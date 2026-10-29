Sé que él hubiera no existe pero: ¿Qué hubiera pasado en el INE si después de girar al menos diez veces la urna con las cinco boletas adentro y la mirada fija en el Pleno, como lo estableció el formato aprobado para la insaculación, la diputada priista Fuensanta Guerrero Esquivel saca la boleta con el nombre de Bertha Alcalde Luján y no el de Guadalupe Taddei Zavala?

Estoy seguro de que, a pesar de que el procedimiento quedó sujeto al azar, los partidos opositores hubieran acusado a Ignacio Mier Velazco de favorecer a Morena, pues en ese momento su hermana Luisa María era secretaria del Trabajo, con el presidente López Obrador. La cantaleta seguiría porque después fue presidenta nacional de Morena y titular de la Segob. Pero visto desde una óptica distinta, creo que eso hubiese sido un muro de contención para evitar que Bertha cometiera las tropelías que hizo Taddei.

Viendo la vorágine de comentarios sobre la renuncia de la presidenta del INE, conviene refrescar la memoria viajando al origen de su llegada. También es bueno recordar la adición a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ajena a la reforma judicial federal que se discutía en esa sesión, que concentró el poder en sus manos para nombrar a su equipo.

Destaco en primer lugar, que la Cámara de Diputados realizó el relevo de Ciro Murayama Rendón, Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Favela Herrera y de Roberto Ruiz Saldaña, conforme al procedimiento establecido en el artículo 41 de la Carta Magna. Derivado de la reforma político-electoral publicada en febrero de 2014. Es decir, con Enrique Peña Nieto. Que aprobaron el PAN, PRI, PRD, PVEM y Nueva Alianza. La bancada de MC votó en contra. En la que figuraban Luisa Alcalde, Ricardo Monreal y Alfonso Durazo Montaño. Ella y el zacatecano votaron en contra. Mientras que el sonorense estuvo ausente en aquella votación.

No hubo el consenso necesario para aprobar las cuatro quintetas, con el voto de la mayoría calificada. Así lo destacó el acuerdo de la Jucopo suscrito por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, Rubén Moreira Valdez, del PRI, Jorge Romero Herrera, del PAN, y demás integrantes de dicho órgano de gobierno presidido por Nacho Mier. Solo Jorge Álvarez Máynez de MC, no firmó aquel acuerdo fechado el 31 de marzo de 2023.

Mentira que hubo trampa para designar a Taddei Zavala. Su llegada al INE fue producto del azar. Todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios estamparon su firma validando la insaculación. Incluso, las secretarias de la Mesa Directiva que sacaron las boletas fueron del PAN, PRI y PVEM. Saraí Núñez Cerón, Fuensanta Guerrero Esquivel y María del Carmen Pinete Vargas. Y el panista Santiago Creel Miranda presidió aquella sesión.

Si Morena hubiese tenido la intención de controlar la presidencia del INE, el perfil obradorista de Bertha Alcalde Luján era el indicado. Pero no hubo dolo ni artimaña para favorecer a Taddei. Que se pudrió en el camino del cochupo de las compras amañadas. No hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos, decía su paisano sonorense Álvaro Obregón Salido.

No tengo la menor duda de que el origen del lodazal fue limpio. Taddei se corrompió sola. Y un nayarita terminó de regar el tepache, seguramente por instrucciones de Adán Augusto López Hernández.

Resulta que, al dictaminar la iniciativa de reforma en materia judicial, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enviada por Claudia Sheinbaum Pardo al Senado de la República, hubo una propuesta de adición al artículo 45 de dicha norma, que no incluía el documento presidencial.

El senador Miguel Pavel Jarero Velázquez de Nayarit, propuso terminar con la colegiación en los nombramientos de las y los principales funcionarios del INE y concentrar el poder en la presidenta Guadalupe Taddei Zavala. Propuso adicionar un inciso p) al artículo 45 de la ley citada. Un tema totalmente ajeno a la reforma judicial, que se aprobó el 10 de octubre de 2024. El coordinador de la bancada de Morena era Adán Augusto López Hernández. Y al frente de la SEGOB se estrenaba Rosa Icela Rodríguez.

Bien dijo el historiador británico, John Emerich Edward Dalkberg Acton, mejor conocido como Lord Acton, que el poder corrompe y el poder total corrompe absolutamente. Taddei Zavala es un ejemplo claro de esta afirmación.

Así será recordada, no como una demócrata como lo escribe con cinismo en su carta de renuncia. Una herida profunda al INE que debe servir de ejemplo, para no repetir jamás lo que hizo la sonorense.