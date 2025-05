Una de las mejores reporteras mexicanas, Alma Muñoz, de La Jornada, hoy 15 de mayo de 2025 le hizo la siguiente pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera:

“Hoy se publica que el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos difundió —perdón, bueno— la participación de agentes de su Oficina de Investigación de Seguridad Nacional en operaciones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. ¿Qué información le dieron en el Gabinete?" Alma Muñoz, de LA JORNADA

La presidenta Sheinbaum respondió que la información es falsa, así de sencillo: “Esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México… De hecho, entiendo que ayer se informó al periódico de que no correspondía a ninguna operación…”.

Si el área de comunicación de Palacio Nacional precisó a La Jornada que la fotografía no “correspondía a ninguna operación” que se hubiera realizado en México, entonces ¿por qué el diario de izquierda la publicó sin cuestionar el origen de la misma? Respuesta : porque la izquierda detesta a Estados Unidos y tal imagen servía al propósito de nutrir el antiyanquismo de ciertos sectores periodísticos e intelectuales, y desde luego nada puede ser más aborrecible que exhibir pruebas acerca de que el gobierno estadounidense ensaya cualquier tipo de invasión a nuestro país.

La derecha también juega —y también con gran irresponsabilidad— con la invasión de Estados Unidos a México, pero no para despreciarla, sino para desearla. Derrotado en las urnas el conservadurismo mexicano, sus integrantes serían felices si un ejército tan poderoso como el de la vecina nación del norte controlara a la 4T.

En noviembre de 2021, convencido de que el PRI y el PAN no tenían fuerza electoral como para retar a Morena, el intelectual Jorge Castañeda, quien es experto en diplomacia —encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox—, recurrió a un eufemismo para pedir, en la revista Nexos, de Héctor Aguilar Camín, la intervención ilegal de Estados Unidos en México: “Que (el expresidente) Biden deje de hacerse de la vista gorda con AMLO”.

Como Joe Biden se hizo de la vista gorda y no tomó en serio la locura de pensar en una invasión a nuestro país, y dado que Trump ha soñado excesivamente con tal idea, entonces tanto la derecha como la izquierda en México han enloquecido con una posibilidad que definitivamente no se concretara.

No habrá tal invasión porque, para empezar, es muy buena la relación, de colaboración y no de subordinación, entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también —y muy especialmente— porque el gobierno actual y la inmensa mayoría de la sociedad mexicana no lo permitirían: la soberanía es un valor que mexicanos y mexicanas vamos a defender al costo que sea.