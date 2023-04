Lo de menos es que ganó un equipo brasileño, “Furia”, y fueron eso en el terreno de juego, al ganarles a sus rivales de Argentina, Estados Unidos, Canadá y a sus mismos compatriotas de otras quintetas.

I tell you:

The least thing is that a brazilian team, “Furia”, won, and they were that on the pitch, beating their rivals from Argentina, United States, Canada and their own compatriots from other quintets.

Eu lhes digo:

O mínimo é que um time brasileiro, o “Furia”, venceu, e eles foram isso em campo, batendo seus rivais da Argentina, Estados Unidos, Canadá e seus próprios compatriotas de outros quintetos.

Los brasileños consiguieron el primer premio de la bolsa a repartir, superior al millón y medio de dólares, entre los finalistas y además, el derecho a representar al continente en el Major de París a celebrarse en mayo en la ciudad luz.

The brazilians won the first prize of the bag to be distributed, more than one and a half million dollars, among the finalists and also, the right to represent the continent in the Major of Paris to be held in may in the city of light.

Os brasileiros conquistaram o primeiro prêmio da bolsa a ser distribuída, mais de um milhão e meio de dólares, entre os finalistas e ainda, o direito de representar o continente no Major de Paris a ser realizado em maio na cidade luz.

En dicha competencia se medirán a otros cuatro equipos. Representarán cada uno a los cinco continentes.

In this competition they will face four other teams. They will each represent the five continents.

Nesta competição, eles enfrentarão outras quatro equipes. Cada um deles representará os cinco continentes.

Sobre la cantidad de espectadores que este evento captó y los países donde fueron vistos las partidas de los 16 participantes, me reservo los datos, porque voy a esperar a que los organizadores me informen con precisión, ya que el polvo se haya disipado, después de las fragorosas batallas que tuvieron lugar en San Pedro Garza García, NL, en un hecho histórico para el Estado y también para México.

On the number of spectators that this event captured and the countries where the games of the 16 participants were seen, I reserve the data, because I will wait for the organizers to inform me accurately, since the dust has dissipated, after the fierce battles that took place in San Pedro Garza García, NL, in a historic event for the State and also for Mexico.

Sobre o número de espectadores que este evento capturou e os países onde os jogos dos 16 participantes foram vistos, reservo os dados, porque vou esperar que os organizadores me informem com precisão, uma vez que a poeira se dissipou, após as ferozes batalhas que ocorreram em San Pedro Garza García, NL, em um evento histórico para o Estado e também para o México.

Y HABLANDO DE LOS ORGANIZADORES...

Y hablando de los organizadores, después de haberme pasado exactamente 38 horas cubriendo durante 5 días en plena Semana Santa este American RMR – CS Go to Paris 2023 en el 7º piso del hotel Safi Metropolitan, puedo decirles que la palabra que más escuché de los periodistas especializados que vinieron desde Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Canadá y Argentina, fue ¡Impecable! Y la escribo con signos de admiración, porque mis colegas extranjeros se quedaron impresionados con la capacidad organizativa del equipo comandado por Octavio Echagaray y sus contrapartes de la alianza que hizo ACE con Blast. TV y la gente de Counter-Strike. De lo que se perdieron quienes en vez de hacerse presentes aquí se fueron de vacaciones a Tampico…

AND SPEAKING OF THE ORGANIZERS...

And speaking of the organizers, after having spent exactly 38 hours covering for 5 days in the middle of Easter this American RMR – CS Go to Paris 2023 on the 7th floor of the Safi Metropolitan hotel, I can tell you that the word I heard most from the specialized journalists who came from United States, Brazil, England, Canada and Argentina, it was Flawless! and I write it with exclamation points, because my foreign colleagues were impressed they with the organizational capacity of the team commanded by Octavio Echeagaray and his counterparts of the alliance that ACE made with Blast.TV and the folks at Counter-Strike. What was lost by those who, instead of being present here, went on vacation to Tampico...

E POR FALAR NOS ORGANIZADORES...

E por falar nos organizadores, depois de terem passado exatamente 38 horas cobrindo por 5 dias no meio da Páscoa este RMR Americano – CS Go to Paris 2023 no 7º andar do hotel Safi Metropolitan, posso dizer que a palavra que mais ouvi dos jornalistas especializados que vieram dos Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Canadá e Argentina, foi impecável! E escrevo-o com pontos de exclamação, porque os meus colegas estrangeiros ficaram impressionados com a capacidade organizativa da equipa comandada por Octavio Echeagaray e os seus homólogos da aliança que a ACE fez com a Blast.TV e o pessoal do Counter-Strike. O que se perdeu para aqueles que, em vez de estarem aqui presentes, foram de férias para Tampico...

Perdí la cuenta del número de personas de ACE y de sus aliados que participaron en este evento. Todos se lucieron y su alto nivel organizativo me recordó al de los equipos de Fórmula 1. A ese nivel está la empresa que forma parte de Vívaro y ésta a su vez de Marcatel, cuyo presidente es Gustavo M. de la Garza Ortega y el director general es su hijo Gustavo.

I lost count of the number of ACE people and its allies who participated in this event. Everyone showed off and their high organizational level reminded me of the Formula 1 teams. At that level is the company that is part of Vívaro and this in turn of Marcatel, whose CEO is Gustavo M. de la Garza Ortega and general director is his son Gustavo.

Perdi a conta do número de pessoas da ACE e seus aliados que participaram desse evento. Todos se exibiram e seu alto nível organizacional me lembrou das equipes de Fórmula 1. Nesse nível está a empresa que faz parte da Vívaro e esta, por sua vez, da Marcatel, cujo presidente é Gustavo M. de la Garza Ortega e o diretor geral é seu filho Gustavo.

Felicidades a todos y nos vamos a París en Mayo. Allá nos vemos.

Congratulations to all and we are going to Paris in may. See you there.

Parabéns a todos e vamos a Paris em maio. Nos vemos

Major de París/Foto: Plácido Garza

Major de París/Foto: Plácido Garza