Pues ya a estas alturas, con mucha vergüenza les admito que hasta el día viernes fui seguidora de La Casa de Los Famosos . De hecho aquí mismo escribí sobre el reality que me parecía un interesante experimento social y humano, en donde como psicóloga que soy, me apasionaba analizar las diferentes conductas de los participantes y la forma en que iban develándonos su verdadera personalidad y todo con tal de ganar 4 millones de pesos.

Cometí un grave error como madre de un adolescente: comentar en un video que grabé en TikTok lo que opinaba de la plataforma Vix que me parece es un fraude y di algunas opiniones acerca del programa.

Rápidamente el video que grabé empezó a crecer en likes, en seguidores y comenzó a gestarse también por otro lado, mucho hate.

Me impresionó el alcance que tiene el programa y lo que provoca en los demás, apasionamiento y un fanatismo que hace mucho no veía, ante la falta de ídolos mexicanos a quienes adorar y admirar, o por quienes emocionarse, de pronto muchos mexicanos se apropiaron de los participantes como alguien de su propiedad, a quienes dirigir su admiración y su energía aún cuando no cuenten la mayoría con los suficientes atributos para convertirse en héroes, ya lo son para muchos mexicanos, sobre todo para muchos jóvenes también.

Y en este furor que causó mi TikTok, mi hijo adolescente dio con el, interesándose por ver el reality porque yo lo veía, ya se, no me regañen… Le di muy mal ejemplo pero no podía evitar que supiera de él de todas formas, pues no nada más en la plataforma Vix lo transmiten sino TikTok está plagado de videoclips y fragmentos del programa.

Así que le propuse mejor ahora que está de vacaciones, verlo juntos, para irle enseñando quién podría ganar este reality y con base a qué cosas: honestidad, respeto, transparencia, lealtad, empatía. Y quién era posible que fuera expulsado por su falta de respeto, por jugar a la mala, traicionando, juzgando a otros, pasando por encima del otro con tal de ganar.

También le señalé y también escribí de ese tema en este espacio, de la importancia del manejo del alcohol y las repercusiones en nuestras vidas.

Le hablé de que por una llamada “mala copa” todo tu prestigio se puede ir por la borda, esto cuando Wendy tomo en exceso hace unas semanas y se puso agresiva con Apio, otro de los participantes.

Todavía el viernes, mi hijo adolescente y yo vimos un fragmento de la fiesta que les organizan a los miembros cada 8 días donde fluye el alcohol de manera descontrolada y es ahí donde se desatan las verdaderas personalidades de cada quién.

Lo que sucedió después en esa fiesta que afortunadamente ya no vimos mi hijo y yo en vivo no tuvo nombre, ya todos bastante bebidos:

Wendy le baja los calzones a Nicolla y Sergio Mayer le tocó los glúteos “jugueteando”, según como una forma de juego poniéndole crema como en un intento por introducirle algo por el recto.

Así de chistosos.

Me pareció muy alarmante esta escena porque para mi forma de ver las cosas es un claro abuso o intento de abuso sexual. Ya que no era consensuado porque Nicola gritaba que no quería que le hicieran eso.

Mi hijo se quedó bastante confundido pues no entendía si se debía de reír o debía de indignarse cuando supo de este suceso.

Nicola Porcella fue agredido sexualmente en La Casa de los Famosos México por Sergio Mayer, pero todos se reían (Especial )

Por supuesto que le dije que eso era algo totalmente ofensivo e indignante y que de ninguna manera era correcto.

Que eso no era una forma de broma ni de jugar con otros y que aquello había sido un abuso sexual aquí y en China.

Lamenté mucho haber perdido el tiempo entreteniéndome con este reality y por supuesto que ya no lo veremos más ni mi hijo ni yo.

Pero eso no cambia nada.

Los comentarios por este suceso en redes sociales son de lo más nauseabundos: hay gente que justifica este suceso como una forma de “juego” o porque “así se llevan, juegan pesado”. Apoyan a los que participaron en este “juego” sucio.

Incluso la propia Wendy después se disculpa con Nicolla. ¿Entonces no que era un juego inocente? Me parece que no.

Pero me sorprende mucho el accionar de Sergio Mayer que sin duda entró a La Casa de los Famosos para lavar su imagen porque quiere estar en la política, sorprendentemente se había mostrado bastante controlado emocionalmente e incluso, me había parecido hasta simpático e inteligente.

Pero no estoy segura, me parece tomó alcohol en la fiesta de más y ahí está el resultado: “jugó” con algo que era totalmente indebido.

Se le olvidó que además de estar buscando limpiar su reputación porque quiere estar en la política, tiene a dos hijas adolescentes que lo observan y que son observadas por el padre. Se le olvidó que mucha gente no quiere a Sergio Mayer por considerar que por sus influencias, está de manera injusta en la cárcel Héctor Parra, actor, por el señalamiento de abuso sexual.

¿Él abusó de Nicolla? Me parece que sí.

Se le olvidó que también tiene a una esposa que todo mundo empezó a admirar por tener mucha clase y educación. Pero ahora la esposa lo ha salido a defender.

Eso hace la diferencia entre una copa de mas y no tomar.

Sin embargo, al día siguiente ya sin alcohol, nuevamente metió su mano bajo la falda de Wendy para tocarle sus partes íntimas. ¿Otra vez jugando?

Ni cómo justificarlo. Wendy y Nicola tenían un juego de manos bastante pesado donde muchas veces Wendy le decía NO ES NO.

Pero parece ser que ya nadie respetó el NO ES NO. Y todos participaron en una grave falta de respeto, pero como en este gobierno, tal cual, en el programa para los participantes no habrán sanciones ni castigos.

No hay ley ni reglas.

La imagen de la televisora queda trastocada ante tal omisión de los hechos. Televisa que también ha trabajado por remontar el vuelo, porque desde hace muchos años ya nada les funcionaba, al callar y no sancionar lo que sucedió y ha estado sucediendo en La Casa de los Famosos, hace quedar a la televisora como una empresa de poco prestigio y de muy bajo nivel.

Si ya de por si su programación era ínfima, como con la serie de La Rosa de Guadalupe, ya con esto, dieron el bajón monumental.

¿Que Nicola estuvo como si nada al día siguiente? Pues un hombre también puede ser abusado sexualmente, pero lo normaliza porque para los hombres no está permitido el alzar la voz y quejarse. Teniendo a todos encima e intentando introducirle algo por el recto o “haciendo la finta” de que lo quieren hacer, lo invalidan y minimizan de tal manera que el lo ve normal.

No se si sea el efecto del encierro en el que se olvidan de las cámaras o sacan sus más bajos instintos a flote, pero insisto, lo que se vivió en este reality el viernes está fuera de toda proporción.

No voy a seguir abonando a ver cosas que tengan este contenido. Ni permitiré que mi hijo lo vea.

Merecemos programas que nos entretengan, sí, pero no a costa de humillar, sobajar, ultrajar y abusar de otros.

Ahí ya no es divertido y no está bien.

Habría que autoanalizarnos para saber porqué creamos ídolos de las cenizas.

Porqué este país no le ha dado desde hace mucho a los mexicanos héroes a quienes admirar.

Porqué nos alegramos y nos reímos de escenas cómo estás tan atroces.

La sociedad está descompuesta pero no quiero ser parte de esta descomposición.

Es mi último análisis-crítica de este reality que empezó siendo divertido para volverse un coliseo Romano.

¿Quién va a ganarlo? Pues parece que la gente se inclina por los malos a veces. Y en política no es diferente.

Ojalá ganaran los buenos, pero a la gente le divierte el malo.

Así estamos construidos como sociedad.

Tenemos mucho trabajo por delante para hacer que esto cambie.

Es cuánto.