cuscatlán de la capital, San Salvador, inmueble (por cierto) hermano gemelo de los estadios de Tampico y León, en México, ya que fue construido por el mismo arquitecto con sendos planos.

Muchos niños, sobre todo, alrededor del mundo, se quedarían seguro estupefactos y confundidos al ver una escena surrealista: el mejor jugador del mundo en la actualidad, el argentino Lionel Messi y otros gigantes aún en activo, como el uruguayo Luis Suarez y los españoles Jordi Alba y Sergi Busquets, tres de ellos campeones del mundo, haciendo presente cualquier cantidad de glorias a manera de blasones en la cancha, pero con el publico rindiéndose ante el maestro e ídolo, ante el ícono, que para la gran mayoría seria, hasta ese momento, un perfecto extraño.

Paradójicamente, Jorge González se dio a conocer al mundo durante la peor goleada registrada en copas del mundo, en un 10 a 1 en contra en un partido con Hungría, mundial en el que fue visto por gente del Cádiz, y así emigró al viejo continente luego de la cita mundialista, cayéndole la ciudad gaditana como anillo al dedo., pelo largo, desgarbado y despreocupado. Esa personalidad traía consigo, no solo la magia pura, sino fiesta por dentro junto con cierta animadversión a la férrea disciplina profesional, tan es así, que en 1984 el Barcelona (dónde jugaba todavía Maradona) estuvo dispuesto a ficharlo, llegando a jugar con la playera blaugrana en una gira de partidos amistosos por California, pero ‘no hubo química’ entre el equipo y sus parrandas y gusto por festejar a la vida misma, cuestión a la que obedeció que, por mutuo acuerdo, no se plasmaran las firmas en un contrato, regresando al Cádiz de sus amores, dónde aún cuándo descendió a la segunda división siguió jugando ahí, en el estadio llamado por entonces “Ramón de Carranza”, hoy ‘Nuevo Mirandilla”, mismo que aún hoy es su catedral y el, una suerte de santo patrono de la ciudad sureña en España (algo así cómo lo es Maradona a Nápoles); en un momento dado fue cedido a préstamo al Valladolid, a instancias de algún DT de esos de mente cuadrada, que no entienden que a esos garbanzos de a libra, jugadores distintos por su deslumbrante brillo, hay que dejarlos ser, así se tengan consideraciones especiales hacia ellos y una disciplina más relajada incluida.

Por supuesto que su paso por el cuadro vallisoletano fue fugaz, regresando de nueva cuenta a su Cádiz, donde jugó, en los hechos, por una década, de 1982 hasta 1991, año en que volvió a El Salvador, jugando profesionalmente hasta el año 2000, en que colgó los botines a sus 41 años cumplidos; hoy, si viaja uno a El Salvador, no hay expendio de souvenirs, artesanías y/ó ropa qué no venda el jersey de “La Selecta” (ya sea en blanco o en azul), del seleccionado de su país con su nombre estampado en los dorsales y su mítico número diez, atados de forma indisoluble, cómo suele suceder con los craks del deporte más popular del planeta.