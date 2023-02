“Esta gente es una polilla para sí misma y para los demás; pero hay que sufrirla, como sufre cualquier viajero el estorbo de una montaña. Si ésta no existiera, el camino, indudablemente, sería más fácil y más corto.” GOETHE

Ante las tragedias, la de Turquía y Siria incluida, México ofrece su mejor y su peor cara.

Los binomios hombre-perro, conocidos como “Los Topos” que salvan vidas, recuperando a las personas entre los escombros de las construcciones derruidas por los terremotos, siempre es la mejor. La peor, sin duda, la de la cónsul general de nuestro país en Turquía, Isabel Arvide.

Mal rostro de México en el país otomano; deleznable desempeño al ocupar una plaza diplomática de nuestro país, sobre todo si se compara a los tiempos cuando éramos considerados como una de las naciones con uno de los mejores cuerpos de servicio exterior del mundo.

Los tuits que compartió la cónsul cuando ya se sabía de la tragedia por la que atraviesan los antes mencionados países demuestra su indolencia y nula empatía. También es indicativo de que no tiene conocimiento sobre la delicada y pronta respuesta que se espera de ella al ser representante de nuestro país en Estambul y la región circunvecina.

La diplomática ya borró uno de sus mensajes más penosos, pero quedan fotos de internautas que lo grabaron. La cónsul mexicana respondió a la revista Publimetro Mx que ella no tendría por qué gestionar ayuda de México a Turquía a raíz del fuerte terremoto. Esa no es la forma de contestar de ningún servidor público; todavía menos de una persona que nos representa en el extranjero.

Otras de sus contestaciones dejan mucho que desear. Por ejemplo, en respuesta a un tuit de Alejandro Juárez: “Espero que ante la emergencia en Turquía por el terremoto, nuestra Cónsul en Estambul dé buenos resultados”, la funcionaria contestó: “La cónsul en Estambul @isabelarvide da muy buenos resultados, basta citar que la demanda y atención de visas, así como otros temas consulares y de protección han aumentado 500% desde que llegué. La zona del terremoto está muy lejos de Estambul, ignoro a qué te refieras”.

¿En serio la señora ignora a qué se refiere el internauta? ¿Es necesario que le especifiquen que se trata de la tragedia que ha dejado a más de 10 millones de personas sin hogar y donde ya se contabilizan más de 7,000 muertos?

No, nada de eso. Recordándonos el estilo de Florencia Serranía con el Metro de la CDMX, Arvide ha preferido insistir en que ella “solo es la cónsul”. Eso y que actúa con 100% de lealtad hacia la 4T. Solo al gobierno de México, porque la lealtad a los ciudadanos mexicanos esa no existe. Digo, si tiene bloqueado a medio México en sus redes sociales (lo cual viola un ordenamiento de la Ley Federal de Responsabilidades), para empezar los ciudadanos no se pueden comunicar con ella. Menos aún esperar que la funcionaria les resuelva sus asuntos en el exterior…

A estas alturas, Isabel debe de ser una piedra en el zapato de Marcelo Ebrard. Con esa imposición de tenerla como cónsul, a él simple y sencillamente ya no le salen las cuentas. En términos diplomáticos, Isabel Arvide es un horror de la representación de México en el extranjero (ya lo dije antes); a las pruebas nos remitimos. Pero en términos políticos, la actitud de Arvide le puede costar mucho mucho al canciller. No sé si la candidatura de Morena —esa depende enteramente de López Obrador—, mas sí en votos suponiendo él fuese el candidato de Morena o de Movimiento Ciudadano o de…

Y es que ya van varias de esta señora. La última: mientras el país donde se encuentra la misión diplomática que ella ocupa está de luto, Arvide comparte en Twitter lo fácil que es participar en un… juego. Así sus prioridades.