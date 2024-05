El discurso y la guerra sucia de la derecha no da para más. De igual forma, las descalificaciones, infamias y hasta la mentira, no movieron ni un centímetro en la intención del voto presidencial. De hecho, todavía estos días la abanderada de la oposición, Xóchitl Gálvez , arreció la hostilidad con la única herramienta que han articulado a lo largo de estos meses de campaña: la maquinación. Y sí: la apuesta del Frente Amplio por México fue esa. No aprovecharon la oportunidad ni mucho menos el tiempo para proponer acciones de beneficio social. Esa posibilidad perdida le ha cobrado factura al PRIAN a estas alturas que, sabemos, la inmensa mayoría de la población ha tomado decisiones a favor de la continuidad de las políticas públicas de la 4T.

Todas las encuestas, sin excepción alguna, reconocen a Claudia Sheinbaum como la virtual ganadora. Y no solamente las evaluaciones que hacen estimaciones en México, sino a nivel internacional. De hecho, hay mucha información que se ha generado por el acontecimiento histórico que viviremos el próximo dos de junio. Apenas hace unos días, en efecto, pudimos analizar la encuesta que publicó MetricsMx donde realiza un cálculo del pulso de la población civil. Sheinbaum, en ese sentido, tiene una intención del voto del 54.5%. Seguida de ella, Xóchitl promedió, en el mes de mayo, tan solo el 21%. Si hay una cosa que está más que clara, es el triunfo contundente de Morena.

Eso se nota en cada uno de los cierres de campaña que, desde luego, lucen llenos para mostrarle el cariño a la candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia. El sábado, por ejemplo, se contabilizaron 60 mil asistentes al cierre de actividades en Puebla. Ahí, se sabe, Alejandro Armenta, abanderado de Morena, es favorito. De acuerdo con la encuesta de MetricsMx, el senador con licencia aventaja con el 61.2% de la intención del voto; muy por debajo, se sitúa Eduardo Rivera, con el 34%. Es, en cálculos estadísticos, un margen de dos a uno a favor del lopezobradorismo. O sea que, a unos días de que finalice la jornada territorial, aquel punto del país vive un momento inmejorable.

Y si de momentos claves hablamos, Chiapas , al igual que Puebla, vive su máximo apogeo. De hecho, ayer atestiguamos la avalancha social que se concentró para recibir a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta constitucional de México. Las propias imágenes hablan por sí solas. En ese sentido, el sur del país, como hemos venido insistiendo, será un motor de impulso para la candidata presidencial. Ahí, en particular, hemos fundamentado lo que políticamente significa Chiapas. Es, además de un bastión del lopezobradorismo, un punto clave que se ha ido transformando con el apoyo del presidente López Obrador. Y como se espera un triunfo contundente de Eduardo Ramírez, está garantizada la continuidad de las políticas públicas, como los programas sociales y el impulso al campo. De acuerdo con la encuesta de MetricsMx, el Jaguar Negro, como le conocen, incrementó su ventaja a casi 72% de la intención del voto. Le lleva, ni más ni menos, 50 puntos de margen a Olga Luz, abanderada del PRIAN.

Eso mismo pasa en Yucatán, aunque con menor intensidad. Es sabido que, en ese sentido, Morena tiene amplias posibilidades de ganar esa entidad del sur del país. Ayer, de hecho, la visita de Claudia, al cierre de campaña, fue el mejor testigo del aire de alternancia que se respira con Joaquín “Huacho” Díaz. La propia encuesta de SDP Noticias, por ejemplo, calcula una ventaja de cuatro puntos de distancia. Se percibe cerrada, sin embargo, el respaldo de Sheinbaum le vino muy bien a estas alturas del final de ejercicio proselitista. Entonces, luego de ese momento efusivo que vivimos con esa multitud que se concentró, podemos augurar un pronóstico positivo.

De hecho, Yucatán, por mucho, ya merece un gobierno estatal honesto y transparente. A seis días del ejercicio democrático, el candidato de Morena, podemos decirlo así, construyó las condiciones durante estos meses de campaña no solamente para competir, sino para ganarse el cariño de la población de aquella entidad del sur del país. Estoy convencido de que así será.

Otra de las giras del fin de semana, con gran poder de convocatoria, fue la que se llevó a cabo en Veracruz. Es, quizá, uno de los estados donde el PRIAN se ensañó más con la guerra sucia y la manipulación. Aun así, Rocío Nahle tiene todo para ganar la elección. De hecho, ha sido una de las prioridades de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Ella, en ese sentido, ha visitado varias ocasiones aquel punto del país. Eso, además de ser una muestra de respaldo, es una estrategia por la importancia que tiene Veracruz en el padrón electoral. Siendo así, se nota la cohesión que existe y, con ello, el acompañamiento para caminar en la misma dirección del proyecto de la 4T.

Mañana hablaremos de Jalisco, otra de las entidades en la que Morena sigue conservando la delantera y donde, por supuesto, crece más la esperanza para que llegue la alternancia en lo que es, ante todo, otro de los estados que tiene las condiciones para que la coalición Seguimos Haciendo Historia gane.

