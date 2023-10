Desgraciadamente el presidente ha desacreditado la ayuda de la sociedad civil, dando a entender que la misma está cargada de politiquería y de rapiña y que no tenía peso.

Esto encendió las alarmas en las y los ciudadanos, sembrando en ellos absoluta desconfianza para donar... Jamás había visto tantas dudas para poder ayudar ante alguna tragedia.

Sin dejar de considerar que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son filosas, hirientes y delicadas pienso que también la llamada oposición está actuando de mala manera. Quiero decir, no toda, por supuesto, pero algunas personas han empezado a circular audios en donde una persona cuenta que lo asaltó el ejército cuando llevaba ayuda de la CDMX para Acapulco.

La verdad de las cosas es que solamente está el audio y no hay mayores pruebas. Repetidamente oí el audio y algo no me cuadra. Hay algo que no me suena verosímil. Y es la hora en que nadie ha dado con el autor de ese audio y tampoco hay más evidencia de ello.

Me parece que se están esparciendo rumores para golpear a AMLO. Lo grave es que no sólo se le golpea políticamente hablando a él sino a los guerrerenses al desestimar y desalentar que se hagan donaciones.

La culpa principal por supuesto la tiene el presidente al lanzar al aire mensajes cargados de una profunda división y odio hacia quienes no simpatizan con él.

Pero también de ahí se está agarrando la oposición para crear rumores que quizá no son ciertos. Insisto. No hay pruebas de ello.

Surge un video hoy donde se ve a una persona vestida de militar asaltando a una familia.

Vi el video y me parece que también aquí hay un error de percepción: no es la primera vez que se sabe qué ladrones disfrazados de militares montan retenes para asaltar en las carreteras. Creo, que esta vez fue así. Yo siento una profunda admiración por los militares y por el Ejército. Mi padre inculcó en mí el amor y la pasión por las Fuerzas Armadas. Para mí son héroes.

El tema es que si hay opositores que están diseminando videos para sembrar rumores es grave porque inmediatamente se pensaría que también vienen de Xóchitl Gálvez y esto no es así.

Sé, de primera mano, que ella está convocando a médicos y psicólogos para asistir a las zonas devastadas de Acapulco y brindar atención. El tema de las noticias fake no viene de ella.

Por eso es tan importante que revisemos puntualmente la información que nos llega. Estamos cayendo en un lío de desinformación. Y nos estamos desconcentrando de lo verdaderamente importante que es ir y ayudar. De todas las formas posibles.

Ahora ya contamos con la posibilidad que desde nuestros teléfonos podamos transmitir literalmente en vivo lo que estamos viviendo.

Tenemos que documentar absolutamente todo, ser un poco observadores de los que antes habían en la CNDH. Ser testigos y reporteros a la vez.

Pero por otro lado no por estar inmersos en el chisme o en las noticias fake tenemos que detenernos en ayudar.

Sé que se ha perdido la confianza en las instituciones gubernamentales. Tanto odio terminó en esta tragedia, en la desacreditación de las mismas. Pero sé de empresas de mudanzas, gente que tiene tráileres, ciudadanos que cuentan con autos grandes que están llevando ayuda personalmente, un montón de historias de amor y de solidaridad para nuestra gente de Guerrero.

No podemos permitir que un grupo de extremistas lleguen a convocar a la ciudadanía para que no done. No se puede ser así. No podemos ser aquello que tanto criticamos.

Es momento de ayudar. Siento que estamos perdiendo el tiempo viendo y escuchando audios o videos que no son ciertos o que su origen es otro.

Es cierto que se requiere de muchísima más seguridad para que ningún malandrín se disfrace así tan fácilmente de militar y asalte en las carreteras.

Debemos de volver a confiar en el Ejército. Ese que por amor decidió servir a la nación. Me da terror pensar que la gente empieza a verlos como enemigos. Y ellos tampoco pueden estar felices de que se les vea así cuando van y lo dan todo por servir.

Quiero creer en mi país y en que nosotros podemos devolverle su brillo y el sentido al hermoso puerto de Acapulco.

Pero el presidente de todos los mexicanos nos está distrayendo de lo verdaderamente urgente, que es ayudar.

Nos estamos quedando detrás de un celular sin hacer mucho.

Es hora de salir y de ayudar. Es hora de donar. No es mala idea esto de marcar con tinta indeleble cada cosa que se done como parte de la sociedad civil. Porque más que el Ejército, creo que Morena puede adjudicarse algunas donaciones civiles haciéndolas pasar como suyas .

Mantengamos ojos y oídos abiertos. Desgraciadamente así como hay obradoristas extremistas, también los hay de la derecha. Y su odio también empieza a ser profundo y desmedido de tal manera que difunden videos y audios que no son comprobables.

Yo misma he caído en la confusión, por lo que si queremos ser diferentes tenemos que saber informar bien y no compartamos cosas que no nos consten.

De boca en boca se difunden rumores y es tal nuestro enojo social con el presidente ante su inminente desdén hacia la sociedad civil que no lo apoya, que estamos cayendo en el caos informativo.

Seamos de una pieza y ayudemos.

Antes que cualquier otra cosa.

Es cuanto.