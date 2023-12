“Las batallas más difíciles de mi vida fueron contra mí mismo” Napoleón Bonaparte

Por suerte aprendí que ya hay muy pocos buenos críticos actualmente, y más en las redes sociales y en YouTube, y no hice caso de los comentarios negativos hechos por ellos a la película “Napoleón”, esterilizada por Joaquín Phoenix, y la fui a ver, por cierto, la considero una excelente película, y extraordinaria la actuación de Phoenix.

Ya me había parecido la personalidad de Joaquín Phoenix de muy alta valía desde que apareció en la película “8 mm”, junto a Nicolas Cage, interpretando a un joven norteamericano que estaba en contra de la mala pornografía, y lo reflejó actoralmente de manera muy profesional, y también cuando interpretó al emperador romano Cómodo en la película “Gladiador”, quien por no ser querido por su propio padre Marco Aurelio como tal, genera toda una revolución en Roma y en el coliseo, pero sobre todo, Phoenix logra interpretar ese sentimentalismo tan difícil desde un punto de vista de actuación de ser un hijo no querido.

Por el contrario, Napoleón Bonaparte si fue un hijo muy querido, y las ofensas que él mismo vio que le hicieron a su padre en Córcega, fueron las que lo motivaron a ser un gran revolucionario universal (referencia en SDP Noticias: mayo 11, 2022)

Ahora en la película “Napoleón”, Joaquín Phoenix expresa dicho sentimentalismo personal tan profundamente, que el director Ridley Scott nos hace entender la verdadera personalidad de Napoleón Bonaparte , y como fue un hombre entregado al amor de su esposa Josefina, como muy pocos hombres virtuosos lo logran, interpretada majestuosamente por Vanessa Kirby.

Gracias a la actuación de Phoenix es posible entender parcialmente al hombre más poderoso e influyente del siglo XIX: Napoleón Bonaparte, un personaje que fue considerado por la misma comunidad judía de la época con capacidades proféticas y mesiánicas, mismas que también se sienten y se aprecian al ver dicha película.

Por último, en el rodaje de esta película aparece Josefina como adúltera, lo cual yo difiero rotundamente, porque no creo que haya existido un solo hombre sobre la tierra que se hubiera atrevido a enfrentar a su esposo Napoleón Bonaparte, más bien pienso que Josefina lo provocaba para que estuviera a su lado siempre, y lo logró, cuando Napoleón se escapa de la isla Elba para estar a su lado.