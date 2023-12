El cierre de año viene interesante. Los grupos políticos a nivel nacional y local se están dando con todo. Una vez escuché decir a alguien, que si no fuera porque los destinos de la población es la que se pone en juego, sería bastante entretenido.

Pues bien, los tiempos que corren son los que en algún momento adelanté, son ya de definiciones y quienes aspiran a cargos de elección popular se hallan más que inquietos en su mayoría.

Hoy comienzan los registros para las alcaldías en Morena, serán este lunes y martes cuando se comience a saber quienes se registrarán para buscar coordinar la defensa de la 4T en los municipios. En el lado opositor, sus tiempos y procesos son diferentes, ya tendremos oportunidad de analizar con detenimiento lo que viene en la alianza.

Como ya vimos a nivel nacional, el tema de género será factor como ha venido siéndolo. Aquí mi análisis de por qué y quienes podrían ser aspirantes con mayor fuerza en los cuatro municipios más grandes de la entidad.

Ahome

Me parece que el panorama en la ciudad esmeralda y sus sindicaturas está despejado; si la candidatura es para hombre, el alcalde Gerardo Vargas no debería tener problema alguno para ganar la encuesta interna de Morena. Sus opositores se han diluido en proyectos políticos que no le estorban en absoluto y ahora con la fuerza del ayuntamiento a su favor, Vargas Landeros quedaría escorado en su municipalidad como una concesión política a su buen comportamiento.

Si determinan que la candidata sea mujer, la lógica simple podría hacer que el primer nombre a considerar sea el de la diputada federal Ana Ayala, sin embargo, el peso de no haber apoyado a Claudia Sheinbaum y la operación del ayuntamiento en su contra serían factores determinantes en la contienda interna, habría que voltear a ver el gabinete del alcalde o a su grupo político, la sindica procuradora Cecilia Hernández podría ser la carta del trébol para la alcaldía.

Guasave

El corazón agrícola del estado tiene un poco más enredado el panorama. Creo, que, en caso de ser hombre, un contendiente natural podría ser el alcalde Martín Ahumada, aunque no ha declarado nada. A otro que habría que tomar en cuenta sería al diputado Feliciano Valle Sandoval. El ‘chanito’ ha sabido andar el sinuoso camino de enfrentarse al PRI, habiendo sido el único diputado electo por mayoría y al ver cómo desde la dirigencia menospreciaron ese logro, decidió renunciar a la bancada y a su militancia. Fue el primero en hacerlo, también fue el primero de los “priistas” en adherirse al proyecto de Claudia Sheinbaum. Lo que ha tejido al interior de Morena y las canicas que suma desde su grupo le harían un fuerte contendiente en la encuesta.

En caso de ser mujer, creo que la diputada del distrito 08, Felicita Pompa Robles cumple con todos los requisitos para ir con todo por la interna. Es morenista de cepa, se ha sabido ganar un lugar entre sus compañeros del movimiento, y su perfil es mucho más fresco que otros con más desgaste, por ejemplo, Aurelia Leal, que ya fue alcaldesa y tuvo bastantes problemas en el municipio, acabó peleándose con medio mundo y difícilmente los morenistas le arropen en la contienda para la encuesta.

Culiacán

Los secretarios del gabinete ‘no se mandan solos’, y la declaración de la Dra. Tere Guerra de hacer públicas sus intenciones para buscar la candidatura por la alcaldía creo que es una señal bastante clara de que la titular de la Secretaría de las Mujeres y luchadora social tiene opciones reales de contender por la coordinación de la defensa de la 4T en Culiacán. Quién también ha mostrado sus intenciones es la dirigente de Morena, Merary Villegas. La diputada federal lo adelantó hace semanas. Y asegura que pedirá licencia para poder registrarse.

Por otro lado, en caso de que deba ser hombre, sin duda alguna el nombre que no debería tener problemas para ganar la encuesta sería el actual alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Ya hemos reconocido la capacidad del joven culichi. Con esto, serían dos ‘rochistas’ los más fuertes contendientes para la capital, asegurando así ese espacio para alguien del grupo del gobernador.

Mazatlán

Hablando de ‘rochismo’, creo que en el puerto también lleva mano el grupo, por las mujeres, la actual secretaria de turismo Estrella Palacios ha ido consolidando su imagen y es bien vista por los sectores productivos de la Perla del Pacífico. Su identidad plena con el morenismo le facilitaría bastante el camino en la encuesta.

En caso de que la coordinación deba ser encabezada por un hombre, el alcalde Edgar González sería el indicado, en mi opinión. Se ha hecho con el poder en el ayuntamiento, ha llevado obra social a la gente y le ha entendido a la perfección el ritmo de trabajo al gobernador Rocha Moya. La fuerza natural que da operar desde la alcaldía es suficiente para ‘llevarse el gato al agua’ en el puerto.

Los que se quedan en el camino. Creo que en los cuatro municipios hay cuadros valiosos cuyas oportunidades obedecen a diversas coyunturas. Pienso que la contienda del 2024 va necesitar perfiles mucho más aguerridos, lo que si vemos que los alcaldes tienen mejores opciones para repetir. Entre las mujeres, las del gabinete del gobernador salen mejor posicionadas, es regla, siempre, voltear a ver a los personajes más cercanos al poder.

Creo que los mencionados tienen mejores posibilidades, sin embargo, no habría que descartar sorpresas. Hay más nombres que se quedaron en el tintero, ya habrá oportunidad de desmenuzar cuando sepamos quienes se registraron de manera formal.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx