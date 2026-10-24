Las oligarquías neoliberales cada día son más evidentes en su estrategia para reducir a los Estados a su mínima expresión. Elegir candidatos muy por debajo del coeficiente intelectual mínimo para ser personas funcionales. Ejemplos sobran: el cómico Zelenzsky en Ucrania, De la Espriella en Colombia, Keiko Fijimori en Perú, Noboa en Ecuador.

En México, tuvimos tres al hilo (18 años dolorosísimamente perdidos para el país en tantos rubros), desde Calderón en 2006, con fraude electoral incluido, hasta un Enrique Peña Nieto (2012/2018), que no sabía ni de qué iban sus discursos que leía en teleprómpter. Y claro, todo ese lapso trágico comenzando por Vicente Fox, sus ñañaras y su exsecretaria convertida en esposa y autonombrada como una especie de vicepresidenta de facto; con aquel disparate de “la pareja presidencial”, sin olvidar la chulada de que sí creyeron posible, y actuaron en consecuencia, de que aquella mujer mediocre de nombre Martita podía suceder al marido en la silla presidencial del águila, hecho que también, por cierto, intentaron después Felipe Calderón y Margarita Zavala. Vergüenza da ahora rememorar aquellos disparates, de no ser porque fueron una ominosa realidad.

En fin, que esa estrategia ha ido evolucionando hasta extremos como el de un Javier Milei, hoy presidente de la sufrida y extraviada Argentina, el cual es evidente ya no está en sus cabales. Y en fechas recientes, visitó España pretendiendo saludar a sus pares de ultraderecha, los cuales no atinaron ya a desmarcarse de tan grotesca figura, ya que insultó y ofendió a las instituciones españolas, a los periodistas, a la corona y en general, a los ciudadanos, dibujando una sonrisa en el aún Jefe de gobierno Pedro Sánchez, que pronto contenderá a otro periodo de reelección, que sin duda se sabía beneficiado con cada tumbo dado por el mandatario argentino en su malograda visita a la península ibérica.

Más todavía le ha hecho gran favor al presidente y candidato a la reelección de su pais vecino, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República del Brasil, quien lo mismo tiene enfrente a un candidato artificial, hijo del expresidente (hoy preso) Jair Bolsonaro, proceso electoral en el cual, dado lo cerrado del mismo, bien podria erigirse, Milei, como el factor “fiel de la balanza” en favor de Lula.

En fin, que el neoliberalismo internacional ha abusado de la figura del candidato/presidente imbécil, a grado tal de ya estarse convirtiendo la misma en un escollo para sus tan oscuros y bajos fines.