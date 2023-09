El presidente Andrés Manuel López Obrador nos va dar cátedra de política y control hasta el último minuto.

Por un lado, sin perder el tiempo y en un nuevo hecho histórico, ha entregado el bastón de mando a quien ya nombró como sucesora, al menos, por lo que corresponde a la cuarta transformación. La dra. Claudia Sheinbaum Pardo recibió el poderoso báculo como depositaria del poder y los designios de la 4T. #EsClaudia la mujer que será candidata de Morena y aliados en el 2024. #EsClaudia quien sea presidenta de México. #EsClaudia la alumna más aventajada de López Obrador, lo demuestra en su discurso, en ideales, con lealtad, en las maneras y en estilo; el obradorismo la reconoce como tal. Son uno solo.

La 4T será gerenciada por una dignísima mujer, y digo gerenciada porque el verdadero líder político y moral, es y será López Obrador por más báculos que entregue, renuncias que haga, pronunciamientos y silencios desde su rancho en Palenque. AMLO es santo y seña del movimiento. “Es un honor estar con Obrador”, es un mantra cuatrotero que prevalecerá después del 2024.

El rito de la noche del jueves, ha sido un acto para legitimar a Claudia Sheinbaum ante el morenismo y aliados. Que nadie piense en descarriarse, porque traicionar a la coordinadora o negarle el apoyo, es rechazar a López Obrador, y eso, en tiempos de la 4T, se paga políticamente muy caro.

Sheinbaum Pardo posee cualidades suficientes, es quien mejor proyecta una imagen de liderazgo y poder, pero el presidente entiende que la política tiene recovecos sinuosos, y por el bien del proyecto, debe cobijarla con su manto hasta consolidar el triunfo del 2024.

Marcelo Ebrard, todo o nada

A ver, el ex canciller nos tiene hablando de él porque está haciendo ruido que en mi opinión es innecesario. La coyuntura le ha rebasado y juega un juego peligroso para él y su grupo.

En los planes de Marcelo jamás estuvo aceptar una derrota en la contienda interna. Ha demostrado una ambición tal, que piensa que podría ser candidato por Morena o cualquier otro partido. Menuda soberbia la del ex canciller… seguirle el juego es caer en su burda trampa.

Ebrad Casaubon mantuvo distancia y cercanía con el presidente a conveniencia. Mucho antes de los procesos internos, y las definiciones, se manejó la posibilidad de la ruptura. Y si hace dos años el río sonaba… seguramente esa información la filtraban él y su equipo.

Ha presionado en todo momento, recordemos que siempre exigió al presidente López Obrador y a Morena, que establecieran “las reglas” para la sucesión. Se dedicó a crear una coyuntura que le favoreciera, sugiriendo, opinando, apretando.

Con la campaña interna para elegir al coordinador, terminó de enseñar el cobre. Sabía que era casi imposible remontar a Claudia en las encuestas y realizó una campaña gris, prácticamente se paseó por la república a “matar el boleto”. Se dedicó a tejer alianzas con las élites mientras que la ex jefa de gobierno volteaba a la base para apapachar a los camaradas del movimiento.

Si algo ha tenido que ver el presidente, la actitud propia de don Marcelo era suficiente para que AMLO no le ungiera como sucesor. Nada confiable, siempre pensando en un plan B o C. La lealtad es un valor escaso, y en la sucesión actual, probablemente ha sido uno de los valores preponderantes para las definiciones.

Ahora bien, Marcelo es un aliado nada despreciable. Tanto el presidente como Claudia han hecho llamado a la unidad. Sin embargo, entre líneas dicen que no le rogarán, pues la decisión está en el propio ex canciller. En cambio, le han acotado al punto que, en caso de irse, quedaría en una muy mala posición. Al final, si así decide, tendrá un lugar privilegiado en el movimiento, si no, deberá aceptar el inminente exilio político.

El discurso del ex canciller es buscar parecerse a la versión más caudillista de López Obrador y, nada más alejado de la realidad. Obradorismo solo hay uno, es de AMLO y lo heredará Claudia Sheinbaum.

