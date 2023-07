Ayer fui a ver la película de Indiana Jones y el Dial del Destino. Me sorprende que esta era la quinta parte, la verdad de las cosas es que yo recuerdo haber visto la película de Indiana Jones en 1981; tendría apenas unos 8 años.

Recuerdo perfectamente haber ido al cine a verla con mi única hermana mayor y mi padre, ambos ya fallecidos.

Fue una película que me emocionó, que me eclipsó y me encantó. Por supuesto de esas películas inolvidables que se quedan en el registro del alma y de la mente.

Mi hermana a partir de ella se volvió fan de todas las sagas. Tenía todo lo que tuviera que ver con Indiana Jones. Por algún motivo la cautivó, como a muchos pero ella era realmente fan.

El día de ayer que la fui a ver, retumbaba en toda la sala del cine la música original de la película, con magníficos arreglos musicales y orquestación como todos los soundtracks de películas de George Lucas y de Steven Spielberg y derramé bastantes lágrimas pues la nostalgia se apoderó de mi.

Lamenté mucho que mi hermana no estuviera a mi lado viéndola.

Me pareció una película espectacular en cuanto a efectos especiales, pero no sé qué decir de la fabulosa actuación de Harrison Ford. Es un actor fantástico. El resto del elenco me pareció intrascendente.

Más allá de los efectos especiales, la ambientación nostalgia de la película situada básicamente en los ochentas es magnífica y se vuelve un viaje al pasado delicioso para mi generación.

Justamente, Indiana Jones toca el tema de lo que significa traer el pasado al presente: No funciona nunca. El mensaje de la película es claro y contundente: Dejar el pasado en el pasado, porque así es como hace que presente sea perfecto.

El profesor Henry lo sabe.

Sabe que quedarse en el pasado no lo va a revivir en el futuro.

Regresar al presente con lo que implica es una realidad dolorosa pero necesaria.

Últimamente, la industria fílmica se ha empeñado en revivir los ochentas, porque sí, fueron mágicos en todo sentido, musicalmente, “tecnológicamente”, por alguna razón los productores de cine quieren atraparnos de nuevo a los de la generación ochentera pero quieren cautivar también a los jóvenes y eso está bien, pero me cuestiono por qué no hay escritores ni musicalizadores con un poco de más originalidad y creatividad.

Me gustó de la película el lugar que se le da a las personas de la tercera edad. Una vez jubilados, las personas mayores por lo general caen en una depresión profunda.

Con las pérdidas que implica llegar a cumplir 80 años, la edad del profesor Indiana, tiene esta sensación de vacío y de falta de sentido por la vida. Ya no hay más para las personas mayores. Hay separaciones, hijos fallecidos, amigos que se fueron para no volver.

Sin embargo, la vida lo coloca otra vez en la posición de sacar fuerzas de donde no creía tenerlas, de volver a ser valiente y aguerrido como cuando 30 años y de descubrir qué hay gente que todavía lo ama y que puede volver a amar a alguien también. Su ahijada le demuestra que todavía la vida vale la pena de ser vivida. Nunca me quedó claro por qué la chica había decidido ser un poco mafiosa. No nos da datos la película del porqué del perfil que nos explique porque ella es así. Quizá si ustedes lo saben, escríbanme y díganme.

Por otro lado, evidentemente, retomaron escenas ultra famosas de la primera saga de Indiana Jones, como las escenas de acción del famoso tren o la escena que se quedó en la memoria de todos de los bichos con los que se topaba el valiente profesor Henry Jones, recuerdo que a todos nos impresionó de niños esa escena.

En lo personal solo hay dos actores que puedan transmitir un montón de emociones a pesar de ser personas mayores y ellos Harrison Ford, y para mí otro que lo logra con magnificencia es Anthony Hopkins.

Cuando terminó la película y de nuevo estaba ahí sonando el soundtrack de Indiana Jones, de nuevo se erizó mi piel y otra vez derrame unas cuantas lagrimas más.

Porque recordé la capacidad que tenía a mis ocho años de poder sorprenderme y engancharme con tantas emociones como las que me generaba la película de Indiana Jones.

También recordé todas las películas en DVD que mi hermana fue adquiriendo de la saga, las que ella amaba tanto y que con tanto amor cuidó. Se que desde el cielo ya pudo ver esta última saga.

Porque ya, nos queda claro que es la última de Harrison Ford como Indiana.

No por su edad sino por la aceptación que su personaje representa, todo tiene un inicio y un final y hay que aceptar la edad y las etapas que cada ser humano vive.

El personaje del profesor Henry Walton Jones nos lo hace saber. Se reconcilia con su edad y con lo que tiene en ese momento.

Fui a ver la película con mis hijos adolescentes y aunque a ellos les gustó mucho la película, jamás podrán entender lo que para los de mi generación representó aquel Indiana Jones de 1981. Por más que trataba de explicárselos no lograba conectarlos con mi emoción, no lo podrían entender.

Yo en verdad esperaría que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le brindarán un Oscar a la espléndida actuación de Harrison Ford.

Para él debió de haber sido confrontarte volver a revivir al personaje de Indiana Jones pero lo hizo con toda profundidad y dignidad.

He leído que a mucha gente no le gustó la película y bueno es que de pronto cae en un exceso de escenas aventurezcas y realmente absurdas e irrisorias, pero justamente eso era lo que a los niños de aquellos ochentas nos encantaba, ahí estaba el éxito.

Quizá claro, desde la mirada de una mujer de mi edad ya no me sorprenden tantas cosas de la película, pero valió la pena haberla ido a ver.

Insisto, Harrison Ford merece un reconocimiento en la próxima entrega de los Oscar.

A veces regresar un ratito al pasado nos hace muy bien.

Es cuanto.