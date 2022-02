Ideas juguetonas

IRREVERENTE

Se las platico en viernes porque toca leerlas más que en cualquier otro día. ¡Arre!

1. La “Boca seca” detona en toda su expresión la falta de agua que padecemos como producto de uno de los peores gobiernos que ha tenido Nuevo León: el de Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”.

2. Los cucarachos son a la tierra lo que los camarones al mar, y aún así, nos los comemos… a los camarones. Bueno, algunos también se comen a los primeros.

3. Ser político y hacer bien las cosas es políticamente incorrecto.

4. Falta poco para que en México aparezca la “Policía Moral”.

5. Regalarle a una persona indeseable un boleto de avión a Shangai nomás de ida.

6. Destruir la esencia mexicana del apabullante “NO”, con un “SÍ” contundente.

7. No reconocer que ser “básico” en política es ser “patético”.

8. Ser tan aburrido al discursear o escribir -sin darse cuenta- como hablar del clima en una charla

9. Asociar el término “embriagador” con ponerse hasta la madre de cerveza o de licor.

10. Tener metas no siempre es bueno, hay algunas que son más que malas, miserables.

11. Ser famoso en telenovelas, en palenques, haciendo striptease, ser conductor de radio, es suficiente para buscar una diputación, una senaduría, una alcaldía, una gubernatura y en un descuido, hasta la presidencia.

12. Querer a alguien como se quiere a una mascota no es denigrar a la especie humana. No te ofendas, en México tenemos a un presidente que te quiere así, bueno, no a todos, nada más a los que él llama “pobres” o “patriotas”.

13. No tomarse en serio un comida en la CDMX, donde hacerlo es un ritual y la sobremesa es el nirvana.

14. Trabajar en la CDMX después de las 5 de la tarde y peor aún en viernes después de comer fuera, es como ir a Cancún y a esas horas y en ese día hacer cola o estar metido en la computadora para pagar los impuestos.

15. Aprender a hablar inglés para decir mentiras o p3nd3jadas también en ese idioma, como si decirlas en tu lengua nativa no fuera suficiente.

16. Darle el pésame o las condolencias a alguien que te está platicando que anoche tuvo una “muerte chiquita” con su pareja. ¡Entendiste? ¿no?, ah, es que acabas de nacer y ni cuenta te has dado, muchacho, o es que naciste el 28 de diciembre y hacer honor al santo que trae ese día.

17. Hacerte el misterioso para aparentar que eres sutil y elusivo. Por favor, deja ya de pegarle a la hiperlactancia.

18. Guardar tus secretos en una valija y perder la llave del candado con que la cerraste, para luego andar preguntándole a tu pareja si se la encontró por ahí.

19. Confundir el exceso de entusiasmo con la necedad.

20. El romanticismo nunca es realista.

21. Mejor un sexo caro, que una cita barata.

22. Creer que un consolador es un amigo que te da consuelo en los momentos oscuros. Bueno, de hecho sí es una especie de “amigo”, pero también sirve para tus momentos iluminados…

23. Comprar uno de esos en “Alibaba” y como es chino, cuando lo conectas a la corriente -porque se te acabó la pila- no alcanza el cable hasta donde lo quieres usar…Ahí sí vas a tener una “muerte chiquita”, pero de un tipo diferente a la que te platiqué aquí arriba.

24. Creer que tu vida sexual es determinante para hacer negocios. Y viéndote, deberías hacerlos… los negocios, porque te ves muy tenso.

25. Ir por primera vez a París y creer que el platillo típico allá son las papas francesas.

26. Ir a Roma y pensar que la pizza es a Italia lo que las papas son a Francia.

27. Pedir por Amazon una buena soga con instrucciones para suicidarte porque te acabas de dar cuenta que estás perdiendo seguidores en tus redes sociales.

28. Abrir el regalo que te hace un escritor, cuando lo que debes hacer es leerlo.

29. Hacer un zoom o un space o un Skype o un Restream con un librero siempre atrás de ti, o una bandera. Pfff.

30. Comprar chocolates de la marca “México presidencial” y pedirle a quien se los regalas que los coma, cuando en realidad son para “rociarlos”.

31. Pedir champán para beber, cuando en realidad es para rociar con tus comensales.

32. Creer que un saxofonista es sexi, nomás por el instrumento que toca.

33. Dejar adentro lo viejo y afuera lo nuevo, o ¿cómo era la cosa?

34. Estar o vivir en el lugar que peor te gusta.

35. Ser tan “útil” como las sobras de una parra tras la pizca de las uvas.

36. Creer que tomar es decisiones es bueno… y tomar puras malas.

37. Pelear con tu pareja y luego para “arreglar” la cosa, llevarla a comer o cenar a un lugar donde los filos de los cuchillos en la mesa brillan peligrosamente.

38. Pedirle a un presidente, a un gobernador, a un alcalde o a un legislador: “Anda, deslúmbrame”.

39. Buscar ayuda cuando no la necesitas y viceversa. Otra vez, ¿entendido? o ¿te lo explico con bolitas y palitos?

40. Esperar que un político y peor aún, que un partido nuevo, tenga cualidades, capacidades y voluntades transformadoras.

41. Creer ilusamente que un texto lúdico y sensual solo lo vas a encontrar en la literatura y no en un artículo periodístico.

42. Detonar es también sinónimo de estallar ideas y acciones.

43. Elucubrar que la misión de un periodista solo es informar, analizar, investigar, criticar, cuestionar y opinar, y nunca, divertir.