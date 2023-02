América Latina no se puede dar el lujo de perder más tiempo, ni importando modelos político económicos con el fin último de su expolio por parte de potencias extranjeras, ni tampoco de no tener la región la altura de miras suficiente para la cohesión entre sus Estados nacionales, vía un organismo multilateral subvalorado y hasta desperdiciado como lo es la CELAC.

El llamado humanismo mexicano, término acuñado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaso heredero del liberalismo social esbozado por el ideólogo ya desaparecido Don Jesús Reyes Heroles, resulta a la vista de todos el modelo propio, en sus respectivos casos con las variantes propias de cada país, el más viable para el sub continente. Los resultados alentadores del actual gobierno de México no quedan encuadrados ni en la tan repetida Agenda 2030, cuyos fines lucen tan nobles que hacen ver cada día más a sus medios cómo aquello de que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”, ni tampoco del llamado foro de Sao Paulo, una suerte de hermandad latinoamericana compuesta por líderes y partidos considerados como de izquierda, el cual no ha servido sino a las fuerzas de ultra derecha entreguista de la región para satanizar a todo movimiento social, liderazgo y/o gobierno de corte progresista